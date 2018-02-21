"النقد": رفع إيقاف "الأولى لخدمات التأمين" عن بيع أيّ وثائق تأمين

بعد أن عالجت الشركة ملاحظات المؤسسة القائمة عند الإيقاف

قرّرت مؤسسة النقد العربي السعودي، السماح للشركة الأولى لخدمات التأمين، بممارسة نشاط الوكالة في التأمين، اعتباراً من أمس الثلاثاء 04 / 06 / 1439هـ، الموافق 20 / 02 / 2018م.

وأوضحت المؤسسة أن هذا القرار يأتي بعد أن عالجت الشركة ملاحظات المؤسسة القائمة عند الإيقاف، وأكدت التزامها بالمعايير والاشتراطات التي تضمن حقوق العملاء والمستفيدين من التغطية التأمينية وعدم الإخلال بالتسعير، وذلك بالتطوير المستمر لنظام المراجعة الداخلية وإدارة الالتزام وإجراءات الرقابة الداخلية بالشركة, وأكدت التزامها بالاستمرار في تنفيذ الإجراءات التصحيحية القائمة على الشركة.

ودعت المؤسسة جميع المؤمَّن لهم والمستفيدين من التأمين، إلى التمسّك بحقوقهم ومراجعة الشركة في ذلك، وفي حال عدم تجاوب الشركة؛ تأمل المؤسسة عدم التردد في تقديم شكوى لدى إدارة حماية العملاء من خلال موقع "ساما تهتم" على الرابط https://my.samacares.sa أو من خلال الاتصال على الرقم المجاني 8001256666.

يُذكر أن مؤسسة النقد أعلنت بتاريخ 27 / 11 / 1438هـ، الموافق 19 / 08 / 2017م، قراراً يقضي بمنع الشركة الأولى لخدمات التأمين من بيع أيّ وثائق تأمين اعتباراً من تاريخ 28 / 11 / 1438هـ الموافق 20 / 08 / 2017م.