"الأرصاد" تُخْلي 150 موظفاً بمبناها بجدة في تجربة فرضية اندلاع حريق

لرفع جاهزية المركز في التعامل مع الحالات الطارئة وسرعة التجاوب

نفّذ المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع مديرية الدفاع المدني والهلال الأحمر بمدينة جدة، فرضية التعامل مع حريق وإخلاء جزئي وفق الإجراءات الاحترازية بمقر الرئيسي للأرصاد بجدة.

وأوضح مدير إدارة الصحة والسلامة والبيئة نايف الشعبي أن هدف الفرضية التي عملت على إخلاء 150 موظفاً وموظفة من المبنى رفع جاهزية المركز في التعامل مع الحالات الطارئة وسرعة التجاوب مع خطط الإخلاء بالمبنى، وتدريب منسوبي المركز على خطط الإخلاء والتعامل مع الحالات التي تتطلب ذلك.

وشملت الفرضية إخلاء ونقل وتوجيه الموظفين والموظفات من منطقة الخطر إلى منطقة آمنة "نقطة تجمّع أو الإيواء" لحماية الأرواح والتقليل من الإصابات، بإشراف من فرق الطوارئ المشكلة بالمركز من إخلاء وإنقاذ، وغيرها من الفرق وتوزيع الأدوار حسب عمل كل فرقة، كما جرى تشكيل عدد من الفرق لتنفيذ الإخلاء لكل فرقة مهام ومسؤوليات محددة.