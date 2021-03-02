"الأرصاد": أمطار رعدية على الباحة
حالة بعدة محافظات وتستمر حتى 7 مساءً
نبّه المركز الوطني للأرصاد من أمطار رعدية على منطقة الباحة اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.
ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة السابعة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: الحجرة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن وغامد الزناد والأجزاء المجاورة لها.
المركز الوطني للأرصاد
أمطار رعدية
"الأرصاد": أمطار رعدية على الباحة
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-03-02
نبّه المركز الوطني للأرصاد من أمطار رعدية على منطقة الباحة اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.
ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة السابعة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: الحجرة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن وغامد الزناد والأجزاء المجاورة لها.
02 مارس 2021 - 18 رجب 1442
12:57 PM
"الأرصاد": أمطار رعدية على الباحة
حالة بعدة محافظات وتستمر حتى 7 مساءً
نبّه المركز الوطني للأرصاد من أمطار رعدية على منطقة الباحة اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.
ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة السابعة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: الحجرة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن وغامد الزناد والأجزاء المجاورة لها.