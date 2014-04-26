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المملكة تواصل توزيع السلال الغذائية باليمن وعلى اللاجئين السوريين والفلسطينيين

امتداداً للمشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها للشعب العربي الشقيق

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع السلال الغذائية الرمضانية على الأسر الأردنية واللاجئين السوريين والفلسطينيين الأكثر احتياجًا في الأردن، بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.

وجرى توزيع 96 طنًا و240 كيلوجرام من السلال الغذائية في محافظات عمّان، الزرقاء، إربد، جرش، عجلون، المفرق، استفاد منها 16.040 فرداً.

وتنوعت محتويات السلة الواحدة التي تزن 30 كيلوجراماً على مجموعة من المواد الغذائية الأساسية كالأرز والسكر والشاي والزيت والبقوليات والعدس والبرغل والطحين وخلافه، والتي تلبي احتياج الأسرة لمدة شهر كامل.

ويأتي ذلك في إطار مشروع المركز لتأمين وتوزيع السلال الغذائية الرمضانية في الأردن للعام 1442هـ.

إلى هذا واصل المركز أمس توزيع السلال الغذائية الرمضانية للأسر النازحة والمتضررة في محافظة مأرب اليمنية حيث يتضمن المشروع توزيع 2.673 سلة غذائية، يستفيد منها 16.038 فرداً.

ويأتي ذلك امتداداً للمشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق خلال شهر رمضان المبارك لعام 1442هـ.

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المملكة تواصل توزيع السلال الغذائية باليمن وعلى اللاجئين السوريين والفلسطينيين
سبق

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع السلال الغذائية الرمضانية على الأسر الأردنية واللاجئين السوريين والفلسطينيين الأكثر احتياجًا في الأردن، بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.

وجرى توزيع 96 طنًا و240 كيلوجرام من السلال الغذائية في محافظات عمّان، الزرقاء، إربد، جرش، عجلون، المفرق، استفاد منها 16.040 فرداً.

وتنوعت محتويات السلة الواحدة التي تزن 30 كيلوجراماً على مجموعة من المواد الغذائية الأساسية كالأرز والسكر والشاي والزيت والبقوليات والعدس والبرغل والطحين وخلافه، والتي تلبي احتياج الأسرة لمدة شهر كامل.

ويأتي ذلك في إطار مشروع المركز لتأمين وتوزيع السلال الغذائية الرمضانية في الأردن للعام 1442هـ.

إلى هذا واصل المركز أمس توزيع السلال الغذائية الرمضانية للأسر النازحة والمتضررة في محافظة مأرب اليمنية حيث يتضمن المشروع توزيع 2.673 سلة غذائية، يستفيد منها 16.038 فرداً.

ويأتي ذلك امتداداً للمشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق خلال شهر رمضان المبارك لعام 1442هـ.

26 إبريل 2021 - 14 رمضان 1442
03:34 PM

المملكة تواصل توزيع السلال الغذائية باليمن وعلى اللاجئين السوريين والفلسطينيين

امتداداً للمشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها للشعب العربي الشقيق

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع السلال الغذائية الرمضانية على الأسر الأردنية واللاجئين السوريين والفلسطينيين الأكثر احتياجًا في الأردن، بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.

وجرى توزيع 96 طنًا و240 كيلوجرام من السلال الغذائية في محافظات عمّان، الزرقاء، إربد، جرش، عجلون، المفرق، استفاد منها 16.040 فرداً.

وتنوعت محتويات السلة الواحدة التي تزن 30 كيلوجراماً على مجموعة من المواد الغذائية الأساسية كالأرز والسكر والشاي والزيت والبقوليات والعدس والبرغل والطحين وخلافه، والتي تلبي احتياج الأسرة لمدة شهر كامل.

ويأتي ذلك في إطار مشروع المركز لتأمين وتوزيع السلال الغذائية الرمضانية في الأردن للعام 1442هـ.

إلى هذا واصل المركز أمس توزيع السلال الغذائية الرمضانية للأسر النازحة والمتضررة في محافظة مأرب اليمنية حيث يتضمن المشروع توزيع 2.673 سلة غذائية، يستفيد منها 16.038 فرداً.

ويأتي ذلك امتداداً للمشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق خلال شهر رمضان المبارك لعام 1442هـ.

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