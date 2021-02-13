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165 ألف مستخدم لنظام التعليم عن بُعد بجامعة نجران

خلال الفترة من 7 - 11 فبراير الجاري

قدم نظام التعليم - عن بُعد - بجامعة نجران في أسبوعه الرابع من الفصل الدراسي الحالي، خدماته لـ 164.943 مستخدماً خلال الفترة من 7 - 11 فبراير الجاري.

وأظهر التقرير الأسبوعي الصادر عن عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم - عن بُعد - بالجامعة، أن عدد الملفات المستعرضة خلال الفترة بلغ نحو أربعة ملايين وستمئة ألف ملف، وعدد لوحات المناقشة 4089 لوحة نقاش، ونحو 16885 تقييماً.

واستعرض التقرير تفاصيل 24.084 فصلاً افتراضياً، منها 905 جلسات مزامنة؛ حيث بلغ عدد الحضور لجميع الجلسات 164.511 حاضراً، وفيما بلغ عدد الشُّعَب 5831 شعبة، أدارها 1158 أستاذاً، بحضور 20.299 طالباً.

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165 ألف مستخدم لنظام التعليم عن بُعد بجامعة نجران
سبق

قدم نظام التعليم - عن بُعد - بجامعة نجران في أسبوعه الرابع من الفصل الدراسي الحالي، خدماته لـ 164.943 مستخدماً خلال الفترة من 7 - 11 فبراير الجاري.

وأظهر التقرير الأسبوعي الصادر عن عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم - عن بُعد - بالجامعة، أن عدد الملفات المستعرضة خلال الفترة بلغ نحو أربعة ملايين وستمئة ألف ملف، وعدد لوحات المناقشة 4089 لوحة نقاش، ونحو 16885 تقييماً.

واستعرض التقرير تفاصيل 24.084 فصلاً افتراضياً، منها 905 جلسات مزامنة؛ حيث بلغ عدد الحضور لجميع الجلسات 164.511 حاضراً، وفيما بلغ عدد الشُّعَب 5831 شعبة، أدارها 1158 أستاذاً، بحضور 20.299 طالباً.

13 فبراير 2021 - 1 رجب 1442
10:09 AM

165 ألف مستخدم لنظام التعليم عن بُعد بجامعة نجران

خلال الفترة من 7 - 11 فبراير الجاري

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
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قدم نظام التعليم - عن بُعد - بجامعة نجران في أسبوعه الرابع من الفصل الدراسي الحالي، خدماته لـ 164.943 مستخدماً خلال الفترة من 7 - 11 فبراير الجاري.

وأظهر التقرير الأسبوعي الصادر عن عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم - عن بُعد - بالجامعة، أن عدد الملفات المستعرضة خلال الفترة بلغ نحو أربعة ملايين وستمئة ألف ملف، وعدد لوحات المناقشة 4089 لوحة نقاش، ونحو 16885 تقييماً.

واستعرض التقرير تفاصيل 24.084 فصلاً افتراضياً، منها 905 جلسات مزامنة؛ حيث بلغ عدد الحضور لجميع الجلسات 164.511 حاضراً، وفيما بلغ عدد الشُّعَب 5831 شعبة، أدارها 1158 أستاذاً، بحضور 20.299 طالباً.

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