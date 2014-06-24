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"عيوني" توقع اتفاقية تعاون مع "تام" لتأهيلها للحصول على تطبيق معيار المنظمة الموثوقة

"المطيري": الجمعية أقامت 26 فعالية واستفاد من خدماتها 2700 مستفيد خلال 5 أشهر

وقعت جمعية عيوني الصحية اتفاقية تعاون مع شركة تام لتأهيلها للحصول على تطبيق معيار الجودة البريطانية (TRUSTED CHARITY) المنظمة الموثوقة.

وفي التفاصيل: وقع الاتفاقية عن جمعية عيوني نائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور سلمان بن عبد الله المطيري، وعن شركة تام المدير التنفيذي محمد بن سليمان الجمعة.

وبهذه المناسبة قال المطيري: إن هذه الاتفاقية تأتي ضمن إطار توجه الدولة ـ أيدها الله ـ ورؤية المملكة 2030 في تطوير القطاع غير الربحي، وانطلاقًا من توجهات الجمعية الإستراتيجية في حوكمة برامجها ومشاريعها النوعية والتميز في أعمالها بما يسهم في خدمة المستفيدين بمعايير عالية الجودة.

وأضاف أن الجمعية تسعى إلى تطبيق منهجيات وأدوات التطوير المؤسسي من خلال تنفيذ حزمة من المبادرات والمشاريع التي تعزز للتميز المؤسسي بما يسهم في تطوير خدماتها، لتمكين الجمعية من الحصول على شهادات وجوائز التميز المحلية والإقليمية؛ مثل شهادة تطبيق معايير الجودة البريطانية (المنظمة الموثوقة) وغيرها من شهادات التميز.

وأشار "المطيري" إلى أن الجمعية تعمل على تعزيز نظام إدارة الجودة من خلال مجموعة من المعايير والمؤشرات التي تتميز بالوضوح والسهولة والشمولية وإدارة أنشطتها بكفاءة وفاعلية.

وأوضح أن الجمعية منذ تأسيسها في 2 / 5 / 1442هـ استطاعت خلال 45 يوماً من بدء انطلاقتها إطلاق حزمة من الأنظمة واللوائح والأدلة الإجرائية لتحقيق أعلى معايير الشفافية والجودة وتحقيق السلامة المالية، وبذلك أصبحت من أبرز الجمعيات الناشئة التي تكتب قصة نجاحها في وقت قياسي، وتكون بذلك أنموذجاً ومثالاً يُحتذى به بين الجمعيات الناشئة الخيرية عامة والصحية خاصة.

ولفت إلى أن الجمعية خلال الـ٥ أشهر من انطلاقتها أقامت ٢٦ فعالية في الأماكن العامة والأسواق، مشيرًا إلى أن ٢٧٠٠ مستفيد استفادوا من خدماتها العلاجية والوقائية والتوعوية، ولتعزيز شراكتها مع المؤسسات الفاعلة في المجتمع وقعت الجمعية ١٣ اتفاقية شراكة نوعية مع جهات حكومية وخاصة لخدمة مستفيديها.

ومن جانبه عبر مدير شركة "تام" عن سعادته بالشراكة مع جمعية عيوني الصحية، مؤكدًا أن إمكانيات الشركة ستكون معززة للجمعية في الحصول على هذه الشهادة، متمنيًا لكافة الجمعيات الناشئة أن تحذو حذو جمعية عيوني الصحية.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"عيوني" توقع اتفاقية تعاون مع "تام" لتأهيلها للحصول على تطبيق معيار المنظمة الموثوقة
سبق

وقعت جمعية عيوني الصحية اتفاقية تعاون مع شركة تام لتأهيلها للحصول على تطبيق معيار الجودة البريطانية (TRUSTED CHARITY) المنظمة الموثوقة.

وفي التفاصيل: وقع الاتفاقية عن جمعية عيوني نائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور سلمان بن عبد الله المطيري، وعن شركة تام المدير التنفيذي محمد بن سليمان الجمعة.

وبهذه المناسبة قال المطيري: إن هذه الاتفاقية تأتي ضمن إطار توجه الدولة ـ أيدها الله ـ ورؤية المملكة 2030 في تطوير القطاع غير الربحي، وانطلاقًا من توجهات الجمعية الإستراتيجية في حوكمة برامجها ومشاريعها النوعية والتميز في أعمالها بما يسهم في خدمة المستفيدين بمعايير عالية الجودة.

وأضاف أن الجمعية تسعى إلى تطبيق منهجيات وأدوات التطوير المؤسسي من خلال تنفيذ حزمة من المبادرات والمشاريع التي تعزز للتميز المؤسسي بما يسهم في تطوير خدماتها، لتمكين الجمعية من الحصول على شهادات وجوائز التميز المحلية والإقليمية؛ مثل شهادة تطبيق معايير الجودة البريطانية (المنظمة الموثوقة) وغيرها من شهادات التميز.

