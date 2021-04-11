وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، تستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمحافظة ينبع؛ تضمن رياحاً نشطة وارتفاعاً للأمواج.

"الأرصاد": رياح نشطة وارتفاع الأمواج على ينبع وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-04-11 أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمحافظة ينبع؛ تضمن رياحاً نشطة وارتفاعاً للأمواج. وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، تستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.

11 إبريل 2021 - 29 شعبان 1442 08:55 AM

"الأرصاد": رياح نشطة وارتفاع الأمواج على ينبع قال: حالة تؤدي إلى تدني الرؤية وتستمر حتى 9 مساءً





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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمحافظة ينبع؛ تضمن رياحاً نشطة وارتفاعاً للأمواج.

وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، تستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.