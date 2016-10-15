القبض على شاب نشر مقاطع مخالفة للأنظمة عبر برنامج "سناب شات"

أكدت مصادر مطلعة لـ"سبق" أن الجهات الأمنية أوقفت شاباً نشر مقاطع فيديو مخالفة للأنظمة من ضمنها مشاهد اطلاق نار عبر برنامج سناب شات.
يشار الى أن الشاب كان يحظى بمشاهدات عالية عبر البرنامج.
أكدت مصادر مطلعة لـ"سبق" أن الجهات الأمنية أوقفت شاباً نشر مقاطع فيديو مخالفة للأنظمة من ضمنها مشاهد اطلاق نار عبر برنامج سناب شات.
يشار الى أن الشاب كان يحظى بمشاهدات عالية عبر البرنامج.الجهات الأمنية اطلاق نار سناب شات
أكدت مصادر مطلعة لـ"سبق" أن الجهات الأمنية أوقفت شاباً نشر مقاطع فيديو مخالفة للأنظمة من ضمنها مشاهد اطلاق نار عبر برنامج سناب شات.
يشار الى أن الشاب كان يحظى بمشاهدات عالية عبر البرنامج.
أكدت مصادر مطلعة لـ"سبق" أن الجهات الأمنية أوقفت شاباً نشر مقاطع فيديو مخالفة للأنظمة من ضمنها مشاهد اطلاق نار عبر برنامج سناب شات.
يشار الى أن الشاب كان يحظى بمشاهدات عالية عبر البرنامج.