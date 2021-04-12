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مدربا "الهلال" و"الاتحاد" : "البرازيليون" سيغزون الدوري "السعودي" من الموسم المقبل

أعدت صحيفة برازيلية تقريرًا مطولاً عن المدربين البرازيليين الذين يعملون في المملكة العربية السعودية وهم روجيرو ميكالي مدرب الهلال وكاريلي مدرب الاتحاد وبيريكليس شاموسكا مدرب الفيصلي بالاضافة إلى مينزيس الذي وقع عقدًا لتدريب النصر أخيرًا.

وتساءلت صحيفة espn في بداية تقريرها : هل سوق المدربين البرازيليين مغلق في الخارج ؟ وأجابت بنفسها عن السؤال حيث أكدت أن الواقع هو عكس ذلك تمامًا في واحدة من أقوى البطولات من الناحية المالية.

وتابعت الصحيفة أن روجيرو ميكالي هو القائد ويسير مع الهلال نحو لقب النادي السابع عشر في الدوري السعودي للمحترفين وأن فريق الرياض لديه منافس صعب للحصول على اللقب، حيث قلص الاتحاد صاحب المركز الثالث المسافة بينه وبين المتصدر إلى ثلاث نقاط ، بعد مواسم صراع للبقاء في دوري الدرجة الأولى.

وتابعت: عاد فريق جدة للقتال على المراكز الأولى في هذه النسخة، ويحلم بمكان في النسخة المقبلة من دوري أبطال آسيا.

ونقلت الصحيفة عن ميكالي قوله "يتم تقييم كل مدرب من خلال الانتصارات والإنجازات هنا في المملكة العربية السعودية لدينا تشاموسكا، الذي سيخوض المباراة النهائية لكأس الملك، في الهلال نحن نتصدر البطولة والاتحاد، وهو فريق كاريلي، يقاتل من أجل اللقب، من أجل مكان في بطولة آسيا ستجلب هذه الانتصارات للبرازيليين سوقًا فقدناها بسبب عدة عوامل.

وتابع ميكالي: الهلال هو أحد أكبر الأندية في آسيا ..أتمتع بظروف عمل جيدة للغاية، وتتوفر عوامل الجودة في كل شيء وفي مقدمتها العامل البشري.. الهلال هو نادٍ يقاتل دائمًا لصنع اسم كبير على الساحة العالمية".

وتحدثت الصحيفة عن كاريلي مؤكدة أنه حافظ في المملكة العربية السعودية على مكانة "ملك الكلاسيكيات" التي اكتسبها منذ كان مدربًا لفريق كورينثيانز.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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مدربا "الهلال" و"الاتحاد" : "البرازيليون" سيغزون الدوري "السعودي" من الموسم المقبل
سبق

أعدت صحيفة برازيلية تقريرًا مطولاً عن المدربين البرازيليين الذين يعملون في المملكة العربية السعودية وهم روجيرو ميكالي مدرب الهلال وكاريلي مدرب الاتحاد وبيريكليس شاموسكا مدرب الفيصلي بالاضافة إلى مينزيس الذي وقع عقدًا لتدريب النصر أخيرًا.

وتساءلت صحيفة espn في بداية تقريرها : هل سوق المدربين البرازيليين مغلق في الخارج ؟ وأجابت بنفسها عن السؤال حيث أكدت أن الواقع هو عكس ذلك تمامًا في واحدة من أقوى البطولات من الناحية المالية.

وتابعت الصحيفة أن روجيرو ميكالي هو القائد ويسير مع الهلال نحو لقب النادي السابع عشر في الدوري السعودي للمحترفين وأن فريق الرياض لديه منافس صعب للحصول على اللقب، حيث قلص الاتحاد صاحب المركز الثالث المسافة بينه وبين المتصدر إلى ثلاث نقاط ، بعد مواسم صراع للبقاء في دوري الدرجة الأولى.

