"تويتر" تحذف 373 حسابًا مرتبطًا بالسلطات في إيران وروسيا وأرمينيا
قالت إن الحسابات الإيرانية استخدمت للتدخل في مناظرات الانتخابات الأمريكية
أعلنت إدارة شركة "تويتر"، اليوم الثلاثاء، أنها حجبت 373 حسابًا في منصة التواصل الاجتماعي مرتبطًا بروسيا وإيران وأرمينيا، حسب موقع روسيا اليوم.
وفي التفاصيل، قالت الشركة، في بيان، إنها شطبت 100 حساب "مرتبط بسلطات روسيا"، بينها 69 قامت بأنشطة تهدف إلى "إضعاف استقرار ومصداقية الناتو"، و31 صفحة "عملت ضد الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي".
وحذفت الشركة 238 حسابًا كانت تدار من إيران بذريعة أنها استخدمت للتدخل في المناظرات التلفزيونية الأولى بين مرشحي الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2020، الديمقراطي جو بايدن، والجمهوري دونالد ترامب.
وأضافت "تويتر" أنها شطبت أيضًا 35 صفحة على صلة بسلطات أرمينيا كانت أنشطتها موجهة ضد أذربيجان.
"تويتر" تحذف 373 حسابًا مرتبطًا بالسلطات في إيران وروسيا وأرمينيا
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-02-23
أعلنت إدارة شركة "تويتر"، اليوم الثلاثاء، أنها حجبت 373 حسابًا في منصة التواصل الاجتماعي مرتبطًا بروسيا وإيران وأرمينيا، حسب موقع روسيا اليوم.
وفي التفاصيل، قالت الشركة، في بيان، إنها شطبت 100 حساب "مرتبط بسلطات روسيا"، بينها 69 قامت بأنشطة تهدف إلى "إضعاف استقرار ومصداقية الناتو"، و31 صفحة "عملت ضد الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي".
وحذفت الشركة 238 حسابًا كانت تدار من إيران بذريعة أنها استخدمت للتدخل في المناظرات التلفزيونية الأولى بين مرشحي الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2020، الديمقراطي جو بايدن، والجمهوري دونالد ترامب.
وأضافت "تويتر" أنها شطبت أيضًا 35 صفحة على صلة بسلطات أرمينيا كانت أنشطتها موجهة ضد أذربيجان.
23 فبراير 2021 - 11 رجب 1442
11:53 PM
"تويتر" تحذف 373 حسابًا مرتبطًا بالسلطات في إيران وروسيا وأرمينيا
قالت إن الحسابات الإيرانية استخدمت للتدخل في مناظرات الانتخابات الأمريكية
أعلنت إدارة شركة "تويتر"، اليوم الثلاثاء، أنها حجبت 373 حسابًا في منصة التواصل الاجتماعي مرتبطًا بروسيا وإيران وأرمينيا، حسب موقع روسيا اليوم.
وفي التفاصيل، قالت الشركة، في بيان، إنها شطبت 100 حساب "مرتبط بسلطات روسيا"، بينها 69 قامت بأنشطة تهدف إلى "إضعاف استقرار ومصداقية الناتو"، و31 صفحة "عملت ضد الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي".
وحذفت الشركة 238 حسابًا كانت تدار من إيران بذريعة أنها استخدمت للتدخل في المناظرات التلفزيونية الأولى بين مرشحي الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2020، الديمقراطي جو بايدن، والجمهوري دونالد ترامب.
وأضافت "تويتر" أنها شطبت أيضًا 35 صفحة على صلة بسلطات أرمينيا كانت أنشطتها موجهة ضد أذربيجان.