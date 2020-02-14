التعادل السلبي يخيم على لقاء العدالة والتعاون

في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

تعادل فريق العدالة الأول لكرة القدم مع ضيفه التعاون بنتيجة سلبية في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب الأمير عبدالله بن جلوي ضمن الجولة ١٨ من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أنهى الفريقان شوط المباراة الأول بالتعادل السلبي، ولكن دون فاعلية فيما غابت الفرص الحقيقية عن كلا المرميين عدا تسديدة واحدة خطرة للاعب العدالة أندريا عند الدقيقة ١٦ ارتطمت بالقائم.

وفي الشوط الثاني استمر السجال بين الفريقين دون تحقيق نتيجة إيجابية وشهد الشوط تسديدة قوية من ساندرو مانويل يتصدى لها حارس ‫العدالة علي المزيدي عند الدقيقة ٧٨.

وبذلك يظل العدالة في المركز الخامس عشر بـ١٣ نقطة والتعاون المركز الخامس بـ٢٨نقطة.