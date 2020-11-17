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تنبيه متقدم للأرصاد.. العاصمة تواعد ليلة ماطرة

متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة مع رياح نشطة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ظهر اليوم، تنبيهاً متقدماً لمنطقة الرياض لحالة أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية.

ولفتت الهيئة العامة للأرصاد، عبر النظام الآلي لـ #الإنذار_المبكر، إلى أن الحالة تشمل: الخرج، والدرعية، والدلم، والدوادمي، والزلفي، والعاصمة الرياض، والمجمعة، ورماح، وشقراء، وعفيف، وتستمر حتى الحادية عشرة والنصف مساءً.

الأرصاد حالة الطقس أمطار الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تنبيه متقدم للأرصاد.. العاصمة تواعد ليلة ماطرة
سبق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ظهر اليوم، تنبيهاً متقدماً لمنطقة الرياض لحالة أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية.

ولفتت الهيئة العامة للأرصاد، عبر النظام الآلي لـ #الإنذار_المبكر، إلى أن الحالة تشمل: الخرج، والدرعية، والدلم، والدوادمي، والزلفي، والعاصمة الرياض، والمجمعة، ورماح، وشقراء، وعفيف، وتستمر حتى الحادية عشرة والنصف مساءً.

17 نوفمبر 2019 - 20 ربيع الأول 1441
02:30 PM

تنبيه متقدم للأرصاد.. العاصمة تواعد ليلة ماطرة

متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة مع رياح نشطة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,501

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ظهر اليوم، تنبيهاً متقدماً لمنطقة الرياض لحالة أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية.

ولفتت الهيئة العامة للأرصاد، عبر النظام الآلي لـ #الإنذار_المبكر، إلى أن الحالة تشمل: الخرج، والدرعية، والدلم، والدوادمي، والزلفي، والعاصمة الرياض، والمجمعة، ورماح، وشقراء، وعفيف، وتستمر حتى الحادية عشرة والنصف مساءً.

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