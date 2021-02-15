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"أول بنك رقمي في السعودية".. كيانات تتحالف لإنشائه متوافقاً مع الشريعة

عمل يتواصل للحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة من الجهات المعنية

بدأت شركات سعودية عدة، بتشكيل كيان تجاري معاً لإنشاء أول بنك رقمي متكامل متوافق مع الشريعة الإسلامية يعد من أوائل البنوك في المنطقة؛ وذلك وفقاً لموقع "إسلامك فايننانس نيوز" المتخصّص في الشؤون الاقتصادية.

وقال التقرير، إن إنشاء البنك الأول من نوعه في المنطقة لا يزال في مراحله الأولى، وإن شركات سعودية عدة بدأت تعمل لاستكمال هذا الائتلاف للحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة من الجهات المعنية السعودية.

ووفقاً للتقرير، أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات "إم اي إس" المدرجة في سوق الأسهم السعودية، موافقة مجلس إدارتها على الدخول كمساهم مؤسّس مع ائتلاف مكوّن من عدة كيانات تجارية لتأسيس بنك رقمي في المملكة متوافق مع الشريعة الإسلامية، مشيرة إلى مساهمتها بمبلغ 25 مليون ريال في رأسمال البنك الرقمي المزمع إنشاؤه.

وكان مصدر مسؤول في البنك المركزي السعودي "ساما" قد أكّد في فبراير عام 2020 في تصريح لـ"قناة العربية"، أن "ساما" تعكف على دراسة طلبين لتأسيس بنوك رقمية لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة، ويجري العمل على تقييمها، مبيناً أن سياسة منح التراخيص تتم بناءً على تقييم شامل يأخذ في الحسبان القيمة المضافة للقطاع المصرفي، بما يسهم في دعم نمو واستقرار الاقتصاد السعودي.

بنك رقمي السعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"أول بنك رقمي في السعودية".. كيانات تتحالف لإنشائه متوافقاً مع الشريعة
سبق

بدأت شركات سعودية عدة، بتشكيل كيان تجاري معاً لإنشاء أول بنك رقمي متكامل متوافق مع الشريعة الإسلامية يعد من أوائل البنوك في المنطقة؛ وذلك وفقاً لموقع "إسلامك فايننانس نيوز" المتخصّص في الشؤون الاقتصادية.

وقال التقرير، إن إنشاء البنك الأول من نوعه في المنطقة لا يزال في مراحله الأولى، وإن شركات سعودية عدة بدأت تعمل لاستكمال هذا الائتلاف للحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة من الجهات المعنية السعودية.

ووفقاً للتقرير، أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات "إم اي إس" المدرجة في سوق الأسهم السعودية، موافقة مجلس إدارتها على الدخول كمساهم مؤسّس مع ائتلاف مكوّن من عدة كيانات تجارية لتأسيس بنك رقمي في المملكة متوافق مع الشريعة الإسلامية، مشيرة إلى مساهمتها بمبلغ 25 مليون ريال في رأسمال البنك الرقمي المزمع إنشاؤه.

وكان مصدر مسؤول في البنك المركزي السعودي "ساما" قد أكّد في فبراير عام 2020 في تصريح لـ"قناة العربية"، أن "ساما" تعكف على دراسة طلبين لتأسيس بنوك رقمية لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة، ويجري العمل على تقييمها، مبيناً أن سياسة منح التراخيص تتم بناءً على تقييم شامل يأخذ في الحسبان القيمة المضافة للقطاع المصرفي، بما يسهم في دعم نمو واستقرار الاقتصاد السعودي.

15 فبراير 2021 - 3 رجب 1442
11:27 AM

"أول بنك رقمي في السعودية".. كيانات تتحالف لإنشائه متوافقاً مع الشريعة

عمل يتواصل للحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة من الجهات المعنية

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خالد علي - الرياض
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بدأت شركات سعودية عدة، بتشكيل كيان تجاري معاً لإنشاء أول بنك رقمي متكامل متوافق مع الشريعة الإسلامية يعد من أوائل البنوك في المنطقة؛ وذلك وفقاً لموقع "إسلامك فايننانس نيوز" المتخصّص في الشؤون الاقتصادية.

وقال التقرير، إن إنشاء البنك الأول من نوعه في المنطقة لا يزال في مراحله الأولى، وإن شركات سعودية عدة بدأت تعمل لاستكمال هذا الائتلاف للحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة من الجهات المعنية السعودية.

ووفقاً للتقرير، أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات "إم اي إس" المدرجة في سوق الأسهم السعودية، موافقة مجلس إدارتها على الدخول كمساهم مؤسّس مع ائتلاف مكوّن من عدة كيانات تجارية لتأسيس بنك رقمي في المملكة متوافق مع الشريعة الإسلامية، مشيرة إلى مساهمتها بمبلغ 25 مليون ريال في رأسمال البنك الرقمي المزمع إنشاؤه.

وكان مصدر مسؤول في البنك المركزي السعودي "ساما" قد أكّد في فبراير عام 2020 في تصريح لـ"قناة العربية"، أن "ساما" تعكف على دراسة طلبين لتأسيس بنوك رقمية لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة، ويجري العمل على تقييمها، مبيناً أن سياسة منح التراخيص تتم بناءً على تقييم شامل يأخذ في الحسبان القيمة المضافة للقطاع المصرفي، بما يسهم في دعم نمو واستقرار الاقتصاد السعودي.

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