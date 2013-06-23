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"طالبان" تستولي على معبر حدودي حيوي لأفغانستان مع طاجيكستان

يربط البلاد ببقية آسيا الوسطى

سيطرت حركة طالبان، اليوم (الثلاثاء) على أبرز معبر حدودي مع طاجيكستان في شمال أفغانستان، وهو محور حيوي في العلاقات الاقتصادية مع آسيا الوسطى في أوج انسحاب القوات الأميركية من البلاد.

وأكد العضوان في المجلس المحلي عمر الدين والي، وخالد الدين حكمي، سيطرة "طالبان" على معبر شير خان الذي يربط أفغانستان ببقية آسيا الوسطى، وعلى كل المعابر الحدودية الأخرى بعد ساعة من القتال؛ وفقًا لما أوردت "فرانس 24".

وبيّن العضوان أن عناصر الحركة أصبحوا يسيطرون على أبرز مركز حدودي وطرق المرور الأخرى مع طاجيكستان، وكذلك على المناطق المؤدية إلى قندوز، كبرى مدن شمال شرق البلاد، على بعد 50 كيلومترًا.

من ناحيته بيّن ضابط في الجيش الأفغاني رفض الكشف عن اسمه، أن "طالبان" بدأت الهجوم الليلة الماضية، وفي الصباح كانوا في كل مكان بالمئات.

وقال الضابط: "لقد اضطررنا إلى التخلي عن كل مواقعنا، وكذلك على المعبر الحدودي، وعبر بعض جنودنا إلى طاجيكستان طلبًا للحماية".

الرئيسية/ أخبار العالم

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"طالبان" تستولي على معبر حدودي حيوي لأفغانستان مع طاجيكستان
سبق

سيطرت حركة طالبان، اليوم (الثلاثاء) على أبرز معبر حدودي مع طاجيكستان في شمال أفغانستان، وهو محور حيوي في العلاقات الاقتصادية مع آسيا الوسطى في أوج انسحاب القوات الأميركية من البلاد.

وأكد العضوان في المجلس المحلي عمر الدين والي، وخالد الدين حكمي، سيطرة "طالبان" على معبر شير خان الذي يربط أفغانستان ببقية آسيا الوسطى، وعلى كل المعابر الحدودية الأخرى بعد ساعة من القتال؛ وفقًا لما أوردت "فرانس 24".

وبيّن العضوان أن عناصر الحركة أصبحوا يسيطرون على أبرز مركز حدودي وطرق المرور الأخرى مع طاجيكستان، وكذلك على المناطق المؤدية إلى قندوز، كبرى مدن شمال شرق البلاد، على بعد 50 كيلومترًا.

من ناحيته بيّن ضابط في الجيش الأفغاني رفض الكشف عن اسمه، أن "طالبان" بدأت الهجوم الليلة الماضية، وفي الصباح كانوا في كل مكان بالمئات.

وقال الضابط: "لقد اضطررنا إلى التخلي عن كل مواقعنا، وكذلك على المعبر الحدودي، وعبر بعض جنودنا إلى طاجيكستان طلبًا للحماية".

22 يونيو 2021 - 12 ذو القعدة 1442
06:55 PM

"طالبان" تستولي على معبر حدودي حيوي لأفغانستان مع طاجيكستان

يربط البلاد ببقية آسيا الوسطى

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سيطرت حركة طالبان، اليوم (الثلاثاء) على أبرز معبر حدودي مع طاجيكستان في شمال أفغانستان، وهو محور حيوي في العلاقات الاقتصادية مع آسيا الوسطى في أوج انسحاب القوات الأميركية من البلاد.

وأكد العضوان في المجلس المحلي عمر الدين والي، وخالد الدين حكمي، سيطرة "طالبان" على معبر شير خان الذي يربط أفغانستان ببقية آسيا الوسطى، وعلى كل المعابر الحدودية الأخرى بعد ساعة من القتال؛ وفقًا لما أوردت "فرانس 24".

وبيّن العضوان أن عناصر الحركة أصبحوا يسيطرون على أبرز مركز حدودي وطرق المرور الأخرى مع طاجيكستان، وكذلك على المناطق المؤدية إلى قندوز، كبرى مدن شمال شرق البلاد، على بعد 50 كيلومترًا.

من ناحيته بيّن ضابط في الجيش الأفغاني رفض الكشف عن اسمه، أن "طالبان" بدأت الهجوم الليلة الماضية، وفي الصباح كانوا في كل مكان بالمئات.

وقال الضابط: "لقد اضطررنا إلى التخلي عن كل مواقعنا، وكذلك على المعبر الحدودي، وعبر بعض جنودنا إلى طاجيكستان طلبًا للحماية".

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