"الجبير": إحلال السلام بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي في #اليمن قريب جداً

قال: لا نعرف #إيران ثورة أم دولة.. نريد تغيير سلوكها أما نظامها فهو شأن شعبها

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير إن الاتفاق بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي وشيك، موضحاً أن الحرب في #اليمن فُرِضت علينا من قبل مليشيا الحوثي.

وأضاف في تصريحات له لصحيفة "ليبراسيون" الفرنسية: استمرار سياسة الضغط الأقسى على إيران هو السبيل الوحيد لجلبها إلى طاولة المفاوضات، وعلى #إيران أن تعمل كدولة، وسياسة الاسترضاء لا تنفع معها؛ فلا نعرف ما إذا كانت #إيران ثورة أم دولة، كما أن ما نريده هو تغيير سلوكها، أما نظامها فهو شأن الإيرانيين.

وتابع: العالم لن يسمح لـ#إيران بالتصرف على هذا النحو العدواني، والمملكة ضد أي شكل من أشكال الحوار مع #إيران.

وحول اليمن قال "الجبير": إحلال السلام بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي في #اليمن قريب جداً، ولدينا خطط لإعادة بناء #اليمن، والأولوية في #اليمن محاربة القاعدة و#داعش والحوثيين ودعم الشرعية.

وحول موسكو قال: نحن في تناغم مع #روسيا فيما يتعلق بمعظم القضايا الإقليمية.