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"عليهم آثار ضرب بأدوات حادة".. 7 متظاهرين سودانيين فقدوا حياتهم منذ يوم الانقلاب

مشارح الخرطوم تحتفظ بجثثهم

أفاد مدير الطب الشرعي السوداني هشام الفقيري، اليوم الخميس، بأن 7 متظاهرين على الأقل في السودان قضوا منذ وقوع الانقلاب العسكري الاثنين الماضي.

وقال "فقيري": "دخلت مشارح الخرطوم 7 جثث لمتظاهرين منذ أحداث الاثنين، وجثة جندي من قوات الدعم السريع".

وأضاف: "وصلت الجثث بسبب أحداث العنف في الأيام التالية، وظهرت عليها آثار ضرب بأدوات حادة"، وفقاً لـ"فرانس 24".

الرئيسية/ أخبار العالم

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"عليهم آثار ضرب بأدوات حادة".. 7 متظاهرين سودانيين فقدوا حياتهم منذ يوم الانقلاب
سبق

أفاد مدير الطب الشرعي السوداني هشام الفقيري، اليوم الخميس، بأن 7 متظاهرين على الأقل في السودان قضوا منذ وقوع الانقلاب العسكري الاثنين الماضي.

وقال "فقيري": "دخلت مشارح الخرطوم 7 جثث لمتظاهرين منذ أحداث الاثنين، وجثة جندي من قوات الدعم السريع".

وأضاف: "وصلت الجثث بسبب أحداث العنف في الأيام التالية، وظهرت عليها آثار ضرب بأدوات حادة"، وفقاً لـ"فرانس 24".

28 أكتوبر 2021 - 22 ربيع الأول 1443
03:04 PM

"عليهم آثار ضرب بأدوات حادة".. 7 متظاهرين سودانيين فقدوا حياتهم منذ يوم الانقلاب

مشارح الخرطوم تحتفظ بجثثهم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفاد مدير الطب الشرعي السوداني هشام الفقيري، اليوم الخميس، بأن 7 متظاهرين على الأقل في السودان قضوا منذ وقوع الانقلاب العسكري الاثنين الماضي.

وقال "فقيري": "دخلت مشارح الخرطوم 7 جثث لمتظاهرين منذ أحداث الاثنين، وجثة جندي من قوات الدعم السريع".

وأضاف: "وصلت الجثث بسبب أحداث العنف في الأيام التالية، وظهرت عليها آثار ضرب بأدوات حادة"، وفقاً لـ"فرانس 24".

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