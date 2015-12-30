النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 113حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 170 خلال الـ24 ساعة الماضية

لسدّ العجز.. توجيه بإعادة 25 موظفًا إلى ملاك وظائفهم بمستشفى الليث

للحاجة للدعم بموظفين في تخصص إدارة خدمات صحية

علمت "سبق" أن الشؤون الصحية بمحافظة جدة وجّهت بإعادة 25 موظفًا يعملون خارج محافظة الليث بإعادتهم إلى ملاك وظائفهم بمستشفى الليث العام.

جاء التوجيه استنادًا إلى حاجة مستشفى الليث العام والمراكز التابعة له إلى الدعم بموظفين في تخصص إدارة خدمات صحية.

وضمّت القائمة الذين تم التوجيه بإعادتهم إلى ملاكهم الوظيفي، 25 موظفًا يحملون مسميات وظيفية، ضمنها: مدير مركز صحي، وأخصائي خدمات صحية.

الشؤون الصحية بمحافظة جدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
لسدّ العجز.. توجيه بإعادة 25 موظفًا إلى ملاك وظائفهم بمستشفى الليث
سبق

علمت "سبق" أن الشؤون الصحية بمحافظة جدة وجّهت بإعادة 25 موظفًا يعملون خارج محافظة الليث بإعادتهم إلى ملاك وظائفهم بمستشفى الليث العام.

جاء التوجيه استنادًا إلى حاجة مستشفى الليث العام والمراكز التابعة له إلى الدعم بموظفين في تخصص إدارة خدمات صحية.

وضمّت القائمة الذين تم التوجيه بإعادتهم إلى ملاكهم الوظيفي، 25 موظفًا يحملون مسميات وظيفية، ضمنها: مدير مركز صحي، وأخصائي خدمات صحية.

30 ديسمبر 2020 - 15 جمادى الأول 1442
07:03 PM

لسدّ العجز.. توجيه بإعادة 25 موظفًا إلى ملاك وظائفهم بمستشفى الليث

للحاجة للدعم بموظفين في تخصص إدارة خدمات صحية

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
242

علمت "سبق" أن الشؤون الصحية بمحافظة جدة وجّهت بإعادة 25 موظفًا يعملون خارج محافظة الليث بإعادتهم إلى ملاك وظائفهم بمستشفى الليث العام.

جاء التوجيه استنادًا إلى حاجة مستشفى الليث العام والمراكز التابعة له إلى الدعم بموظفين في تخصص إدارة خدمات صحية.

وضمّت القائمة الذين تم التوجيه بإعادتهم إلى ملاكهم الوظيفي، 25 موظفًا يحملون مسميات وظيفية، ضمنها: مدير مركز صحي، وأخصائي خدمات صحية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,968
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,783
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,231
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,449

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

معاييرك تبني مخاوفك

معاييرك تبني مخاوفك

مها الجبر
المرأة السعودية وتبعات التمكين..!!

المرأة السعودية وتبعات التمكين..!!

غسان محمد عسيلان
كل إنسان وظروفه..!

كل إنسان وظروفه..!

أحمد عجب
مكاتب الإشراف النسائية.. ضرورة أم ترف..؟!

مكاتب الإشراف النسائية.. ضرورة أم ترف..؟!

ماجد الحربي
وإن طال ليل الظالمين!!

وإن طال ليل الظالمين!!

عبدالمحسن الحارثي
المحزم المليان

المحزم المليان

حسن آل عمير
وباء الشائعات يستهدف لقاح كورونا

وباء الشائعات يستهدف لقاح كورونا

علي آل شرمة
التطوُّر علامة حيوية

التطوُّر علامة حيوية

مها الجبر
عض قلبي ولا تعض راتبي!

عض قلبي ولا تعض راتبي!

عبدالغني الشيخ
لغة القرآن.. علامات مبشِّرة

لغة القرآن.. علامات مبشِّرة

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة