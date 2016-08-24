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"رواء".. أحدث مشاريع "الوطنية للإسكان" يجتذب مستفيدي الرياض خلال ساعات

ضمن خطط الشركة لزيادة المعروض السكني في العاصمة

رصدت مواقع التواصل الاجتماعي اليوم توافد أعداد كبيرة من الأسر لموقع حجز مشروع "رواء" الواقع بضاحية الجوان شمال مدينة الرياض. ووثَّقت عدسات المستفيدين التوافد الكبير الذي حظي به مركز الحجوزات، وامتداد طوابير المستفيدين لمسافات طويلة، وصلت حتى خارج المركز؛ وذلك لمعاينة موقع المشروع، وحجز الوحدات السكنية منذ اللحظات الأولى لإطلاقه.

ويأتي ذلك الإقبال نظير ما تتميز به ضاحية الجوان من بيئة سكنية، توفر معايير جودة الحياة وجودة البناء، والأسعار التنافسية المدعومة. كما حظيت الضاحية مؤخرًا بدعم غير محدود من سمو ولي العهد -حفظه الله- بعد توجيه سموه بمضاعفة مساحة الضاحية إلى 30 مليون متر مربع لتوفير المشاريع والوحدات السكنية بأسعار مناسبة للمواطنين، تصل في متوسطها إلى 700 ألف ريال.

ويأتي المشروع الذي يوفر 1060 "فيلا" و"تاون هاوس" استكمالاً لمشاريع سابقة، أطلقتها الشركة الوطنية للإسكان، وسجلت إقبالاً سريعًا؛ إذ تم حجز مشاريع خيالا المهندية ودار السمو وسما جدة بالكامل خلال اليوم الأول من إطلاقها، وكذلك مشاريع الرابية والنرجس فيو وسرايا الجوان ونساج تاون وأصالة الجوان التي حُجزت بالكامل خلال الأيام الثلاثة الأولى من إطلاقها.

وتتميز المشاريع بتنوع التصاميم والمساحات المتعددة لتلبية احتياجات الأسر كافة، إضافة لما تتميز به من أسعار مناسبة وضمانات متعددة، تمتد بعضها إلى 25 سنة. وتأتي تلك النجاحات تأكيدًا للدور الريادي الفاعل الذي تعمل الشركة الوطنية للإسكان على تحقيقه بالتعاون مع الشركات المتخصصة لتوفير مزيد من المشاريع، بما يساعد الأُسر على التملك السكني بالاستفادة من برنامج "سكني" حول مناطق السعودية، وتوفير أحياء سكنية نموذجية، تلبي رغبات المواطنين.

وتضم ضاحية الجوان، التي تُعدُّ من أكبر المشاريع السكنية والتنموية التي تشهدها الرياض، خيارات متنوعة للتملك بين فيلات وتاون هاوس وشقق سكنية، بنماذج عصرية متنوعة المساحات والتصاميم، وبتقنيات بناء حديثة، مثل "القوالب النفقية TF"، و"الخرسانة المعزولة مسبقة الصب"، و"البريكاست".

وتقع الضاحية شمال الرياض على مساحة 30 مليون م2، وتضم وحدات سكنية متنوعة ما بين شقة وفيلا وتاون هاوس، وتمثل واجهة حضارية جديدة من حيث المرافق وأسلوب الحياة على امتداد طريق الأمير فيصل بن بندر، بالقرب من مطار الملك خالد الدولي، وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، وفي منطقة تتميز بسهولة الوصول إليها.

وتحتضن الضاحية واديًا صناعيًّا، يُعدُّ أيقونة الضاحية بطول يزيد على 4700 متر، ومحورًا ترفيهيًّا بطول يزيد على 6500 متر، يضم مسارات للمشي، وعددًا من واجهات المطاعم والمقاهي والمباني التجارية، إضافة لوجود أحد أكبر المراكز التجارية في الرياض بوسط ضاحية الجوان.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"رواء".. أحدث مشاريع "الوطنية للإسكان" يجتذب مستفيدي الرياض خلال ساعات
سبق

رصدت مواقع التواصل الاجتماعي اليوم توافد أعداد كبيرة من الأسر لموقع حجز مشروع "رواء" الواقع بضاحية الجوان شمال مدينة الرياض. ووثَّقت عدسات المستفيدين التوافد الكبير الذي حظي به مركز الحجوزات، وامتداد طوابير المستفيدين لمسافات طويلة، وصلت حتى خارج المركز؛ وذلك لمعاينة موقع المشروع، وحجز الوحدات السكنية منذ اللحظات الأولى لإطلاقه.

