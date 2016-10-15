يشار الى أن الشاب كان يحظى بمشاهدات عالية عبر البرنامج.

أكدت مصادر مطلعة لـ"سبق" أن الجهات الأمنية أوقفت شاباً نشر مقاطع فيديو مخالفة للأنظمة من ضمنها مشاهد اطلاق نار عبر برنامج سناب شات.

القبض على شاب نشر مقاطع مخالفة للأنظمة عبر برنامج "سناب شات" عبدالله البرقاوي سبق 2019-10-15 أكدت مصادر مطلعة لـ"سبق" أن الجهات الأمنية أوقفت شاباً نشر مقاطع فيديو مخالفة للأنظمة من ضمنها مشاهد اطلاق نار عبر برنامج سناب شات. يشار الى أن الشاب كان يحظى بمشاهدات عالية عبر البرنامج.

15 أكتوبر 2019 - 16 صفر 1441 02:24 PM

القبض على شاب نشر مقاطع مخالفة للأنظمة عبر برنامج "سناب شات" كان يحظى بمشاهدات عالية.. ومن ضمنها مشاهد إطلاق نار





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أكدت مصادر مطلعة لـ"سبق" أن الجهات الأمنية أوقفت شاباً نشر مقاطع فيديو مخالفة للأنظمة من ضمنها مشاهد اطلاق نار عبر برنامج سناب شات.

يشار الى أن الشاب كان يحظى بمشاهدات عالية عبر البرنامج.