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النيابة العامة: قوة العدالة الجزائية تكمن في منع الجناية على الأفراد والمجتمع

قالت: ذلك يترجم منع المملكة واستهدافها لتهريب المخدرات عبر شاحنات الخضار

أكدت النيابة العامة، أن قوة العدالة الجزائية لكل دولة، تكمن في بتر وقطع كل ما من شأنه الجناية على الأفراد والمجتمع.

وقالت، عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر: إن ذلك يترجم منع الجهات المعنية في المملكة واستهدافها تهريب المخدرات عبر شحنات الخضار والفواكه، حمايةً للوطن والمواطن والمقيم.

وكانت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، قد قالت في وقت سابق إن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية، التي تمتهن تهريب المواد المخدرة إلى المملكة، أسفرت -بتوفيق الله- عن إحباط محاولة تهريب 2.466.563 قرص إمفيتامين مخدر؛ حيث تمت متابعتها وضبطها، بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك، بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، مخفية داخل شحنة فاكهة الرمان قادمة من لبنان.

وأوضح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، أنه تم القبض على المتورطين في محاولة تهريبها بمحافظة حفر الباطن، وهم خمسة متهمين، منهم أربعة مواطنين، ونازح.

وأكد النقيب "النجيدي"، أنه تم إيقاف المقبوض عليهم، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهم للنيابة العامة.

وكانت المملكة قد قررت منع دخول إرساليات الخضراوات والفواكه اللبنانية إلى المملكة أو العبور من خلال أراضيها، ابتداءً من الساعة التاسعة صباحًا من يوم الأحد 13/ 9/ 1442هـ الموافق 25/ 4/ 2021م، إلى حين تقديم السلطات اللبنانية المعنية ضمانات كافية وموثوقة لاتخاذها الإجراءات اللازمة لإيقاف عمليات التهريب الممنهجة ضد المملكة.

النيابة العامة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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النيابة العامة: قوة العدالة الجزائية تكمن في منع الجناية على الأفراد والمجتمع
سبق

أكدت النيابة العامة، أن قوة العدالة الجزائية لكل دولة، تكمن في بتر وقطع كل ما من شأنه الجناية على الأفراد والمجتمع.

وقالت، عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر: إن ذلك يترجم منع الجهات المعنية في المملكة واستهدافها تهريب المخدرات عبر شحنات الخضار والفواكه، حمايةً للوطن والمواطن والمقيم.

وكانت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، قد قالت في وقت سابق إن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية، التي تمتهن تهريب المواد المخدرة إلى المملكة، أسفرت -بتوفيق الله- عن إحباط محاولة تهريب 2.466.563 قرص إمفيتامين مخدر؛ حيث تمت متابعتها وضبطها، بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك، بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، مخفية داخل شحنة فاكهة الرمان قادمة من لبنان.

وأوضح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، أنه تم القبض على المتورطين في محاولة تهريبها بمحافظة حفر الباطن، وهم خمسة متهمين، منهم أربعة مواطنين، ونازح.

وأكد النقيب "النجيدي"، أنه تم إيقاف المقبوض عليهم، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهم للنيابة العامة.

وكانت المملكة قد قررت منع دخول إرساليات الخضراوات والفواكه اللبنانية إلى المملكة أو العبور من خلال أراضيها، ابتداءً من الساعة التاسعة صباحًا من يوم الأحد 13/ 9/ 1442هـ الموافق 25/ 4/ 2021م، إلى حين تقديم السلطات اللبنانية المعنية ضمانات كافية وموثوقة لاتخاذها الإجراءات اللازمة لإيقاف عمليات التهريب الممنهجة ضد المملكة.

24 إبريل 2021 - 12 رمضان 1442
10:04 PM

النيابة العامة: قوة العدالة الجزائية تكمن في منع الجناية على الأفراد والمجتمع

قالت: ذلك يترجم منع المملكة واستهدافها لتهريب المخدرات عبر شاحنات الخضار

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ذياب الشمري - الرياض
0
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أكدت النيابة العامة، أن قوة العدالة الجزائية لكل دولة، تكمن في بتر وقطع كل ما من شأنه الجناية على الأفراد والمجتمع.

وقالت، عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر: إن ذلك يترجم منع الجهات المعنية في المملكة واستهدافها تهريب المخدرات عبر شحنات الخضار والفواكه، حمايةً للوطن والمواطن والمقيم.

وكانت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، قد قالت في وقت سابق إن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية، التي تمتهن تهريب المواد المخدرة إلى المملكة، أسفرت -بتوفيق الله- عن إحباط محاولة تهريب 2.466.563 قرص إمفيتامين مخدر؛ حيث تمت متابعتها وضبطها، بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك، بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، مخفية داخل شحنة فاكهة الرمان قادمة من لبنان.

وأوضح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، أنه تم القبض على المتورطين في محاولة تهريبها بمحافظة حفر الباطن، وهم خمسة متهمين، منهم أربعة مواطنين، ونازح.

وأكد النقيب "النجيدي"، أنه تم إيقاف المقبوض عليهم، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهم للنيابة العامة.

وكانت المملكة قد قررت منع دخول إرساليات الخضراوات والفواكه اللبنانية إلى المملكة أو العبور من خلال أراضيها، ابتداءً من الساعة التاسعة صباحًا من يوم الأحد 13/ 9/ 1442هـ الموافق 25/ 4/ 2021م، إلى حين تقديم السلطات اللبنانية المعنية ضمانات كافية وموثوقة لاتخاذها الإجراءات اللازمة لإيقاف عمليات التهريب الممنهجة ضد المملكة.

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