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بايدن: من الصعب وصول الولايات المتحدة لمناعة القطيع قبل نهاية الصيف

أمريكا استخدمت 41 مليونًا و210937 جرعة من لقاحات كوفيد-19

استبعد الرئيس الأمريكي جو بايدن، إمكانية تطعيم 75% من سكان بلاده للوقاية من فيروس كورونا قبل نهاية صيف هذا العام، قائلًا إنه سيكون من الصعب الوصول في هذه الحالة إلى مناعة القطيع.

وأشار في حديثه مع شبكة "سي.بي.إس" إلى أن "فكرة إمكانية حدوث هذا أو أن نحصل على مناعة القطيع قبل نهاية هذا الصيف صعبة للغاية".

وقالت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إن الولايات المتحدة استخدمت 41 مليونًا و210937 جرعة من لقاحات كوفيد-19 حتى صباح أمس الأحد، ووزعت 59 مليونًا و307800 جرعة.

وكان بايدن قد قال في 26 يناير الماضي إنه يتوقع أن تقطع الولايات المتحدة بحلول الصيف المقبل شوطًا بعيدًا على طريق بلوغ مناعة القطيع ضد فيروس كورونا المستجد.

وكرر وقتها القول إن هدفه الأول يتمثل في تلقيح مئة مليون شخص خلال الأيام المئة الأولى من ولايته.

جو بايدن

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بايدن: من الصعب وصول الولايات المتحدة لمناعة القطيع قبل نهاية الصيف
سبق

استبعد الرئيس الأمريكي جو بايدن، إمكانية تطعيم 75% من سكان بلاده للوقاية من فيروس كورونا قبل نهاية صيف هذا العام، قائلًا إنه سيكون من الصعب الوصول في هذه الحالة إلى مناعة القطيع.

وأشار في حديثه مع شبكة "سي.بي.إس" إلى أن "فكرة إمكانية حدوث هذا أو أن نحصل على مناعة القطيع قبل نهاية هذا الصيف صعبة للغاية".

وقالت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إن الولايات المتحدة استخدمت 41 مليونًا و210937 جرعة من لقاحات كوفيد-19 حتى صباح أمس الأحد، ووزعت 59 مليونًا و307800 جرعة.

وكان بايدن قد قال في 26 يناير الماضي إنه يتوقع أن تقطع الولايات المتحدة بحلول الصيف المقبل شوطًا بعيدًا على طريق بلوغ مناعة القطيع ضد فيروس كورونا المستجد.

وكرر وقتها القول إن هدفه الأول يتمثل في تلقيح مئة مليون شخص خلال الأيام المئة الأولى من ولايته.

08 فبراير 2021 - 26 جمادى الآخر 1442
08:40 AM

بايدن: من الصعب وصول الولايات المتحدة لمناعة القطيع قبل نهاية الصيف

أمريكا استخدمت 41 مليونًا و210937 جرعة من لقاحات كوفيد-19

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استبعد الرئيس الأمريكي جو بايدن، إمكانية تطعيم 75% من سكان بلاده للوقاية من فيروس كورونا قبل نهاية صيف هذا العام، قائلًا إنه سيكون من الصعب الوصول في هذه الحالة إلى مناعة القطيع.

وأشار في حديثه مع شبكة "سي.بي.إس" إلى أن "فكرة إمكانية حدوث هذا أو أن نحصل على مناعة القطيع قبل نهاية هذا الصيف صعبة للغاية".

وقالت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إن الولايات المتحدة استخدمت 41 مليونًا و210937 جرعة من لقاحات كوفيد-19 حتى صباح أمس الأحد، ووزعت 59 مليونًا و307800 جرعة.

وكان بايدن قد قال في 26 يناير الماضي إنه يتوقع أن تقطع الولايات المتحدة بحلول الصيف المقبل شوطًا بعيدًا على طريق بلوغ مناعة القطيع ضد فيروس كورونا المستجد.

وكرر وقتها القول إن هدفه الأول يتمثل في تلقيح مئة مليون شخص خلال الأيام المئة الأولى من ولايته.

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