النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

بأمر الملك.. تعيين الأمير سلطان بن سلمان مستشاراً خاصاً لخادم الحرمين والسواحة رئيساً لهيئة الفضاء

تسريبات تكشف 3 تغييرات ثورية في "آيفون 13"

"فوربس" الأمريكية ترصد التحسينات الذكية والعملية

كشفت تقارير صحفية التسريبات الجديدة الخاص بهاتف "آيفون 13" من شركة "أبل" الأمريكية، والتي تتضمن 3 تغييرات وتحديثات ثورية.

ونشرت مجلة "فوربس" الأمريكية تقريراً يرصد التحسينات الذكية والعملية في هاتف "آيفون 13"، ليصبح شكلها مختلفاً كلياً عما ظهر عليه في النسخ السابقة.

وتتضمن تلك التحسينات الثلاثة تغييرات في حجم الكاميرات الخلفية والهيكل الخاص بالهاتف ككل، وإصداراً مختلفاً تماماً للنسخ صغيرة الحجم.

وجاءت تلك التحسينات في آيفون 13 على النحو التالي:

1- حجم الكاميرات:

تبدو الكاميرات الضخمة الجديدة في آيفون 13، جيدة بشكل مدهش، حيث حولت أبل الوحدات من التخطيط الأفقي إلى التخطيط القطري والسبب في ذلك واضح.

وذلك لأن الكاميرات كبيرة جداً لدرجة أنها ستكون ضيقة للغاية باستخدام الترتيب السابق الأفقي.

وتساعد تلك الكاميرات في تغيير اللعبة في نظم تصوير الهواتف، من حيث التقاط صور الفيديو أو وضع البورتريه.

2- هيكل الهاتف

يبدو أن شركة أبل تجري تغييراً لافتاً للنظر على هاتف "آيفون 13"، خاصة فيما يتعلق بهيكل الهاتف، فيما يتعلق بالجزء الخلفي من النموذج الأولي فهو لن يكون بلوريا أكثر فحسب، بل ستدخل عليه أنسجة أخرى مختلفة لم تستخدم من قبل في هواتف "أبل".

3- آيفون 13 ميني:

تظهر التسريبات الأخيرة أن شركة "أبل" تسعى بصورة كبيرة لتطوير كبير في إصدار "آيفون ميني" الخاص بها، والذي يحظى بشعبية كبيرة لدى عشاق "آيفون".

والذي يحظى أيضاً بتحسينات كبرى في نوعية الشاشات ذات تقنية "برو موشن" وتقوية نطاقات الإنترنت اللاسلكي "واي فاي"، وتحسين كفاءة البطارية واستهلاك الطاقة.

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

اعلان
تسريبات تكشف 3 تغييرات ثورية في "آيفون 13"
سبق

كشفت تقارير صحفية التسريبات الجديدة الخاص بهاتف "آيفون 13" من شركة "أبل" الأمريكية، والتي تتضمن 3 تغييرات وتحديثات ثورية.

ونشرت مجلة "فوربس" الأمريكية تقريراً يرصد التحسينات الذكية والعملية في هاتف "آيفون 13"، ليصبح شكلها مختلفاً كلياً عما ظهر عليه في النسخ السابقة.

وتتضمن تلك التحسينات الثلاثة تغييرات في حجم الكاميرات الخلفية والهيكل الخاص بالهاتف ككل، وإصداراً مختلفاً تماماً للنسخ صغيرة الحجم.

وجاءت تلك التحسينات في آيفون 13 على النحو التالي:

1- حجم الكاميرات:

تبدو الكاميرات الضخمة الجديدة في آيفون 13، جيدة بشكل مدهش، حيث حولت أبل الوحدات من التخطيط الأفقي إلى التخطيط القطري والسبب في ذلك واضح.

وذلك لأن الكاميرات كبيرة جداً لدرجة أنها ستكون ضيقة للغاية باستخدام الترتيب السابق الأفقي.

وتساعد تلك الكاميرات في تغيير اللعبة في نظم تصوير الهواتف، من حيث التقاط صور الفيديو أو وضع البورتريه.

2- هيكل الهاتف

يبدو أن شركة أبل تجري تغييراً لافتاً للنظر على هاتف "آيفون 13"، خاصة فيما يتعلق بهيكل الهاتف، فيما يتعلق بالجزء الخلفي من النموذج الأولي فهو لن يكون بلوريا أكثر فحسب، بل ستدخل عليه أنسجة أخرى مختلفة لم تستخدم من قبل في هواتف "أبل".

3- آيفون 13 ميني:

تظهر التسريبات الأخيرة أن شركة "أبل" تسعى بصورة كبيرة لتطوير كبير في إصدار "آيفون ميني" الخاص بها، والذي يحظى بشعبية كبيرة لدى عشاق "آيفون".

والذي يحظى أيضاً بتحسينات كبرى في نوعية الشاشات ذات تقنية "برو موشن" وتقوية نطاقات الإنترنت اللاسلكي "واي فاي"، وتحسين كفاءة البطارية واستهلاك الطاقة.

02 مايو 2021 - 20 رمضان 1442
11:22 AM

تسريبات تكشف 3 تغييرات ثورية في "آيفون 13"

"فوربس" الأمريكية ترصد التحسينات الذكية والعملية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
16,735

كشفت تقارير صحفية التسريبات الجديدة الخاص بهاتف "آيفون 13" من شركة "أبل" الأمريكية، والتي تتضمن 3 تغييرات وتحديثات ثورية.

ونشرت مجلة "فوربس" الأمريكية تقريراً يرصد التحسينات الذكية والعملية في هاتف "آيفون 13"، ليصبح شكلها مختلفاً كلياً عما ظهر عليه في النسخ السابقة.

وتتضمن تلك التحسينات الثلاثة تغييرات في حجم الكاميرات الخلفية والهيكل الخاص بالهاتف ككل، وإصداراً مختلفاً تماماً للنسخ صغيرة الحجم.

وجاءت تلك التحسينات في آيفون 13 على النحو التالي:

1- حجم الكاميرات:

تبدو الكاميرات الضخمة الجديدة في آيفون 13، جيدة بشكل مدهش، حيث حولت أبل الوحدات من التخطيط الأفقي إلى التخطيط القطري والسبب في ذلك واضح.

وذلك لأن الكاميرات كبيرة جداً لدرجة أنها ستكون ضيقة للغاية باستخدام الترتيب السابق الأفقي.

وتساعد تلك الكاميرات في تغيير اللعبة في نظم تصوير الهواتف، من حيث التقاط صور الفيديو أو وضع البورتريه.

2- هيكل الهاتف

يبدو أن شركة أبل تجري تغييراً لافتاً للنظر على هاتف "آيفون 13"، خاصة فيما يتعلق بهيكل الهاتف، فيما يتعلق بالجزء الخلفي من النموذج الأولي فهو لن يكون بلوريا أكثر فحسب، بل ستدخل عليه أنسجة أخرى مختلفة لم تستخدم من قبل في هواتف "أبل".

3- آيفون 13 ميني:

تظهر التسريبات الأخيرة أن شركة "أبل" تسعى بصورة كبيرة لتطوير كبير في إصدار "آيفون ميني" الخاص بها، والذي يحظى بشعبية كبيرة لدى عشاق "آيفون".

والذي يحظى أيضاً بتحسينات كبرى في نوعية الشاشات ذات تقنية "برو موشن" وتقوية نطاقات الإنترنت اللاسلكي "واي فاي"، وتحسين كفاءة البطارية واستهلاك الطاقة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,519
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,337
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,907
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,795

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة