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طالبة تجلب "ثعبانًا" داخل جامعة طيبة من أجل إثارة الرعب بين زميلاتها

الجامعة: العمل على اتخاذ جميع الإجراءات النظامية والقانونية بحق الطالبة

كشفت جامعة طيبة بالمدينة المنورة أن إحدى الطالبات عملت على جلب ثعبان الحقول من نوع أبو سيور غير السام منزوع الأنياب من أجل إثارة الرعب بين الطالبات، حيث تسلل الثعبان من حقيبة الطالبة للقاعة دون إحداث أي إصابات ولله الحمد.

وأصدرت الجامعة بيانًا قالت فيه: إشارة إلى ما تم تداوله عبر بعض الوسائل الإعلامية وشبكات التواصل الاجتماعي حول وجود ثعبان داخل أحد المعامل بشطر الطالبات بجامعة طيبة يوم الأحد الماضي، عليه توضح الجامعة أنه في يوم الأحد 13 ربيع الأول 1441 وعند الساعة الواحدة وخمسين دقيقة ظهرًا تلقت إدارة الأمن والسلامة بالجامعة بلاغًا من قِبل شطر الطالبات ومن خلال أستاذة المقرر تحديدًا بعد إخلاء الطالبات عن وجود ثعبان داخل معمل الحاسب الآلي، وتم التعامل مع البلاغ على الفور من قِبل إدارة الأمن والسلامة وإدارة التشغيل والصيانة وإدارة المخاطر بمتابعة مباشرة من قِبل الإدارة العليا.

وبيّنت الجامعة أنه بعد مباشرة البلاغ من قِبل الجهات المختصة داخل الجامعة، تبيّن أن إحدى الطالبات عملت على جلب ثعبان الحقول من نوع أبو سيور غير السام منزوع الأنياب ومستورد من خارج المملكة عبر أحد المتاجر المتخصصة بالمدينة المنورة، وذلك من أجل إثارة الرعب بين الطالبات، حيث تسلل الثعبان من حقيبة الطالبة للقاعة دون إحداث أي إصابات ولله الحمد وعملت الجهات المختصة بالجامعة على زيارة المتجر لتأكيد صحة المعلومات.

وأكدت الجامعة أنه تم العمل على اتخاذ جميع الإجراءات النظامية والقانونية بحق الطالبة، لتؤكد حرصه الدائم على سلامة الطلاب والطالبات وما يضمن بيئة تعليمية صحية خالية من المخاطر وسوف تتخذ كل الإجراءات اللازمة وفق الأنظمة واللوائح والتنظيمات مع كل من يقدم أو ينقل معلومات غير صحيحة أو مضللة للرأي العام عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو الوسائل الإعلامية المختلفة حول الجامعة دون تواصل مباشر مع الجامعة والتأكد من صحة المعلومات.

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طالبة تجلب "ثعبانًا" داخل جامعة طيبة من أجل إثارة الرعب بين زميلاتها
سبق

كشفت جامعة طيبة بالمدينة المنورة أن إحدى الطالبات عملت على جلب ثعبان الحقول من نوع أبو سيور غير السام منزوع الأنياب من أجل إثارة الرعب بين الطالبات، حيث تسلل الثعبان من حقيبة الطالبة للقاعة دون إحداث أي إصابات ولله الحمد.

وأصدرت الجامعة بيانًا قالت فيه: إشارة إلى ما تم تداوله عبر بعض الوسائل الإعلامية وشبكات التواصل الاجتماعي حول وجود ثعبان داخل أحد المعامل بشطر الطالبات بجامعة طيبة يوم الأحد الماضي، عليه توضح الجامعة أنه في يوم الأحد 13 ربيع الأول 1441 وعند الساعة الواحدة وخمسين دقيقة ظهرًا تلقت إدارة الأمن والسلامة بالجامعة بلاغًا من قِبل شطر الطالبات ومن خلال أستاذة المقرر تحديدًا بعد إخلاء الطالبات عن وجود ثعبان داخل معمل الحاسب الآلي، وتم التعامل مع البلاغ على الفور من قِبل إدارة الأمن والسلامة وإدارة التشغيل والصيانة وإدارة المخاطر بمتابعة مباشرة من قِبل الإدارة العليا.

