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"الحمادي": الأمطار التي هطلت على المشاعر لم ينتج عنها ما يعكر صفو الحجيج

تم اتخاذ إجراءات وقائية استباقية

أكد المتحدث الرسمي للدفاع المدني بالحج المقدم محمد الحمادي، أن الأمطار التي هطلت اليوم على المشاعر المقدسة لم ينتج عنها ما يعكر صفو ضيوف الرحمن سواءً بمشعر منى أو الحرم المكي ولله الحمد.
وأوضح ‏أن الدفاع المدني يتابع تقارير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بشكل دوري وهناك إجراءات وقائية استباقية على ضوء ‏هذه التقارير تتخذ في الميدان، مشيراً إلى أن الدفاع المدني يعمل مع بقية الجهات المعنية على أخذ التدابير اللازمة لتوفير السلامة والحماية لحجاج بيت الله الحرام.

موسم الحج لعام 1440هـ الحج 1440هـ الحج

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الحمادي": الأمطار التي هطلت على المشاعر لم ينتج عنها ما يعكر صفو الحجيج
سبق

أكد المتحدث الرسمي للدفاع المدني بالحج المقدم محمد الحمادي، أن الأمطار التي هطلت اليوم على المشاعر المقدسة لم ينتج عنها ما يعكر صفو ضيوف الرحمن سواءً بمشعر منى أو الحرم المكي ولله الحمد.
وأوضح ‏أن الدفاع المدني يتابع تقارير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بشكل دوري وهناك إجراءات وقائية استباقية على ضوء ‏هذه التقارير تتخذ في الميدان، مشيراً إلى أن الدفاع المدني يعمل مع بقية الجهات المعنية على أخذ التدابير اللازمة لتوفير السلامة والحماية لحجاج بيت الله الحرام.

12 أغسطس 2019 - 11 ذو الحجة 1440
07:04 PM
اخر تعديل
12 أغسطس 2019 - 11 ذو الحجة 1440
08:51 PM

"الحمادي": الأمطار التي هطلت على المشاعر لم ينتج عنها ما يعكر صفو الحجيج

تم اتخاذ إجراءات وقائية استباقية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - منى
1
1,335

أكد المتحدث الرسمي للدفاع المدني بالحج المقدم محمد الحمادي، أن الأمطار التي هطلت اليوم على المشاعر المقدسة لم ينتج عنها ما يعكر صفو ضيوف الرحمن سواءً بمشعر منى أو الحرم المكي ولله الحمد.
وأوضح ‏أن الدفاع المدني يتابع تقارير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بشكل دوري وهناك إجراءات وقائية استباقية على ضوء ‏هذه التقارير تتخذ في الميدان، مشيراً إلى أن الدفاع المدني يعمل مع بقية الجهات المعنية على أخذ التدابير اللازمة لتوفير السلامة والحماية لحجاج بيت الله الحرام.

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