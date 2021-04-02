"شريك" ومبادرتا ولي العهد.. "مشروعات المملكة في 90 يومًا" يبلورها "القصبي"

سلط الضوء على ضخ "صندوق الاستثمارات" 150 مليار ريال سنوياً بالاقتصاد المحلي

كشف وزير الإعلام المكلف، الدكتور ماجد القصبي، ملخص مشروعات ⁧‫المملكة‬⁩ ومبادراتها في 90 يومًا، مشيراً إلى أنه "بحمد الله وتوفيقه أن المملكة تواصل مسيرتها التنموية التاريخية التحولية غير المسبوقة في جميع القطاعات وفي جميع مناطق المملكة"، وذلك في مؤتمر التواصل الحكومي.



وقال "القصبي"، في الـ90 يوماً الماضية شاهدنا برنامج "شريك"، الذي يضخ استثمارات جديدة ستبلغ قيمتها 12 تريليون ريال في الاقتصاد الوطني، وإطلاق برنامج صنع في السعودية الذي يهدف لرفع نسبة الصادرات غير النفطية إلى 50% بحلول 2030.



وقال وزير الإعلام المكلف، إن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد أعلن عن مبادرتين تعتبران عملًا فريدًا ومميزًا من نوعه على مستوى العالم، وهما مبادرة السعودية الخضراء ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر لمكافحة التصحر والحد من التغيير المناخي، حيث تهدف المبادرتان إلى غرس 100 مليار شجرة داخل المملكة، وغرس 50 مليار شجرة في الشرق الأوسط.



وتابع "القصبي" قائلاً: "من البيئة إلى القضاء"، أعلن سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في بداية العام عن إصلاحات تشريعية كاملة للأسرة السعودية، معلنًا عن إطلاق مشروع مدينة "ذا لاين"، والذي يعتبر الأول من نوعه في العالم لبناء مدينة تحافظ على 95% من الطبيعة والتي تعتبر ثورة في الحياة الحضرية.



وأضاف أن صندوق الاستثمارات السعودية أعلن عن إستراتيجية جديدة، وهي ضخ 150 مليار ريال سنوياً على الأقل في الاقتصاد المحلي، فيما أفاد القصبي أن سمو ولي العهد أعلن عن خطة تطويرية كبرى تهدف أن تكون الرياض عاصمتنا ضمن أكبر 10 مدن اقتصادية في العالم.



وتابع وزير الإعلام المكلف قائلاً: "من الرياض إلى البحر، حيث الشعب المرجانية والطبيعة والشمس والرمل والبحر الجميل، حيث تم إطلاق الرؤية التصميمية العالمية لـ"كورال بلوم"، وهي الجزيرة الرئيسية لمشروع البحر الأحمر، وتتضمن 11 فندقًا عالميًّا وشواطئ جديدة تبني مفهوم الحياة الطبيعية البكر.



وقال "القصبي": "من البحر إلى عسير الجبال والمناظر الخلابة والطبيعة، حيث انطلقت شركة السودة للتطوير بهدف تحويل المنطقة كلها إن شاء الله إلى واجهة سياحية وعالمية واستثمارات تتجاوز قيمتها 11 مليار ريال".



وأردف: "من الأرض إلى السماء وبأيدي أبنائنا وخبرات سعودية، أطلقت المملكة قمرين صناعيين الحمد لله، ليصل مجموع الأقمار الصناعية إلى 17 قمرًا صناعيًا".



واختتم "القصبي"، بقوله: "كل هذه المبادرات وكل هذه المشاريع تعتبر ركائز لاقتصاد قوي مزدهر إن شاء الله يبث التفاؤل ويعود لأبنائنا وبناتنا بالنفع إن شاء الله، وينعكس على المواطن محور تنمية هذه المشاريع".