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"بايدن" ونظيره المكسيكي يتفقان على إنهاء سياسات الهجرة لإدارة "ترامب"

بحثا خطة تركز على المعالجة الجذرية للظاهرة

ناقش الرئيس الأمريكي جو بايدن مع الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، خططًا لعكس سياسات الهجرة لإدارة "ترامب"؛ وفقًا لمكالمة هاتفية نشرها البيت الأبيض، اليوم (السبت).

وأوضح البيت الأبيض في بيان نقلته "رويترز"، أن "بايدن" حدد خطته للحد من الهجرة -في المكالمة- من خلال التركيز على معالجة أسبابها الجذرية.

وأضاف أن الخطة تتضمن جهودًا لزيادة قدرة إعادة التوطين ومسارات الهجرة البديلة المشروعة، وكذلك تحسين المعالجة على الحدود.

وبيّن البيت الأبيض، أن الزعيمين اتفقا على العمل معًا؛ من أجل الحد من الهجرة غير النظامية.

الرئيسية/ أخبار العالم

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"بايدن" ونظيره المكسيكي يتفقان على إنهاء سياسات الهجرة لإدارة "ترامب"
سبق

ناقش الرئيس الأمريكي جو بايدن مع الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، خططًا لعكس سياسات الهجرة لإدارة "ترامب"؛ وفقًا لمكالمة هاتفية نشرها البيت الأبيض، اليوم (السبت).

وأوضح البيت الأبيض في بيان نقلته "رويترز"، أن "بايدن" حدد خطته للحد من الهجرة -في المكالمة- من خلال التركيز على معالجة أسبابها الجذرية.

وأضاف أن الخطة تتضمن جهودًا لزيادة قدرة إعادة التوطين ومسارات الهجرة البديلة المشروعة، وكذلك تحسين المعالجة على الحدود.

وبيّن البيت الأبيض، أن الزعيمين اتفقا على العمل معًا؛ من أجل الحد من الهجرة غير النظامية.

23 يناير 2021 - 10 جمادى الآخر 1442
07:58 PM

"بايدن" ونظيره المكسيكي يتفقان على إنهاء سياسات الهجرة لإدارة "ترامب"

بحثا خطة تركز على المعالجة الجذرية للظاهرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ناقش الرئيس الأمريكي جو بايدن مع الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، خططًا لعكس سياسات الهجرة لإدارة "ترامب"؛ وفقًا لمكالمة هاتفية نشرها البيت الأبيض، اليوم (السبت).

وأوضح البيت الأبيض في بيان نقلته "رويترز"، أن "بايدن" حدد خطته للحد من الهجرة -في المكالمة- من خلال التركيز على معالجة أسبابها الجذرية.

وأضاف أن الخطة تتضمن جهودًا لزيادة قدرة إعادة التوطين ومسارات الهجرة البديلة المشروعة، وكذلك تحسين المعالجة على الحدود.

وبيّن البيت الأبيض، أن الزعيمين اتفقا على العمل معًا؛ من أجل الحد من الهجرة غير النظامية.

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