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القبض على شاب نشر مقاطع مخالفة للأنظمة عبر برنامج "سناب شات"

كان يحظى بمشاهدات عالية.. ومن ضمنها مشاهد إطلاق نار

أكدت مصادر مطلعة لـ"سبق" أن الجهات الأمنية أوقفت شاباً نشر مقاطع فيديو مخالفة للأنظمة من ضمنها مشاهد اطلاق نار عبر برنامج سناب شات.

يشار الى أن الشاب كان يحظى بمشاهدات عالية عبر البرنامج.

الجهات الأمنية اطلاق نار سناب شات

الرئيسية/ المملكة / محليات

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القبض على شاب نشر مقاطع مخالفة للأنظمة عبر برنامج "سناب شات"
سبق

أكدت مصادر مطلعة لـ"سبق" أن الجهات الأمنية أوقفت شاباً نشر مقاطع فيديو مخالفة للأنظمة من ضمنها مشاهد اطلاق نار عبر برنامج سناب شات.

يشار الى أن الشاب كان يحظى بمشاهدات عالية عبر البرنامج.

15 أكتوبر 2019 - 16 صفر 1441
02:24 PM

القبض على شاب نشر مقاطع مخالفة للأنظمة عبر برنامج "سناب شات"

كان يحظى بمشاهدات عالية.. ومن ضمنها مشاهد إطلاق نار

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
13
24,936

أكدت مصادر مطلعة لـ"سبق" أن الجهات الأمنية أوقفت شاباً نشر مقاطع فيديو مخالفة للأنظمة من ضمنها مشاهد اطلاق نار عبر برنامج سناب شات.

يشار الى أن الشاب كان يحظى بمشاهدات عالية عبر البرنامج.

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