وأشار "المطيري" إلى أن الجمعية تعمل على تعزيز نظام إدارة الجودة من خلال مجموعة من المعايير والمؤشرات التي تتميز بالوضوح والسهولة والشمولية وإدارة أنشطتها بكفاءة وفاعلية.

وأوضح أن الجمعية منذ تأسيسها في 2 / 5 / 1442هـ استطاعت خلال 45 يوماً من بدء انطلاقتها إطلاق حزمة من الأنظمة واللوائح والأدلة الإجرائية لتحقيق أعلى معايير الشفافية والجودة وتحقيق السلامة المالية، وبذلك أصبحت من أبرز الجمعيات الناشئة التي تكتب قصة نجاحها في وقت قياسي، وتكون بذلك أنموذجاً ومثالاً يُحتذى به بين الجمعيات الناشئة الخيرية عامة والصحية خاصة.

ولفت إلى أن الجمعية خلال الـ٥ أشهر من انطلاقتها أقامت ٢٦ فعالية في الأماكن العامة والأسواق، مشيرًا إلى أن ٢٧٠٠ مستفيد استفادوا من خدماتها العلاجية والوقائية والتوعوية، ولتعزيز شراكتها مع المؤسسات الفاعلة في المجتمع وقعت الجمعية ١٣ اتفاقية شراكة نوعية مع جهات حكومية وخاصة لخدمة مستفيديها.

ومن جانبه عبر مدير شركة "تام" عن سعادته بالشراكة مع جمعية عيوني الصحية، مؤكدًا أن إمكانيات الشركة ستكون معززة للجمعية في الحصول على هذه الشهادة، متمنيًا لكافة الجمعيات الناشئة أن تحذو حذو جمعية عيوني الصحية.

23 يونيو 2021 - 13 ذو القعدة 1442
09:12 PM

"عيوني" توقع اتفاقية تعاون مع "تام" لتأهيلها للحصول على تطبيق معيار المنظمة الموثوقة

"المطيري": الجمعية أقامت 26 فعالية واستفاد من خدماتها 2700 مستفيد خلال 5 أشهر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وقعت جمعية عيوني الصحية اتفاقية تعاون مع شركة تام لتأهيلها للحصول على تطبيق معيار الجودة البريطانية (TRUSTED CHARITY) المنظمة الموثوقة.

وفي التفاصيل: وقع الاتفاقية عن جمعية عيوني نائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور سلمان بن عبد الله المطيري، وعن شركة تام المدير التنفيذي محمد بن سليمان الجمعة.

وبهذه المناسبة قال المطيري: إن هذه الاتفاقية تأتي ضمن إطار توجه الدولة ـ أيدها الله ـ ورؤية المملكة 2030 في تطوير القطاع غير الربحي، وانطلاقًا من توجهات الجمعية الإستراتيجية في حوكمة برامجها ومشاريعها النوعية والتميز في أعمالها بما يسهم في خدمة المستفيدين بمعايير عالية الجودة.

وأضاف أن الجمعية تسعى إلى تطبيق منهجيات وأدوات التطوير المؤسسي من خلال تنفيذ حزمة من المبادرات والمشاريع التي تعزز للتميز المؤسسي بما يسهم في تطوير خدماتها، لتمكين الجمعية من الحصول على شهادات وجوائز التميز المحلية والإقليمية؛ مثل شهادة تطبيق معايير الجودة البريطانية (المنظمة الموثوقة) وغيرها من شهادات التميز.

وأشار "المطيري" إلى أن الجمعية تعمل على تعزيز نظام إدارة الجودة من خلال مجموعة من المعايير والمؤشرات التي تتميز بالوضوح والسهولة والشمولية وإدارة أنشطتها بكفاءة وفاعلية.

وأوضح أن الجمعية منذ تأسيسها في 2 / 5 / 1442هـ استطاعت خلال 45 يوماً من بدء انطلاقتها إطلاق حزمة من الأنظمة واللوائح والأدلة الإجرائية لتحقيق أعلى معايير الشفافية والجودة وتحقيق السلامة المالية، وبذلك أصبحت من أبرز الجمعيات الناشئة التي تكتب قصة نجاحها في وقت قياسي، وتكون بذلك أنموذجاً ومثالاً يُحتذى به بين الجمعيات الناشئة الخيرية عامة والصحية خاصة.

ولفت إلى أن الجمعية خلال الـ٥ أشهر من انطلاقتها أقامت ٢٦ فعالية في الأماكن العامة والأسواق، مشيرًا إلى أن ٢٧٠٠ مستفيد استفادوا من خدماتها العلاجية والوقائية والتوعوية، ولتعزيز شراكتها مع المؤسسات الفاعلة في المجتمع وقعت الجمعية ١٣ اتفاقية شراكة نوعية مع جهات حكومية وخاصة لخدمة مستفيديها.

ومن جانبه عبر مدير شركة "تام" عن سعادته بالشراكة مع جمعية عيوني الصحية، مؤكدًا أن إمكانيات الشركة ستكون معززة للجمعية في الحصول على هذه الشهادة، متمنيًا لكافة الجمعيات الناشئة أن تحذو حذو جمعية عيوني الصحية.

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