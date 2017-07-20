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بعد فيديو "مغذي النمل" وبشكل عاجل .. إحالة مسؤولين في مستشفى ببيشة إلى التحقيق

جولة لمدير فرع "الصحة" قاست النظافة .. و"آل بيختان": ستعلن النتائج فور انتهائها

أحال مدير الشؤون الصحية بمحافظة بيشة، عدداً من المسؤولين بمستشفى الملك عبدالله إلى التحقيق بشكل عاجل، وذلك بعد مقطع متداول في وسائل التواصل الاجتماعي يظهر وجود نمل في أنبوب مغذٍّ لأحد المرضى بالمستشفى.

وأوضح المتحدث الرسمي للشؤون الصحية بمحافظة بيشة علي آل بخيتان؛ أنه تجاوباً مع المقطع المنشور بوسائل التواصل الاجتماعي المتضمن وجود نمل في أنبوب مغذي أحد المرضى المنوّمين بمستشفى الملك عبدالله، قام مدير الشؤون الصحية بمحافظة بيشة سعيد بن جابر القحطاني؛ بجولة في مستشفى الملك عبدالله لقياس مستوى النظافة وأسباب تدنيها والتحقيق في المقطع المنشور.

وأشار "آل بخيتان" إلى الهدف من الجولة التحقق من وجود حشرات في أقسام التنويم والمستشفى بشكل عام ولم يرصد خلالها أي وجود للحشرات في أيّ مكان بالمستشفى، مبيناً أنه وبناءً على ما أظهره المقطع المنشور في وسائل التواصل الاجتماعي أصدر مدير الشؤون الصحية قراراً بإحالة عدد من المسؤولين بمستشفى الملك عبدالله إلى التحقيق بشكل عاجل، ومازالت التحقيقات جارية وسيتم إعلان نتائجها حال الانتهاء منها.

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بعد فيديو "مغذي النمل" وبشكل عاجل .. إحالة مسؤولين في مستشفى ببيشة إلى التحقيق
سبق

أحال مدير الشؤون الصحية بمحافظة بيشة، عدداً من المسؤولين بمستشفى الملك عبدالله إلى التحقيق بشكل عاجل، وذلك بعد مقطع متداول في وسائل التواصل الاجتماعي يظهر وجود نمل في أنبوب مغذٍّ لأحد المرضى بالمستشفى.

وأوضح المتحدث الرسمي للشؤون الصحية بمحافظة بيشة علي آل بخيتان؛ أنه تجاوباً مع المقطع المنشور بوسائل التواصل الاجتماعي المتضمن وجود نمل في أنبوب مغذي أحد المرضى المنوّمين بمستشفى الملك عبدالله، قام مدير الشؤون الصحية بمحافظة بيشة سعيد بن جابر القحطاني؛ بجولة في مستشفى الملك عبدالله لقياس مستوى النظافة وأسباب تدنيها والتحقيق في المقطع المنشور.

وأشار "آل بخيتان" إلى الهدف من الجولة التحقق من وجود حشرات في أقسام التنويم والمستشفى بشكل عام ولم يرصد خلالها أي وجود للحشرات في أيّ مكان بالمستشفى، مبيناً أنه وبناءً على ما أظهره المقطع المنشور في وسائل التواصل الاجتماعي أصدر مدير الشؤون الصحية قراراً بإحالة عدد من المسؤولين بمستشفى الملك عبدالله إلى التحقيق بشكل عاجل، ومازالت التحقيقات جارية وسيتم إعلان نتائجها حال الانتهاء منها.

20 يوليو 2019 - 17 ذو القعدة 1440
10:53 AM

بعد فيديو "مغذي النمل" وبشكل عاجل .. إحالة مسؤولين في مستشفى ببيشة إلى التحقيق

جولة لمدير فرع "الصحة" قاست النظافة .. و"آل بيختان": ستعلن النتائج فور انتهائها

A A A
سعود الدعجاني - بيشة
10
14,828

أحال مدير الشؤون الصحية بمحافظة بيشة، عدداً من المسؤولين بمستشفى الملك عبدالله إلى التحقيق بشكل عاجل، وذلك بعد مقطع متداول في وسائل التواصل الاجتماعي يظهر وجود نمل في أنبوب مغذٍّ لأحد المرضى بالمستشفى.

وأوضح المتحدث الرسمي للشؤون الصحية بمحافظة بيشة علي آل بخيتان؛ أنه تجاوباً مع المقطع المنشور بوسائل التواصل الاجتماعي المتضمن وجود نمل في أنبوب مغذي أحد المرضى المنوّمين بمستشفى الملك عبدالله، قام مدير الشؤون الصحية بمحافظة بيشة سعيد بن جابر القحطاني؛ بجولة في مستشفى الملك عبدالله لقياس مستوى النظافة وأسباب تدنيها والتحقيق في المقطع المنشور.

وأشار "آل بخيتان" إلى الهدف من الجولة التحقق من وجود حشرات في أقسام التنويم والمستشفى بشكل عام ولم يرصد خلالها أي وجود للحشرات في أيّ مكان بالمستشفى، مبيناً أنه وبناءً على ما أظهره المقطع المنشور في وسائل التواصل الاجتماعي أصدر مدير الشؤون الصحية قراراً بإحالة عدد من المسؤولين بمستشفى الملك عبدالله إلى التحقيق بشكل عاجل، ومازالت التحقيقات جارية وسيتم إعلان نتائجها حال الانتهاء منها.

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