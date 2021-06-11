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"نزاهة": إيقاف قاضيَي استئناف ورئيس محكمة سابق وضباط صف بـ«حرس الحدود» .. ووقف صرف 100 مليون ريال كتعويضات

لا حصانة لأحد.. حضر البلاغ وتوفرت المعلومات والتحقيقات تكشف المستور

"نزاهة": المبادرة في الإبلاغ عن ممارسات الفساد المالي والإداري واجب "ديني وطني"

لا تزال جهود هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تشغل أذهان المجتمع في المجالس والمكاتب ووسائل التواصل الاجتماعي، حتى انتشرت ثقافة تقديم البلاغات، وأصبحت غاية المتضررين من أخطاء بعض الموظفين في أي جهة كانت، ومنها: إساءة استخدام السلطة، واستغلال النفوذ لتحقيق مقاصد وأهداف شخصية، إما بإلحاق الضرر بالمال العام أو على المواطن.

وكشفت جهود "نزاهة" والمعلن عنها حتى الآن عن تورط العديد من الموظفين بأعلى وأدنى المستويات الوظيفية في قضايا "فساد"، وذلك بعد أن حضر البلاغ وتوفرت المعلومات الكافية، وكشفت مجريات التحقيق المستور.

وبدأت سلسلة القضايا تقيد كل من له علاقة مباشرة أو غير مباشرة، كما أعلن ذلك ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، عندما قال: "أؤكد لك أنه لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد أياً كان.. لن ينجو.. سواء وزيراً أو أميراً أو أياً كان.. أي أحد تتوافر عليه الأدلة الكافية سوف يحاسَب".

ومن هذا المنطلق فُعل دور هيئة الرقابة ومكافحة الفساد لتقوم به على أكمل وجه وبكل قوة وحزم لتحقيق أهداف القيادة الرشيدة بمحاربة الفساد للحفاظ على أموال الدولة ومقدراتها وتحقيق مبدأ العدالة والمساواة بما يحفظ الحقوق للجميع بكل شفافية.

وحول هذا الموضوع، تبذل هيئة الرقابة ومكافحة الفساد جهود مستمرة بالتعاون مع كافة الجهات الحكومية لمحاربة الفساد، بالإضافة لما تقوم به من دور توعوي بين الفترة والأخرى بإرسال الرسائل النصية على أجهزة الجوال لتثقيف المجتمع وهي بالنص التالي: "مبادرتك في الإبلاغ عن ممارسات الفساد المالي والإداري واجب "ديني وطني" لا تتردد بالتواصل على وسائل تلقي البلاغات التالية:

الهاتف المجاني: 980
980@Nazaha.gov.sa
البريد الإلكتروني:
980@Nazaha.gov.sa
الفاكس: 0114420057

وفي رسالة نصية أخرى قالت "نزاهة": " أخي/ أختي المواطنـ/ ـة.. والمقيمـ/ ـة هيئة الرقابة ومكافحة الفساد هي الجهة المختصة والمخولة بتلقي البلاغات عن جرائم الرشوة والفساد المالي والإداري، لا تتردد بالتواصل على وسائل تلقي البلاغات التالية:

الهاتف المجاني: 980
الواتس آب: 0539980980
البريد الإلكتروني:
980@Nazaha.gov.sa
الفاكس: 0114420057

هيئة الرقابة ومكافحة الفساد نزاهة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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لا حصانة لأحد.. حضر البلاغ وتوفرت المعلومات والتحقيقات تكشف المستور
سبق

لا تزال جهود هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تشغل أذهان المجتمع في المجالس والمكاتب ووسائل التواصل الاجتماعي، حتى انتشرت ثقافة تقديم البلاغات، وأصبحت غاية المتضررين من أخطاء بعض الموظفين في أي جهة كانت، ومنها: إساءة استخدام السلطة، واستغلال النفوذ لتحقيق مقاصد وأهداف شخصية، إما بإلحاق الضرر بالمال العام أو على المواطن.

وكشفت جهود "نزاهة" والمعلن عنها حتى الآن عن تورط العديد من الموظفين بأعلى وأدنى المستويات الوظيفية في قضايا "فساد"، وذلك بعد أن حضر البلاغ وتوفرت المعلومات الكافية، وكشفت مجريات التحقيق المستور.

وبدأت سلسلة القضايا تقيد كل من له علاقة مباشرة أو غير مباشرة، كما أعلن ذلك ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، عندما قال: "أؤكد لك أنه لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد أياً كان.. لن ينجو.. سواء وزيراً أو أميراً أو أياً كان.. أي أحد تتوافر عليه الأدلة الكافية سوف يحاسَب".