وتابعت: عاد فريق جدة للقتال على المراكز الأولى في هذه النسخة، ويحلم بمكان في النسخة المقبلة من دوري أبطال آسيا.

ونقلت الصحيفة عن ميكالي قوله "يتم تقييم كل مدرب من خلال الانتصارات والإنجازات هنا في المملكة العربية السعودية لدينا تشاموسكا، الذي سيخوض المباراة النهائية لكأس الملك، في الهلال نحن نتصدر البطولة والاتحاد، وهو فريق كاريلي، يقاتل من أجل اللقب، من أجل مكان في بطولة آسيا ستجلب هذه الانتصارات للبرازيليين سوقًا فقدناها بسبب عدة عوامل.

وتابع ميكالي: الهلال هو أحد أكبر الأندية في آسيا ..أتمتع بظروف عمل جيدة للغاية، وتتوفر عوامل الجودة في كل شيء وفي مقدمتها العامل البشري.. الهلال هو نادٍ يقاتل دائمًا لصنع اسم كبير على الساحة العالمية".

وتحدثت الصحيفة عن كاريلي مؤكدة أنه حافظ في المملكة العربية السعودية على مكانة "ملك الكلاسيكيات" التي اكتسبها منذ كان مدربًا لفريق كورينثيانز.

12 إبريل 2021 - 30 شعبان 1442
10:27 PM

مدربا "الهلال" و"الاتحاد" : "البرازيليون" سيغزون الدوري "السعودي" من الموسم المقبل

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محمد السيّد - الرياض
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أعدت صحيفة برازيلية تقريرًا مطولاً عن المدربين البرازيليين الذين يعملون في المملكة العربية السعودية وهم روجيرو ميكالي مدرب الهلال وكاريلي مدرب الاتحاد وبيريكليس شاموسكا مدرب الفيصلي بالاضافة إلى مينزيس الذي وقع عقدًا لتدريب النصر أخيرًا.

وتساءلت صحيفة espn في بداية تقريرها : هل سوق المدربين البرازيليين مغلق في الخارج ؟ وأجابت بنفسها عن السؤال حيث أكدت أن الواقع هو عكس ذلك تمامًا في واحدة من أقوى البطولات من الناحية المالية.

وتابعت الصحيفة أن روجيرو ميكالي هو القائد ويسير مع الهلال نحو لقب النادي السابع عشر في الدوري السعودي للمحترفين وأن فريق الرياض لديه منافس صعب للحصول على اللقب، حيث قلص الاتحاد صاحب المركز الثالث المسافة بينه وبين المتصدر إلى ثلاث نقاط ، بعد مواسم صراع للبقاء في دوري الدرجة الأولى.

وتابعت: عاد فريق جدة للقتال على المراكز الأولى في هذه النسخة، ويحلم بمكان في النسخة المقبلة من دوري أبطال آسيا.

ونقلت الصحيفة عن ميكالي قوله "يتم تقييم كل مدرب من خلال الانتصارات والإنجازات هنا في المملكة العربية السعودية لدينا تشاموسكا، الذي سيخوض المباراة النهائية لكأس الملك، في الهلال نحن نتصدر البطولة والاتحاد، وهو فريق كاريلي، يقاتل من أجل اللقب، من أجل مكان في بطولة آسيا ستجلب هذه الانتصارات للبرازيليين سوقًا فقدناها بسبب عدة عوامل.

وتابع ميكالي: الهلال هو أحد أكبر الأندية في آسيا ..أتمتع بظروف عمل جيدة للغاية، وتتوفر عوامل الجودة في كل شيء وفي مقدمتها العامل البشري.. الهلال هو نادٍ يقاتل دائمًا لصنع اسم كبير على الساحة العالمية".

وتحدثت الصحيفة عن كاريلي مؤكدة أنه حافظ في المملكة العربية السعودية على مكانة "ملك الكلاسيكيات" التي اكتسبها منذ كان مدربًا لفريق كورينثيانز.

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