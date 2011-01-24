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رحلة تنزّه لمواطن تكشف كارثة ارتكبت بحق البيئة بالليث

قطع 38 شجرة.. والجاني مجهول

وثّق مواطن بمحافظة الليث كارثة بيئية تمثلت في وجود عدد من أشجار "القفَل" تجاوزت 38 شجرة، ملقاة على الأرض، بعد أن تعرضت للقطع على أيدي مجهولين شرقي المحافظة.

وبحسب موثق الصور، فإنه رصد اليوم، 38 شجرة من نوع "القفَل" بعد أن تعرضت للقطع، دون معرفة الأسباب التي أدت إلى ذلك الفعل.

وكشف المصور لـ"سبق" المكان الذي شهد تلك الجريمة المرتكبة بحق البيئية كما أسماها؛ حيث حدثت في أحد الشعاب المعروفة ب "البوانة" الواقعة على بعد ٧٠ كلم شرقي الليث والتابعة لمركز جدم.

ويشير إلى أنه كان في رحلة تنزه وصادف مجموعة من الشجر ملقاة على الأرض في منظر لا يسر الناظرين، لافتاً إلى أن أعواد تلك الشجرة تستخدم كـ"خلايا نحل" في إشارة له بأن الجاني قد يكون من أصحاب ومربي النحل- على حد وصفه.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رحلة تنزّه لمواطن تكشف كارثة ارتكبت بحق البيئة بالليث
سبق

وثّق مواطن بمحافظة الليث كارثة بيئية تمثلت في وجود عدد من أشجار "القفَل" تجاوزت 38 شجرة، ملقاة على الأرض، بعد أن تعرضت للقطع على أيدي مجهولين شرقي المحافظة.

وبحسب موثق الصور، فإنه رصد اليوم، 38 شجرة من نوع "القفَل" بعد أن تعرضت للقطع، دون معرفة الأسباب التي أدت إلى ذلك الفعل.

وكشف المصور لـ"سبق" المكان الذي شهد تلك الجريمة المرتكبة بحق البيئية كما أسماها؛ حيث حدثت في أحد الشعاب المعروفة ب "البوانة" الواقعة على بعد ٧٠ كلم شرقي الليث والتابعة لمركز جدم.

ويشير إلى أنه كان في رحلة تنزه وصادف مجموعة من الشجر ملقاة على الأرض في منظر لا يسر الناظرين، لافتاً إلى أن أعواد تلك الشجرة تستخدم كـ"خلايا نحل" في إشارة له بأن الجاني قد يكون من أصحاب ومربي النحل- على حد وصفه.

24 يناير 2021 - 11 جمادى الآخر 1442
04:28 PM

رحلة تنزّه لمواطن تكشف كارثة ارتكبت بحق البيئة بالليث

قطع 38 شجرة.. والجاني مجهول

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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وثّق مواطن بمحافظة الليث كارثة بيئية تمثلت في وجود عدد من أشجار "القفَل" تجاوزت 38 شجرة، ملقاة على الأرض، بعد أن تعرضت للقطع على أيدي مجهولين شرقي المحافظة.

وبحسب موثق الصور، فإنه رصد اليوم، 38 شجرة من نوع "القفَل" بعد أن تعرضت للقطع، دون معرفة الأسباب التي أدت إلى ذلك الفعل.

وكشف المصور لـ"سبق" المكان الذي شهد تلك الجريمة المرتكبة بحق البيئية كما أسماها؛ حيث حدثت في أحد الشعاب المعروفة ب "البوانة" الواقعة على بعد ٧٠ كلم شرقي الليث والتابعة لمركز جدم.

ويشير إلى أنه كان في رحلة تنزه وصادف مجموعة من الشجر ملقاة على الأرض في منظر لا يسر الناظرين، لافتاً إلى أن أعواد تلك الشجرة تستخدم كـ"خلايا نحل" في إشارة له بأن الجاني قد يكون من أصحاب ومربي النحل- على حد وصفه.

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