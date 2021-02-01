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"الصحة": تسجيل 255 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 266 خلال الـ24 ساعة الماضية

أمير تبوك يوجّه بمتابعة تنفيذ تفعيل الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة كورونا

طالب بتنفيذ جولات ميدانية لرصد عدم الالتزام وتنظيم حملات توعوية مكثفة

وجّه أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع تفشي فيروس كورنا، في المنطقة، والعمل بشكل جاد على رصد مخالفات عدم الالتزام بالبروتوكولات الصحية وتفعيل كل ما من شأنه رفع مستوى الوعي وحماية المجتمع.

وشدد على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية ومنها استخدام تطبيق "توكلنا" ولبس الكمامة والتباعد، وغيرها من التعليمات الصحية في المنشآت الحكومية، ومنشآت القطاع الخاص، والأماكن التي تضم تجمعات بشرية مثل سكن العمالة وغيرها، ورفع تقارير مستمرة عن جهود الجهات لتطبيق تلك الإجراءات.

ووجّه بتطبيق تلك الإجراءات داخل إمارة المنطقة في جميع معاملاتها مع المستفيدين، إضافة إلى قيام الجهات المسؤولة في المنطقة بجولات ميدانية لرصد عدم الالتزام، وشدد على أهمية الوعي وتثقيف المجتمع بأهمية تلك الإجراءات من خلال حملات توعوية مكثفة، تقوم بها الجهات المختصة لتوضيح أهمية الالتزام لما فيه مصلحة الوطن والمواطن.

أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير تبوك يوجّه بمتابعة تنفيذ تفعيل الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة كورونا
سبق

وجّه أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع تفشي فيروس كورنا، في المنطقة، والعمل بشكل جاد على رصد مخالفات عدم الالتزام بالبروتوكولات الصحية وتفعيل كل ما من شأنه رفع مستوى الوعي وحماية المجتمع.

وشدد على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية ومنها استخدام تطبيق "توكلنا" ولبس الكمامة والتباعد، وغيرها من التعليمات الصحية في المنشآت الحكومية، ومنشآت القطاع الخاص، والأماكن التي تضم تجمعات بشرية مثل سكن العمالة وغيرها، ورفع تقارير مستمرة عن جهود الجهات لتطبيق تلك الإجراءات.

ووجّه بتطبيق تلك الإجراءات داخل إمارة المنطقة في جميع معاملاتها مع المستفيدين، إضافة إلى قيام الجهات المسؤولة في المنطقة بجولات ميدانية لرصد عدم الالتزام، وشدد على أهمية الوعي وتثقيف المجتمع بأهمية تلك الإجراءات من خلال حملات توعوية مكثفة، تقوم بها الجهات المختصة لتوضيح أهمية الالتزام لما فيه مصلحة الوطن والمواطن.

01 فبراير 2021 - 19 جمادى الآخر 1442
03:46 PM

أمير تبوك يوجّه بمتابعة تنفيذ تفعيل الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة كورونا

طالب بتنفيذ جولات ميدانية لرصد عدم الالتزام وتنظيم حملات توعوية مكثفة

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نواف الغضوري - تبوك
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وجّه أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع تفشي فيروس كورنا، في المنطقة، والعمل بشكل جاد على رصد مخالفات عدم الالتزام بالبروتوكولات الصحية وتفعيل كل ما من شأنه رفع مستوى الوعي وحماية المجتمع.

وشدد على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية ومنها استخدام تطبيق "توكلنا" ولبس الكمامة والتباعد، وغيرها من التعليمات الصحية في المنشآت الحكومية، ومنشآت القطاع الخاص، والأماكن التي تضم تجمعات بشرية مثل سكن العمالة وغيرها، ورفع تقارير مستمرة عن جهود الجهات لتطبيق تلك الإجراءات.

ووجّه بتطبيق تلك الإجراءات داخل إمارة المنطقة في جميع معاملاتها مع المستفيدين، إضافة إلى قيام الجهات المسؤولة في المنطقة بجولات ميدانية لرصد عدم الالتزام، وشدد على أهمية الوعي وتثقيف المجتمع بأهمية تلك الإجراءات من خلال حملات توعوية مكثفة، تقوم بها الجهات المختصة لتوضيح أهمية الالتزام لما فيه مصلحة الوطن والمواطن.

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