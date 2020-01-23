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لا تخرجوا في هذه الحالة إلا لضرورة.. "المدني" يحذر من تقلبات جازان الجوية

توقعات بهطول أمطار رعدية تتخللها رياح سطحية نشطة مع تدني مدى الرؤية

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر؛ وذلك بناءً على التنبيهات الجوية الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة والتوقعات بهطول أمطار رعدية تتخللها رياح سطحية نشطة مع تدني مدى الرؤية على منطقة جازان ومحافظاتها، وذلك خلال اليوم الخميس.

وتهيب المديرية بالجميع أخذ الحيطة والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات ومنها عدم الخروج في حالة هطول الأمطار الشديدة إلا للضرورة، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه، وعدم المجازفة بدخول الأودية، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول.

وأكدت أنها اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ من خلال تطبيق الخطط المعدة؛ لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناء على ما يرد من المستجدات والتغيرات في الحالة الجوية.

وحثّت الجميع على متابعة ما يصدر عن الدفاع المدني من تحذيرات وتوجيهات عبر الموقع الإلكتروني وقنوات التواصل الاجتماعي للمديرية العامة للدفاع المدني.

مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة هطول أمطار رعدية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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لا تخرجوا في هذه الحالة إلا لضرورة.. "المدني" يحذر من تقلبات جازان الجوية
سبق

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر؛ وذلك بناءً على التنبيهات الجوية الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة والتوقعات بهطول أمطار رعدية تتخللها رياح سطحية نشطة مع تدني مدى الرؤية على منطقة جازان ومحافظاتها، وذلك خلال اليوم الخميس.

وتهيب المديرية بالجميع أخذ الحيطة والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات ومنها عدم الخروج في حالة هطول الأمطار الشديدة إلا للضرورة، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه، وعدم المجازفة بدخول الأودية، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول.

وأكدت أنها اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ من خلال تطبيق الخطط المعدة؛ لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناء على ما يرد من المستجدات والتغيرات في الحالة الجوية.

وحثّت الجميع على متابعة ما يصدر عن الدفاع المدني من تحذيرات وتوجيهات عبر الموقع الإلكتروني وقنوات التواصل الاجتماعي للمديرية العامة للدفاع المدني.

23 يناير 2020 - 28 جمادى الأول 1441
10:34 AM

لا تخرجوا في هذه الحالة إلا لضرورة.. "المدني" يحذر من تقلبات جازان الجوية

توقعات بهطول أمطار رعدية تتخللها رياح سطحية نشطة مع تدني مدى الرؤية

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فهد كاملي - جازان
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دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر؛ وذلك بناءً على التنبيهات الجوية الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة والتوقعات بهطول أمطار رعدية تتخللها رياح سطحية نشطة مع تدني مدى الرؤية على منطقة جازان ومحافظاتها، وذلك خلال اليوم الخميس.

وتهيب المديرية بالجميع أخذ الحيطة والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات ومنها عدم الخروج في حالة هطول الأمطار الشديدة إلا للضرورة، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه، وعدم المجازفة بدخول الأودية، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول.

وأكدت أنها اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ من خلال تطبيق الخطط المعدة؛ لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناء على ما يرد من المستجدات والتغيرات في الحالة الجوية.

وحثّت الجميع على متابعة ما يصدر عن الدفاع المدني من تحذيرات وتوجيهات عبر الموقع الإلكتروني وقنوات التواصل الاجتماعي للمديرية العامة للدفاع المدني.

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