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المملكة عضوًا بالمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للمياه

أعلن المجلس الوزاري العربي للمياه عن تشكيل مكتبه التنفيذي للعامين المقبلين برئاسة الكويت، والجزائر نائبًا للرئيس.

وقرر المجلس، في ختام أعمال دورته الـ (12) اليوم، أن يكون تشكيل المكتب التنفيذي للعامين 2020 –2021 من ترويكا مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة: "المملكة العربية السعودية، تونس، الجزائر"، وثلاثة أعضاء بالتناوب وفقًا للترتيب الهجائي للدول الأعضاء: "مصر وليبيا ولبنان"، والدول المنتخبة هي الكويت والجزائر.

المجلس الوزاري العربي للمياه

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المملكة عضوًا بالمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للمياه
سبق

أعلن المجلس الوزاري العربي للمياه عن تشكيل مكتبه التنفيذي للعامين المقبلين برئاسة الكويت، والجزائر نائبًا للرئيس.

وقرر المجلس، في ختام أعمال دورته الـ (12) اليوم، أن يكون تشكيل المكتب التنفيذي للعامين 2020 –2021 من ترويكا مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة: "المملكة العربية السعودية، تونس، الجزائر"، وثلاثة أعضاء بالتناوب وفقًا للترتيب الهجائي للدول الأعضاء: "مصر وليبيا ولبنان"، والدول المنتخبة هي الكويت والجزائر.

27 نوفمبر 2020 - 12 ربيع الآخر 1442
12:20 AM

المملكة عضوًا بالمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للمياه

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلن المجلس الوزاري العربي للمياه عن تشكيل مكتبه التنفيذي للعامين المقبلين برئاسة الكويت، والجزائر نائبًا للرئيس.

وقرر المجلس، في ختام أعمال دورته الـ (12) اليوم، أن يكون تشكيل المكتب التنفيذي للعامين 2020 –2021 من ترويكا مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة: "المملكة العربية السعودية، تونس، الجزائر"، وثلاثة أعضاء بالتناوب وفقًا للترتيب الهجائي للدول الأعضاء: "مصر وليبيا ولبنان"، والدول المنتخبة هي الكويت والجزائر.

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