النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أطفال لأقرانهم بعد تلقيهم اللقاح: بادِروا بأخذه كي نعود لمدارسنا وحياتنا الطبيعية

حماية لأنفسهم ولغيرهم من الإصابة بالفيروس أو مضاعفاته

حفّز صغار السن، ممن تجاوزت أعمارهم (12) عامًا، بعد تلقيهم لقاح كورونا، أقرانهم بالمبادرة لأخذ اللقاحات حماية لأنفسهم ولغيرهم من الإصابة بالفيروس أو مضاعفاته.

وقال أحد الشباب: تحمستُ لأخذ اللقاح تأثرًا بأسرتي التي أخذته، وكانت هذه فرصة مناسبة لي بعد السماح بأخذ اللقاح لمن هم دون الـ 18 سنة.

وأضافت فتاة عندما صدر القرار بالسماح للفئة العمرية من 12-18 سنة: سارعتُ بالحجز وأخذ اللقاح. ونصيحتي لمن هم في عمري من الشباب والفتيات بإبداء رغبتهم لأهاليهم في تلقي اللقاحات؛ ليساعدوهم في ذلك.

ودعا شابٌّ ممن هم في عمره بالمبادرة إلى أخذ اللقاح، ووصف آخر إجراءات التسجيل وأخذ اللقاح بالسهلة والميسَّرة متمنيًا من زملائه بالمدرسة التسجيل لأخذ اللقاح.

وأوضح شاب آخر أنه أخذ اللقاح من أجل أن يسافر، ويسعد، ويستمتع بعودته إلى الحياة الطبيعية.

وحث أحد الآباء الأُسر على المبادرة بتطعيم أبنائهم؛ فلا ضرر منه؛ فهو وقاية لهم ولمَن حولهم.

وقال أحد الأطفال: ما دفعني لأخذ اللقاح هو أن نعود لمدارسنا وحياتنا الطبيعية. وأتمنى من أصدقائي وزملائي أن يأخذوا اللقاح.

وكانت وزارة "الصحة" قد أعلنت تنفيذ مرحلة جديدة من الحملة الوطنية للتحصين بلقاح كورونا، بالبدء في إعطاء لقاح "فايزر" للفئة العمرية من (١٢-١٨) سنة بالتاريخ الميلادي، وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للغذاء والدواء، واستكمال الدراسات العلمية كافة التي أكدت فاعلية اللقاح ونتائجه لهذه الفئة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أطفال لأقرانهم بعد تلقيهم اللقاح: بادِروا بأخذه كي نعود لمدارسنا وحياتنا الطبيعية
سبق

حفّز صغار السن، ممن تجاوزت أعمارهم (12) عامًا، بعد تلقيهم لقاح كورونا، أقرانهم بالمبادرة لأخذ اللقاحات حماية لأنفسهم ولغيرهم من الإصابة بالفيروس أو مضاعفاته.

وقال أحد الشباب: تحمستُ لأخذ اللقاح تأثرًا بأسرتي التي أخذته، وكانت هذه فرصة مناسبة لي بعد السماح بأخذ اللقاح لمن هم دون الـ 18 سنة.

وأضافت فتاة عندما صدر القرار بالسماح للفئة العمرية من 12-18 سنة: سارعتُ بالحجز وأخذ اللقاح. ونصيحتي لمن هم في عمري من الشباب والفتيات بإبداء رغبتهم لأهاليهم في تلقي اللقاحات؛ ليساعدوهم في ذلك.

ودعا شابٌّ ممن هم في عمره بالمبادرة إلى أخذ اللقاح، ووصف آخر إجراءات التسجيل وأخذ اللقاح بالسهلة والميسَّرة متمنيًا من زملائه بالمدرسة التسجيل لأخذ اللقاح.

وأوضح شاب آخر أنه أخذ اللقاح من أجل أن يسافر، ويسعد، ويستمتع بعودته إلى الحياة الطبيعية.

وحث أحد الآباء الأُسر على المبادرة بتطعيم أبنائهم؛ فلا ضرر منه؛ فهو وقاية لهم ولمَن حولهم.

وقال أحد الأطفال: ما دفعني لأخذ اللقاح هو أن نعود لمدارسنا وحياتنا الطبيعية. وأتمنى من أصدقائي وزملائي أن يأخذوا اللقاح.

