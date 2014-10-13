اختطاف تُفشله "سبق" .. جهد شرطي وتفاصيل جديدة في إطلاق "شاب الدمام"

خرج من منزله للاحتفال بيوم الوطن فتحفظ عليه أشخاص بشقة سكنية واختفى

كشفت "سبق"، عن تفاصيل جديدة حول قضية اختفاء شاب يبلغ من العمر 13 عاماً فُقد يوم الإثنين 23 سبتمبر، وتحديداً في احتفالات اليوم الوطني على كورنيش مدينة الدمام؛ إذ تم العثور عليه من قِبل شخص بعد أن قام مجموعة من الأشخاص بالتحفظ على الشاب لديهم في إحدى الشقق السكنية.

وقالت مصادر "سبق"، إن اتصالاً ورد لوالد الشاب عبدالله؛ من شخص يفيد بأنه عثر على الشاب بعد أن قامت هذه المجموعة بإطلاق سراحه بعد التحفظ عليه في إحدى الشقق, وذكرت المصادر أن الشاب ذكر أن إطلاق سراحه جاء بعد أن نشرت "سبق"، الخبر قبل 4 أيام وشاهدوا الخبر.

"سبق" تواصلت مع والد الشاب عبدالله دعيج الدوسري؛ الذي أكّد العثور على ابنه عن طريق شرطة شمال الدمام، والتي بذلت جهداً كبيراً في ذلك، مؤكداً أنه ستتم إحالته إلى دار الملاحظة الاجتماعية وإكمال الإجراءات اللازمة حيال ذلك من جميع الأطراف بعد القبض على الأشخاص الذين كانوا متحفظين على الشاب.

وكانت "سبق"، قد علمت أن الجهات الأمنية بالمنطقة الشرقية تبحث عن شاب يبلغ من العمر 13 عاماً فُقد يوم الإثنين 23 سبتمبر، وتحديداً في احتفالات اليوم الوطني على كورنيش مدينة الدمام.

وفي التفاصيل السابقة، ذكرت المصادر أن الشاب خرج من منزل أسرته بهدف الاحتفال باليوم الوطني ليختفي عن الأنظار على الرغم من محاولات أسرته البحث عنه وتقديم بلاغ رسمي لمركز شرطة شمال الدمام.

وأكّد والد الشاب عبدالله دعيج الدوسري؛ لـ "سبق"، في حينها، أن ابنه خرج من منزل جده بحي النحيل بمدينة الدمام، وهو لا يملك هاتفاً جوّالاً ولا يعاني أيّ أمراضٍ وهو بصحة جيدة، وجميع زملائه أنكروا تواصلهم معه.

وأضاف والد الشاب، أن ابنه ظهر في تطبيق "سناب شات" في أحد الحسابات قبل أيام، ولكن دون معرفة موقع الظهور على الرغم من محاولاتنا معرفة ذلك؛ وذلك قبل العثور عليه.