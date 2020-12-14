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بالأسماء.. أمير الكويت يصدر مرسوماً بتشكيل الحكومة الجديدة

اختيار الشيخ أحمد الناصر وزيراً للخارجية وثامر العلي للداخلية

أصدر أمير الكويت، نواف الأحمد الصباح، اليوم الإثنين، مرسوماً بتشكيل حكومة جديدة، وفقاً لوكالة الأنباء الكويتية.

وبتراس الحكومة الشيخ صباح الخالد، وجاء التشكيل الوزاري، كما يلي:

1- الشيخ حمد جابر العلي نائباً لرئيس الوزراء وزيراً للدفاع.

2- أنس الصالح نائباً لرئيس الوزراء ووزيراً لشؤون مجلس الوزراء.

3- الشيخ ثامر العلي وزيراً للداخلية.

4- الشيخ أحمد الناصر وزيراً للخارجية.

5- الشيخ د. باسل الصباح وزيراً للصحة.

6- خليفة حمادة وزيراً للمالية.

7- عبدالرحمن المطيري وزيراً لـ«الإعلام» و«الشباب».

8- عيسى الكندري وزيراً لـ«الشؤون» و«الأوقاف الإسلامية».

9- عبدالله معرفي وزيراً لـ«الإسكان» و«الخدمات».

10- نواف الياسين وزيراً للعدل.

11- د. علي المضف وزيراً للتربية والتعليم العالي.

12- فيصل المدلج وزيراً للتجارة والصناعة والشؤون الاقتصادية.

13- مبارك الحريص وزيراً لشؤون مجلس الأمة.

14- رنا الفارس وزيراً لـ«الأشغال» و«البلدية».

15- محمد الفارس وزيراً لـ«الكهرباء» و«النفط».

ووفق صحيفة القبس الكويتية التقى الشيخ صباح الخالد، مساء أمس، الوزراء الخارجين من تشكيلة حكومته الجديدة، حيث قدَّم لهم الشكر على ما بذلوه من عطاء خلال فترة تحمّلهم مسؤولية العمل الوزاري.

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بالأسماء.. أمير الكويت يصدر مرسوماً بتشكيل الحكومة الجديدة
سبق

أصدر أمير الكويت، نواف الأحمد الصباح، اليوم الإثنين، مرسوماً بتشكيل حكومة جديدة، وفقاً لوكالة الأنباء الكويتية.

وبتراس الحكومة الشيخ صباح الخالد، وجاء التشكيل الوزاري، كما يلي:

1- الشيخ حمد جابر العلي نائباً لرئيس الوزراء وزيراً للدفاع.

2- أنس الصالح نائباً لرئيس الوزراء ووزيراً لشؤون مجلس الوزراء.

3- الشيخ ثامر العلي وزيراً للداخلية.

4- الشيخ أحمد الناصر وزيراً للخارجية.

5- الشيخ د. باسل الصباح وزيراً للصحة.

6- خليفة حمادة وزيراً للمالية.

7- عبدالرحمن المطيري وزيراً لـ«الإعلام» و«الشباب».

8- عيسى الكندري وزيراً لـ«الشؤون» و«الأوقاف الإسلامية».

9- عبدالله معرفي وزيراً لـ«الإسكان» و«الخدمات».

10- نواف الياسين وزيراً للعدل.

11- د. علي المضف وزيراً للتربية والتعليم العالي.

12- فيصل المدلج وزيراً للتجارة والصناعة والشؤون الاقتصادية.

13- مبارك الحريص وزيراً لشؤون مجلس الأمة.

14- رنا الفارس وزيراً لـ«الأشغال» و«البلدية».

15- محمد الفارس وزيراً لـ«الكهرباء» و«النفط».

ووفق صحيفة القبس الكويتية التقى الشيخ صباح الخالد، مساء أمس، الوزراء الخارجين من تشكيلة حكومته الجديدة، حيث قدَّم لهم الشكر على ما بذلوه من عطاء خلال فترة تحمّلهم مسؤولية العمل الوزاري.

14 ديسمبر 2020 - 29 ربيع الآخر 1442
11:18 AM

بالأسماء.. أمير الكويت يصدر مرسوماً بتشكيل الحكومة الجديدة

اختيار الشيخ أحمد الناصر وزيراً للخارجية وثامر العلي للداخلية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدر أمير الكويت، نواف الأحمد الصباح، اليوم الإثنين، مرسوماً بتشكيل حكومة جديدة، وفقاً لوكالة الأنباء الكويتية.

وبتراس الحكومة الشيخ صباح الخالد، وجاء التشكيل الوزاري، كما يلي:

1- الشيخ حمد جابر العلي نائباً لرئيس الوزراء وزيراً للدفاع.

2- أنس الصالح نائباً لرئيس الوزراء ووزيراً لشؤون مجلس الوزراء.

3- الشيخ ثامر العلي وزيراً للداخلية.

4- الشيخ أحمد الناصر وزيراً للخارجية.

5- الشيخ د. باسل الصباح وزيراً للصحة.

6- خليفة حمادة وزيراً للمالية.

7- عبدالرحمن المطيري وزيراً لـ«الإعلام» و«الشباب».

8- عيسى الكندري وزيراً لـ«الشؤون» و«الأوقاف الإسلامية».

9- عبدالله معرفي وزيراً لـ«الإسكان» و«الخدمات».

10- نواف الياسين وزيراً للعدل.

11- د. علي المضف وزيراً للتربية والتعليم العالي.

12- فيصل المدلج وزيراً للتجارة والصناعة والشؤون الاقتصادية.

13- مبارك الحريص وزيراً لشؤون مجلس الأمة.

14- رنا الفارس وزيراً لـ«الأشغال» و«البلدية».

15- محمد الفارس وزيراً لـ«الكهرباء» و«النفط».

ووفق صحيفة القبس الكويتية التقى الشيخ صباح الخالد، مساء أمس، الوزراء الخارجين من تشكيلة حكومته الجديدة، حيث قدَّم لهم الشكر على ما بذلوه من عطاء خلال فترة تحمّلهم مسؤولية العمل الوزاري.

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