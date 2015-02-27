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"هندية - كندية" وطفولتها بالسعودية.. "كانكشا" تترشح لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة

لمنافسة الأمين العام الحالي للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في الانتخابات المقبلة

تقدمت أرورا كانكشا؛ البالغة من العمر 34 عاماً؛ لترشيح نفسها لمنصب أمين عام الأمم المتحدة، في شهر يناير من العام المقبل، وهي المنافسة الوحيدة حتى الآن للأمين العام الحالي.

وأعلنت "أرورا"؛ وهي تحمل الجنسيتين الهندية والكندية، وتعمل في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، التقدم بالطلب للجمعية العامة للمنظمة الدولية، أمس الجمعة، لمنافسة الأمين العام الحالي للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في الانتخابات المقبلة.

وانتقلت أرورا كانكشا في السادسة من عمرها مع أسرتها إلى السعودية، حيث قضت طفولتها في المملكة؛ لتعود بعد ذلك إلى الهند لاستكمال تعليمها، قبل أن تنتقل إلى كندا، حيث تخرجت في جامعة يورك، قبل العمل في إحدى الشركات كمديرة تدقيق.

وأطلقت أرورا؛ حملتها الشعبية المسماة "UNOW" على منصات التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن الأمين العام فشل كقائد في إصلاح المؤسسة الدولية.

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"هندية - كندية" وطفولتها بالسعودية.. "كانكشا" تترشح لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة
سبق

تقدمت أرورا كانكشا؛ البالغة من العمر 34 عاماً؛ لترشيح نفسها لمنصب أمين عام الأمم المتحدة، في شهر يناير من العام المقبل، وهي المنافسة الوحيدة حتى الآن للأمين العام الحالي.

وأعلنت "أرورا"؛ وهي تحمل الجنسيتين الهندية والكندية، وتعمل في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، التقدم بالطلب للجمعية العامة للمنظمة الدولية، أمس الجمعة، لمنافسة الأمين العام الحالي للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في الانتخابات المقبلة.

وانتقلت أرورا كانكشا في السادسة من عمرها مع أسرتها إلى السعودية، حيث قضت طفولتها في المملكة؛ لتعود بعد ذلك إلى الهند لاستكمال تعليمها، قبل أن تنتقل إلى كندا، حيث تخرجت في جامعة يورك، قبل العمل في إحدى الشركات كمديرة تدقيق.

وأطلقت أرورا؛ حملتها الشعبية المسماة "UNOW" على منصات التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن الأمين العام فشل كقائد في إصلاح المؤسسة الدولية.

27 فبراير 2021 - 15 رجب 1442
01:11 PM

"هندية - كندية" وطفولتها بالسعودية.. "كانكشا" تترشح لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة

لمنافسة الأمين العام الحالي للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في الانتخابات المقبلة

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خالد علي - الرياض
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تقدمت أرورا كانكشا؛ البالغة من العمر 34 عاماً؛ لترشيح نفسها لمنصب أمين عام الأمم المتحدة، في شهر يناير من العام المقبل، وهي المنافسة الوحيدة حتى الآن للأمين العام الحالي.

وأعلنت "أرورا"؛ وهي تحمل الجنسيتين الهندية والكندية، وتعمل في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، التقدم بالطلب للجمعية العامة للمنظمة الدولية، أمس الجمعة، لمنافسة الأمين العام الحالي للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في الانتخابات المقبلة.

وانتقلت أرورا كانكشا في السادسة من عمرها مع أسرتها إلى السعودية، حيث قضت طفولتها في المملكة؛ لتعود بعد ذلك إلى الهند لاستكمال تعليمها، قبل أن تنتقل إلى كندا، حيث تخرجت في جامعة يورك، قبل العمل في إحدى الشركات كمديرة تدقيق.

وأطلقت أرورا؛ حملتها الشعبية المسماة "UNOW" على منصات التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن الأمين العام فشل كقائد في إصلاح المؤسسة الدولية.

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