ومن هذا المنطلق فُعل دور هيئة الرقابة ومكافحة الفساد لتقوم به على أكمل وجه وبكل قوة وحزم لتحقيق أهداف القيادة الرشيدة بمحاربة الفساد للحفاظ على أموال الدولة ومقدراتها وتحقيق مبدأ العدالة والمساواة بما يحفظ الحقوق للجميع بكل شفافية.

وحول هذا الموضوع، تبذل هيئة الرقابة ومكافحة الفساد جهود مستمرة بالتعاون مع كافة الجهات الحكومية لمحاربة الفساد، بالإضافة لما تقوم به من دور توعوي بين الفترة والأخرى بإرسال الرسائل النصية على أجهزة الجوال لتثقيف المجتمع وهي بالنص التالي: "مبادرتك في الإبلاغ عن ممارسات الفساد المالي والإداري واجب "ديني وطني" لا تتردد بالتواصل على وسائل تلقي البلاغات التالية:

الهاتف المجاني: 980
980@Nazaha.gov.sa
البريد الإلكتروني:
980@Nazaha.gov.sa
الفاكس: 0114420057

وفي رسالة نصية أخرى قالت "نزاهة": " أخي/ أختي المواطنـ/ ـة.. والمقيمـ/ ـة هيئة الرقابة ومكافحة الفساد هي الجهة المختصة والمخولة بتلقي البلاغات عن جرائم الرشوة والفساد المالي والإداري، لا تتردد بالتواصل على وسائل تلقي البلاغات التالية:

الهاتف المجاني: 980
الواتس آب: 0539980980
البريد الإلكتروني:
980@Nazaha.gov.sa
الفاكس: 0114420057

11 يونيو 2021 - 1 ذو القعدة 1442
02:07 AM

لا حصانة لأحد.. حضر البلاغ وتوفرت المعلومات والتحقيقات تكشف المستور

"نزاهة": المبادرة في الإبلاغ عن ممارسات الفساد المالي والإداري واجب "ديني وطني"

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متعب البقمي - الطائف
0
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لا تزال جهود هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تشغل أذهان المجتمع في المجالس والمكاتب ووسائل التواصل الاجتماعي، حتى انتشرت ثقافة تقديم البلاغات، وأصبحت غاية المتضررين من أخطاء بعض الموظفين في أي جهة كانت، ومنها: إساءة استخدام السلطة، واستغلال النفوذ لتحقيق مقاصد وأهداف شخصية، إما بإلحاق الضرر بالمال العام أو على المواطن.

وكشفت جهود "نزاهة" والمعلن عنها حتى الآن عن تورط العديد من الموظفين بأعلى وأدنى المستويات الوظيفية في قضايا "فساد"، وذلك بعد أن حضر البلاغ وتوفرت المعلومات الكافية، وكشفت مجريات التحقيق المستور.

وبدأت سلسلة القضايا تقيد كل من له علاقة مباشرة أو غير مباشرة، كما أعلن ذلك ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، عندما قال: "أؤكد لك أنه لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد أياً كان.. لن ينجو.. سواء وزيراً أو أميراً أو أياً كان.. أي أحد تتوافر عليه الأدلة الكافية سوف يحاسَب".

ومن هذا المنطلق فُعل دور هيئة الرقابة ومكافحة الفساد لتقوم به على أكمل وجه وبكل قوة وحزم لتحقيق أهداف القيادة الرشيدة بمحاربة الفساد للحفاظ على أموال الدولة ومقدراتها وتحقيق مبدأ العدالة والمساواة بما يحفظ الحقوق للجميع بكل شفافية.

وحول هذا الموضوع، تبذل هيئة الرقابة ومكافحة الفساد جهود مستمرة بالتعاون مع كافة الجهات الحكومية لمحاربة الفساد، بالإضافة لما تقوم به من دور توعوي بين الفترة والأخرى بإرسال الرسائل النصية على أجهزة الجوال لتثقيف المجتمع وهي بالنص التالي: "مبادرتك في الإبلاغ عن ممارسات الفساد المالي والإداري واجب "ديني وطني" لا تتردد بالتواصل على وسائل تلقي البلاغات التالية:

الهاتف المجاني: 980
980@Nazaha.gov.sa
البريد الإلكتروني:
980@Nazaha.gov.sa
الفاكس: 0114420057

وفي رسالة نصية أخرى قالت "نزاهة": " أخي/ أختي المواطنـ/ ـة.. والمقيمـ/ ـة هيئة الرقابة ومكافحة الفساد هي الجهة المختصة والمخولة بتلقي البلاغات عن جرائم الرشوة والفساد المالي والإداري، لا تتردد بالتواصل على وسائل تلقي البلاغات التالية:

الهاتف المجاني: 980
الواتس آب: 0539980980
البريد الإلكتروني:
980@Nazaha.gov.sa
الفاكس: 0114420057

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