وبيّنت الجامعة أنه بعد مباشرة البلاغ من قِبل الجهات المختصة داخل الجامعة، تبيّن أن إحدى الطالبات عملت على جلب ثعبان الحقول من نوع أبو سيور غير السام منزوع الأنياب ومستورد من خارج المملكة عبر أحد المتاجر المتخصصة بالمدينة المنورة، وذلك من أجل إثارة الرعب بين الطالبات، حيث تسلل الثعبان من حقيبة الطالبة للقاعة دون إحداث أي إصابات ولله الحمد وعملت الجهات المختصة بالجامعة على زيارة المتجر لتأكيد صحة المعلومات.

وأكدت الجامعة أنه تم العمل على اتخاذ جميع الإجراءات النظامية والقانونية بحق الطالبة، لتؤكد حرصه الدائم على سلامة الطلاب والطالبات وما يضمن بيئة تعليمية صحية خالية من المخاطر وسوف تتخذ كل الإجراءات اللازمة وفق الأنظمة واللوائح والتنظيمات مع كل من يقدم أو ينقل معلومات غير صحيحة أو مضللة للرأي العام عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو الوسائل الإعلامية المختلفة حول الجامعة دون تواصل مباشر مع الجامعة والتأكد من صحة المعلومات.

12 نوفمبر 2019 - 15 ربيع الأول 1441
01:52 AM

طالبة تجلب "ثعبانًا" داخل جامعة طيبة من أجل إثارة الرعب بين زميلاتها

الجامعة: العمل على اتخاذ جميع الإجراءات النظامية والقانونية بحق الطالبة

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ماجد الرفاعي - المدينة المنورة
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5,930

كشفت جامعة طيبة بالمدينة المنورة أن إحدى الطالبات عملت على جلب ثعبان الحقول من نوع أبو سيور غير السام منزوع الأنياب من أجل إثارة الرعب بين الطالبات، حيث تسلل الثعبان من حقيبة الطالبة للقاعة دون إحداث أي إصابات ولله الحمد.

وأصدرت الجامعة بيانًا قالت فيه: إشارة إلى ما تم تداوله عبر بعض الوسائل الإعلامية وشبكات التواصل الاجتماعي حول وجود ثعبان داخل أحد المعامل بشطر الطالبات بجامعة طيبة يوم الأحد الماضي، عليه توضح الجامعة أنه في يوم الأحد 13 ربيع الأول 1441 وعند الساعة الواحدة وخمسين دقيقة ظهرًا تلقت إدارة الأمن والسلامة بالجامعة بلاغًا من قِبل شطر الطالبات ومن خلال أستاذة المقرر تحديدًا بعد إخلاء الطالبات عن وجود ثعبان داخل معمل الحاسب الآلي، وتم التعامل مع البلاغ على الفور من قِبل إدارة الأمن والسلامة وإدارة التشغيل والصيانة وإدارة المخاطر بمتابعة مباشرة من قِبل الإدارة العليا.

وبيّنت الجامعة أنه بعد مباشرة البلاغ من قِبل الجهات المختصة داخل الجامعة، تبيّن أن إحدى الطالبات عملت على جلب ثعبان الحقول من نوع أبو سيور غير السام منزوع الأنياب ومستورد من خارج المملكة عبر أحد المتاجر المتخصصة بالمدينة المنورة، وذلك من أجل إثارة الرعب بين الطالبات، حيث تسلل الثعبان من حقيبة الطالبة للقاعة دون إحداث أي إصابات ولله الحمد وعملت الجهات المختصة بالجامعة على زيارة المتجر لتأكيد صحة المعلومات.

وأكدت الجامعة أنه تم العمل على اتخاذ جميع الإجراءات النظامية والقانونية بحق الطالبة، لتؤكد حرصه الدائم على سلامة الطلاب والطالبات وما يضمن بيئة تعليمية صحية خالية من المخاطر وسوف تتخذ كل الإجراءات اللازمة وفق الأنظمة واللوائح والتنظيمات مع كل من يقدم أو ينقل معلومات غير صحيحة أو مضللة للرأي العام عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو الوسائل الإعلامية المختلفة حول الجامعة دون تواصل مباشر مع الجامعة والتأكد من صحة المعلومات.

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