النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

التعادل السلبي يخيم على لقاء العدالة والتعاون

في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

تعادل فريق العدالة الأول لكرة القدم مع ضيفه التعاون بنتيجة سلبية في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب الأمير عبدالله بن جلوي ضمن الجولة ١٨ من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أنهى الفريقان شوط المباراة الأول بالتعادل السلبي، ولكن دون فاعلية فيما غابت الفرص الحقيقية عن كلا المرميين عدا تسديدة واحدة خطرة للاعب العدالة أندريا عند الدقيقة ١٦ ارتطمت بالقائم.

وفي الشوط الثاني استمر السجال بين الفريقين دون تحقيق نتيجة إيجابية وشهد الشوط تسديدة قوية من ساندرو مانويل يتصدى لها حارس ‫العدالة علي المزيدي عند الدقيقة ٧٨.

وبذلك يظل العدالة في المركز الخامس عشر بـ١٣ نقطة والتعاون المركز الخامس بـ٢٨نقطة.

فريق العدالة التعاون

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
التعادل السلبي يخيم على لقاء العدالة والتعاون
سبق

تعادل فريق العدالة الأول لكرة القدم مع ضيفه التعاون بنتيجة سلبية في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب الأمير عبدالله بن جلوي ضمن الجولة ١٨ من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أنهى الفريقان شوط المباراة الأول بالتعادل السلبي، ولكن دون فاعلية فيما غابت الفرص الحقيقية عن كلا المرميين عدا تسديدة واحدة خطرة للاعب العدالة أندريا عند الدقيقة ١٦ ارتطمت بالقائم.

وفي الشوط الثاني استمر السجال بين الفريقين دون تحقيق نتيجة إيجابية وشهد الشوط تسديدة قوية من ساندرو مانويل يتصدى لها حارس ‫العدالة علي المزيدي عند الدقيقة ٧٨.

وبذلك يظل العدالة في المركز الخامس عشر بـ١٣ نقطة والتعاون المركز الخامس بـ٢٨نقطة.

14 فبراير 2020 - 20 جمادى الآخر 1441
05:39 PM

التعادل السلبي يخيم على لقاء العدالة والتعاون

في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

A A A
عبدالعزيز السلمي - جدة
1
1,239

تعادل فريق العدالة الأول لكرة القدم مع ضيفه التعاون بنتيجة سلبية في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب الأمير عبدالله بن جلوي ضمن الجولة ١٨ من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أنهى الفريقان شوط المباراة الأول بالتعادل السلبي، ولكن دون فاعلية فيما غابت الفرص الحقيقية عن كلا المرميين عدا تسديدة واحدة خطرة للاعب العدالة أندريا عند الدقيقة ١٦ ارتطمت بالقائم.

وفي الشوط الثاني استمر السجال بين الفريقين دون تحقيق نتيجة إيجابية وشهد الشوط تسديدة قوية من ساندرو مانويل يتصدى لها حارس ‫العدالة علي المزيدي عند الدقيقة ٧٨.

وبذلك يظل العدالة في المركز الخامس عشر بـ١٣ نقطة والتعاون المركز الخامس بـ٢٨نقطة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,578
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
10,517
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,254
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,689

كاريكاتير

ألوان غادة عويس.. مذيعة الجزيرة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"
هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة