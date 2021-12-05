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"مشاعل الخير" و"كيز" يتفقان على تطوير مهارات الشابات في الخدمة الاجتماعية

وقَّعت جمعية مشاعل الخير لتنمية المرأة اتفاقية تعاون مع مشروع كيز بهدف تدريب وصقل مهارات الشابات؛ لتطوير الخدمة الاجتماعية، وزيادة أثرها في المجتمع.

مثَّل الجمعية في توقيع الاتفاقية مريم اليحيا، ومثَّل مشروع كيز الدكتورة سارة محمد غالب.

من جهتها، قالت مديرة جمعية مشاعل الخير مريم اليحيا: "الاتفاقية بناء على توجيهات الأميرة جواهر بنت نايف، التي تهدف إلى دعم دور المرأة، وتبادُل الخبرات والتجارب الناجحة في العمل الخيري؛ للتطوير والارتقاء بالأداء في سبيل تقديم أفضل الخدمات للمستفيدات، والتعاون المستمر والمتواصل بين الجهات ذات العلاقة للمساهمة في رفع مستوى التنمية الاجتماعية".

وأشارت إلى أن توقيع الاتفاقية مع مشروع كيز تركز على تعزيز أهمية صقل مهارات الشابات لتطوير الخدمة الاجتماعية، وزيادة أثرها في المجتمع. مؤكدة أن الشراكات هي تفعيل للحراك المجتمعي الذي يساهم في تحقيق الأهداف.

وقالت مديرة مشروع كيز، الدكتورة سارة محمد غالب: "إن الهدف من هذه الشراكة دعم المتدربات للوصول إلى الوعي الذاتي، ومساعدتهم لاكتشاف شغفهم، وتطويرهم وظيفيًّا، مع توجيههم لكيفية التأثير الفعال في المجتمع".

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"مشاعل الخير" و"كيز" يتفقان على تطوير مهارات الشابات في الخدمة الاجتماعية
سبق

وقَّعت جمعية مشاعل الخير لتنمية المرأة اتفاقية تعاون مع مشروع كيز بهدف تدريب وصقل مهارات الشابات؛ لتطوير الخدمة الاجتماعية، وزيادة أثرها في المجتمع.

مثَّل الجمعية في توقيع الاتفاقية مريم اليحيا، ومثَّل مشروع كيز الدكتورة سارة محمد غالب.

من جهتها، قالت مديرة جمعية مشاعل الخير مريم اليحيا: "الاتفاقية بناء على توجيهات الأميرة جواهر بنت نايف، التي تهدف إلى دعم دور المرأة، وتبادُل الخبرات والتجارب الناجحة في العمل الخيري؛ للتطوير والارتقاء بالأداء في سبيل تقديم أفضل الخدمات للمستفيدات، والتعاون المستمر والمتواصل بين الجهات ذات العلاقة للمساهمة في رفع مستوى التنمية الاجتماعية".

وأشارت إلى أن توقيع الاتفاقية مع مشروع كيز تركز على تعزيز أهمية صقل مهارات الشابات لتطوير الخدمة الاجتماعية، وزيادة أثرها في المجتمع. مؤكدة أن الشراكات هي تفعيل للحراك المجتمعي الذي يساهم في تحقيق الأهداف.

وقالت مديرة مشروع كيز، الدكتورة سارة محمد غالب: "إن الهدف من هذه الشراكة دعم المتدربات للوصول إلى الوعي الذاتي، ومساعدتهم لاكتشاف شغفهم، وتطويرهم وظيفيًّا، مع توجيههم لكيفية التأثير الفعال في المجتمع".

05 ديسمبر 2021 - 1 جمادى الأول 1443
08:11 PM

"مشاعل الخير" و"كيز" يتفقان على تطوير مهارات الشابات في الخدمة الاجتماعية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وقَّعت جمعية مشاعل الخير لتنمية المرأة اتفاقية تعاون مع مشروع كيز بهدف تدريب وصقل مهارات الشابات؛ لتطوير الخدمة الاجتماعية، وزيادة أثرها في المجتمع.

مثَّل الجمعية في توقيع الاتفاقية مريم اليحيا، ومثَّل مشروع كيز الدكتورة سارة محمد غالب.

من جهتها، قالت مديرة جمعية مشاعل الخير مريم اليحيا: "الاتفاقية بناء على توجيهات الأميرة جواهر بنت نايف، التي تهدف إلى دعم دور المرأة، وتبادُل الخبرات والتجارب الناجحة في العمل الخيري؛ للتطوير والارتقاء بالأداء في سبيل تقديم أفضل الخدمات للمستفيدات، والتعاون المستمر والمتواصل بين الجهات ذات العلاقة للمساهمة في رفع مستوى التنمية الاجتماعية".

وأشارت إلى أن توقيع الاتفاقية مع مشروع كيز تركز على تعزيز أهمية صقل مهارات الشابات لتطوير الخدمة الاجتماعية، وزيادة أثرها في المجتمع. مؤكدة أن الشراكات هي تفعيل للحراك المجتمعي الذي يساهم في تحقيق الأهداف.

وقالت مديرة مشروع كيز، الدكتورة سارة محمد غالب: "إن الهدف من هذه الشراكة دعم المتدربات للوصول إلى الوعي الذاتي، ومساعدتهم لاكتشاف شغفهم، وتطويرهم وظيفيًّا، مع توجيههم لكيفية التأثير الفعال في المجتمع".

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