وكانت وزارة "الصحة" قد أعلنت تنفيذ مرحلة جديدة من الحملة الوطنية للتحصين بلقاح كورونا، بالبدء في إعطاء لقاح "فايزر" للفئة العمرية من (١٢-١٨) سنة بالتاريخ الميلادي، وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للغذاء والدواء، واستكمال الدراسات العلمية كافة التي أكدت فاعلية اللقاح ونتائجه لهذه الفئة.

30 يونيو 2021 - 20 ذو القعدة 1442
12:47 AM

أطفال لأقرانهم بعد تلقيهم اللقاح: بادِروا بأخذه كي نعود لمدارسنا وحياتنا الطبيعية

حماية لأنفسهم ولغيرهم من الإصابة بالفيروس أو مضاعفاته

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
5
2,485

حفّز صغار السن، ممن تجاوزت أعمارهم (12) عامًا، بعد تلقيهم لقاح كورونا، أقرانهم بالمبادرة لأخذ اللقاحات حماية لأنفسهم ولغيرهم من الإصابة بالفيروس أو مضاعفاته.

وقال أحد الشباب: تحمستُ لأخذ اللقاح تأثرًا بأسرتي التي أخذته، وكانت هذه فرصة مناسبة لي بعد السماح بأخذ اللقاح لمن هم دون الـ 18 سنة.

وأضافت فتاة عندما صدر القرار بالسماح للفئة العمرية من 12-18 سنة: سارعتُ بالحجز وأخذ اللقاح. ونصيحتي لمن هم في عمري من الشباب والفتيات بإبداء رغبتهم لأهاليهم في تلقي اللقاحات؛ ليساعدوهم في ذلك.

ودعا شابٌّ ممن هم في عمره بالمبادرة إلى أخذ اللقاح، ووصف آخر إجراءات التسجيل وأخذ اللقاح بالسهلة والميسَّرة متمنيًا من زملائه بالمدرسة التسجيل لأخذ اللقاح.

وأوضح شاب آخر أنه أخذ اللقاح من أجل أن يسافر، ويسعد، ويستمتع بعودته إلى الحياة الطبيعية.

وحث أحد الآباء الأُسر على المبادرة بتطعيم أبنائهم؛ فلا ضرر منه؛ فهو وقاية لهم ولمَن حولهم.

وقال أحد الأطفال: ما دفعني لأخذ اللقاح هو أن نعود لمدارسنا وحياتنا الطبيعية. وأتمنى من أصدقائي وزملائي أن يأخذوا اللقاح.

وكانت وزارة "الصحة" قد أعلنت تنفيذ مرحلة جديدة من الحملة الوطنية للتحصين بلقاح كورونا، بالبدء في إعطاء لقاح "فايزر" للفئة العمرية من (١٢-١٨) سنة بالتاريخ الميلادي، وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للغذاء والدواء، واستكمال الدراسات العلمية كافة التي أكدت فاعلية اللقاح ونتائجه لهذه الفئة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,865
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,285
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,520
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
33,084

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

حُسن التصرف مغلاق الأزمات

حُسن التصرف مغلاق الأزمات

مها الجبر
العلاقة الزوجية بين المودة وإلاكراه!!!

العلاقة الزوجية بين المودة وإلاكراه!!!

غسان محمد عسيلان
رحيل الزهر

رحيل الزهر

عائشة عباس نتو
أكاديمية د. سليمان الحبيب.. بوابة تقود إلى المستقبل

أكاديمية د. سليمان الحبيب.. بوابة تقود إلى المستقبل

عبدالعزيز الفريان
"الحلــــم".. الحـــرام!!

"الحلــــم".. الحـــرام!!

خالد الحقباني
رسوم التذاكر.. مرض آخر..!

رسوم التذاكر.. مرض آخر..!

عبدالغني الشيخ
نصائح للراحلين عن المناصب الوظيفية

نصائح للراحلين عن المناصب الوظيفية

حسن آل عمير
مدن تتضخم وأخرى تتقزم

مدن تتضخم وأخرى تتقزم

جمعان الكرت
المتقاعد.. متى يرحـل؟!!

المتقاعد.. متى يرحـل؟!!

محمد الصيعري
خطباء الجمعة.. المحتوى والأداء..!!

خطباء الجمعة.. المحتوى والأداء..!!

عبدالمحسن الحارثي
لكل متقاعد.. اطمئن

لكل متقاعد.. اطمئن

بندر مغرم الشهري
الحكمة والسفاهة

الحكمة والسفاهة

حمد خالد العرق

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة