في أكبر قبة بالعالم.. جدة تترقب "نزال المصارعة" و"الوحش" وألمع النجوم

فعالية تنظمها هيئة الترفيه غدًا.. كبار يسعون لانتزاع اللقب من المخضرمين

تنظم الهيئة العامة للترفيه، مساء غد السبت، في "جدة سوبر دوم" -أكبر قبة بلا أعمدة في العالم- نزال المصارعة؛ حيث ينطلق النزال بدخول مصارعين اثنين إلى الحلبة، فيما يترقب المصارعون الأربعة المتبقون مجرياته كل في حجرة منفصلة، مع مرور كل خمس دقائق، يفتح باب إحدى الحجرات ليدخل المصارع المنتظر بداخلها إلى ساحة النزال، وتتواصل العملية إلى حين دخول جميع المصارعين. ويعلن خروج أي من المنافسين من النزال عند تثبيته أو استسلامه، إلى أن يتبقى مصارع واحد يتوج بلقب البطولة.

ويقام العرض لأول مرة بجدة خارج الولايات المتحدة الأمريكية؛ حيث يشهد النزال حضور نخبة من ألمع أسماء وكبار نجوم المصارعة الحرة، ومن ضمنهم بوبي لاشلي البطل المتوج بلقب WWE، الذي يدافع عن اللقب أمام مجموعة من المصارعين المخضرمين الذين يسعون لانتزاعه، ومن ضمنهم أيضًا "الوحش" بروك ليسنر، وريدل، وأوستن ثيوري، وإيه جيه ستايلز، وسيث رولينز.

وقالت الهيئة إنه قد ظهرت بوادر الاستعداد والحماس من قبل النجوم المرتقبين لبداية الفعالية، التي تنظمها الهيئة ضمن برامجها وأنشطتها الترفيهية وعروضها العالمية التي شملت مجموعة من التعاونات مع WWE، لتقديم عروضها العالمية في المملكة، وحققت نجاحات محلية وعالمية، لافتة إلى أن آخرها "WWE كراون جول" الذي استضافه موسم الرياض.