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"الزكاة": ضبط 880 مخالفة لأحكام الأنظمة الضريبية في المملكة

تكثف جولاتها الميدانية للتأكد من التزام المكلفين بالأنظمة الضريبية

نفذت الفرق الرقابية والميدانية بالهيئة العامة للزكاة والدخل 5,524 زيارة تفتيشية في الأسواق والمحلات التجارية بمختلف مدن ومحافظات المملكة الأسبوع الماضي، تم خلالها ضبط 879 مخالفة لأحكام الأنظمة الضريبية في المملكة.

وشملت الزيارات العديد من القطاعات التجارية أبرزها البيع بالتجزئة، والعقار، والخدمات البترولية، إذ تنوعت المخالفات المضبوطة بين عدم وجود الرقم الضريبي على الفاتورة، وتحصيل ضريبة أقل من النسبة الأساسية، وعدم وجود الأختام الضريبية على منتجات التبغ.

وأوضحت بأن جزءاً كبيراً من المخالفات التي تم ضبطها كان بفضل بلاغات المستهلكين الواردة إليها عبر قنوات الإبلاغ الرسمية، حيث تلقى قسم الرقابة والتفتيش 288 بلاغاً في نفس الفترة.

وأكدت "الزكاة" على أن هذه الزيارات التفتيشية تأتي في سياق الجهود الرقابية التي تنفذها بهدف تعزيز درجة الالتزام الضريبي لدى المكلفين، والحد من التعاملات التجارية المخالفة للتعليمات والضوابط التي تدخل في إطار اختصاص الهيئة.

وتُجدِّد الهيئة دعوتها أصحاب المنشآت التجارية إلى الالتزام بتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبتها 15%، مؤكدةً استمرار زياراتها التفتيشية للأسواق والمحلات التجارية للتأكد من التزام المكلفين بأحكام الأنظمة الضريبية في المملكة.

ودعت المستهلكين إلى التبليغ عن أي منشأة لم تطبق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%، وذلك من خلال الموقع الرسمي للهيئة (gazt.gov.sa)، أو التطبيق الخاص بضريبة القيمة المضافة على الهواتف الذكية، حيث تقدم الهيئة مكافآتٍ تشجيعية للمبلغين عن المخالفات الضريبية بـ 2,5% من قيمة المخالفات والغرامات، وذلك بحد أقصى مليون ريال أو 1000 ريال كحد أدنى.

الهيئة العامة للزكاة والدخل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الزكاة": ضبط 880 مخالفة لأحكام الأنظمة الضريبية في المملكة
سبق

نفذت الفرق الرقابية والميدانية بالهيئة العامة للزكاة والدخل 5,524 زيارة تفتيشية في الأسواق والمحلات التجارية بمختلف مدن ومحافظات المملكة الأسبوع الماضي، تم خلالها ضبط 879 مخالفة لأحكام الأنظمة الضريبية في المملكة.

وشملت الزيارات العديد من القطاعات التجارية أبرزها البيع بالتجزئة، والعقار، والخدمات البترولية، إذ تنوعت المخالفات المضبوطة بين عدم وجود الرقم الضريبي على الفاتورة، وتحصيل ضريبة أقل من النسبة الأساسية، وعدم وجود الأختام الضريبية على منتجات التبغ.

وأوضحت بأن جزءاً كبيراً من المخالفات التي تم ضبطها كان بفضل بلاغات المستهلكين الواردة إليها عبر قنوات الإبلاغ الرسمية، حيث تلقى قسم الرقابة والتفتيش 288 بلاغاً في نفس الفترة.

وأكدت "الزكاة" على أن هذه الزيارات التفتيشية تأتي في سياق الجهود الرقابية التي تنفذها بهدف تعزيز درجة الالتزام الضريبي لدى المكلفين، والحد من التعاملات التجارية المخالفة للتعليمات والضوابط التي تدخل في إطار اختصاص الهيئة.

وتُجدِّد الهيئة دعوتها أصحاب المنشآت التجارية إلى الالتزام بتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبتها 15%، مؤكدةً استمرار زياراتها التفتيشية للأسواق والمحلات التجارية للتأكد من التزام المكلفين بأحكام الأنظمة الضريبية في المملكة.

ودعت المستهلكين إلى التبليغ عن أي منشأة لم تطبق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%، وذلك من خلال الموقع الرسمي للهيئة (gazt.gov.sa)، أو التطبيق الخاص بضريبة القيمة المضافة على الهواتف الذكية، حيث تقدم الهيئة مكافآتٍ تشجيعية للمبلغين عن المخالفات الضريبية بـ 2,5% من قيمة المخالفات والغرامات، وذلك بحد أقصى مليون ريال أو 1000 ريال كحد أدنى.

01 مارس 2021 - 17 رجب 1442
02:13 PM

"الزكاة": ضبط 880 مخالفة لأحكام الأنظمة الضريبية في المملكة

تكثف جولاتها الميدانية للتأكد من التزام المكلفين بالأنظمة الضريبية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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نفذت الفرق الرقابية والميدانية بالهيئة العامة للزكاة والدخل 5,524 زيارة تفتيشية في الأسواق والمحلات التجارية بمختلف مدن ومحافظات المملكة الأسبوع الماضي، تم خلالها ضبط 879 مخالفة لأحكام الأنظمة الضريبية في المملكة.

وشملت الزيارات العديد من القطاعات التجارية أبرزها البيع بالتجزئة، والعقار، والخدمات البترولية، إذ تنوعت المخالفات المضبوطة بين عدم وجود الرقم الضريبي على الفاتورة، وتحصيل ضريبة أقل من النسبة الأساسية، وعدم وجود الأختام الضريبية على منتجات التبغ.

وأوضحت بأن جزءاً كبيراً من المخالفات التي تم ضبطها كان بفضل بلاغات المستهلكين الواردة إليها عبر قنوات الإبلاغ الرسمية، حيث تلقى قسم الرقابة والتفتيش 288 بلاغاً في نفس الفترة.

وأكدت "الزكاة" على أن هذه الزيارات التفتيشية تأتي في سياق الجهود الرقابية التي تنفذها بهدف تعزيز درجة الالتزام الضريبي لدى المكلفين، والحد من التعاملات التجارية المخالفة للتعليمات والضوابط التي تدخل في إطار اختصاص الهيئة.

وتُجدِّد الهيئة دعوتها أصحاب المنشآت التجارية إلى الالتزام بتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبتها 15%، مؤكدةً استمرار زياراتها التفتيشية للأسواق والمحلات التجارية للتأكد من التزام المكلفين بأحكام الأنظمة الضريبية في المملكة.

ودعت المستهلكين إلى التبليغ عن أي منشأة لم تطبق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%، وذلك من خلال الموقع الرسمي للهيئة (gazt.gov.sa)، أو التطبيق الخاص بضريبة القيمة المضافة على الهواتف الذكية، حيث تقدم الهيئة مكافآتٍ تشجيعية للمبلغين عن المخالفات الضريبية بـ 2,5% من قيمة المخالفات والغرامات، وذلك بحد أقصى مليون ريال أو 1000 ريال كحد أدنى.

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