ويأتي ذلك الإقبال نظير ما تتميز به ضاحية الجوان من بيئة سكنية، توفر معايير جودة الحياة وجودة البناء، والأسعار التنافسية المدعومة. كما حظيت الضاحية مؤخرًا بدعم غير محدود من سمو ولي العهد -حفظه الله- بعد توجيه سموه بمضاعفة مساحة الضاحية إلى 30 مليون متر مربع لتوفير المشاريع والوحدات السكنية بأسعار مناسبة للمواطنين، تصل في متوسطها إلى 700 ألف ريال.

ويأتي المشروع الذي يوفر 1060 "فيلا" و"تاون هاوس" استكمالاً لمشاريع سابقة، أطلقتها الشركة الوطنية للإسكان، وسجلت إقبالاً سريعًا؛ إذ تم حجز مشاريع خيالا المهندية ودار السمو وسما جدة بالكامل خلال اليوم الأول من إطلاقها، وكذلك مشاريع الرابية والنرجس فيو وسرايا الجوان ونساج تاون وأصالة الجوان التي حُجزت بالكامل خلال الأيام الثلاثة الأولى من إطلاقها.

وتتميز المشاريع بتنوع التصاميم والمساحات المتعددة لتلبية احتياجات الأسر كافة، إضافة لما تتميز به من أسعار مناسبة وضمانات متعددة، تمتد بعضها إلى 25 سنة. وتأتي تلك النجاحات تأكيدًا للدور الريادي الفاعل الذي تعمل الشركة الوطنية للإسكان على تحقيقه بالتعاون مع الشركات المتخصصة لتوفير مزيد من المشاريع، بما يساعد الأُسر على التملك السكني بالاستفادة من برنامج "سكني" حول مناطق السعودية، وتوفير أحياء سكنية نموذجية، تلبي رغبات المواطنين.

وتضم ضاحية الجوان، التي تُعدُّ من أكبر المشاريع السكنية والتنموية التي تشهدها الرياض، خيارات متنوعة للتملك بين فيلات وتاون هاوس وشقق سكنية، بنماذج عصرية متنوعة المساحات والتصاميم، وبتقنيات بناء حديثة، مثل "القوالب النفقية TF"، و"الخرسانة المعزولة مسبقة الصب"، و"البريكاست".

وتقع الضاحية شمال الرياض على مساحة 30 مليون م2، وتضم وحدات سكنية متنوعة ما بين شقة وفيلا وتاون هاوس، وتمثل واجهة حضارية جديدة من حيث المرافق وأسلوب الحياة على امتداد طريق الأمير فيصل بن بندر، بالقرب من مطار الملك خالد الدولي، وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، وفي منطقة تتميز بسهولة الوصول إليها.

وتحتضن الضاحية واديًا صناعيًّا، يُعدُّ أيقونة الضاحية بطول يزيد على 4700 متر، ومحورًا ترفيهيًّا بطول يزيد على 6500 متر، يضم مسارات للمشي، وعددًا من واجهات المطاعم والمقاهي والمباني التجارية، إضافة لوجود أحد أكبر المراكز التجارية في الرياض بوسط ضاحية الجوان.

23 أغسطس 2021 - 15 محرّم 1443
10:07 PM
اخر تعديل
24 أغسطس 2021 - 16 محرّم 1443
01:40 AM

"رواء".. أحدث مشاريع "الوطنية للإسكان" يجتذب مستفيدي الرياض خلال ساعات

ضمن خطط الشركة لزيادة المعروض السكني في العاصمة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رصدت مواقع التواصل الاجتماعي اليوم توافد أعداد كبيرة من الأسر لموقع حجز مشروع "رواء" الواقع بضاحية الجوان شمال مدينة الرياض. ووثَّقت عدسات المستفيدين التوافد الكبير الذي حظي به مركز الحجوزات، وامتداد طوابير المستفيدين لمسافات طويلة، وصلت حتى خارج المركز؛ وذلك لمعاينة موقع المشروع، وحجز الوحدات السكنية منذ اللحظات الأولى لإطلاقه.

ويأتي ذلك الإقبال نظير ما تتميز به ضاحية الجوان من بيئة سكنية، توفر معايير جودة الحياة وجودة البناء، والأسعار التنافسية المدعومة. كما حظيت الضاحية مؤخرًا بدعم غير محدود من سمو ولي العهد -حفظه الله- بعد توجيه سموه بمضاعفة مساحة الضاحية إلى 30 مليون متر مربع لتوفير المشاريع والوحدات السكنية بأسعار مناسبة للمواطنين، تصل في متوسطها إلى 700 ألف ريال.

ويأتي المشروع الذي يوفر 1060 "فيلا" و"تاون هاوس" استكمالاً لمشاريع سابقة، أطلقتها الشركة الوطنية للإسكان، وسجلت إقبالاً سريعًا؛ إذ تم حجز مشاريع خيالا المهندية ودار السمو وسما جدة بالكامل خلال اليوم الأول من إطلاقها، وكذلك مشاريع الرابية والنرجس فيو وسرايا الجوان ونساج تاون وأصالة الجوان التي حُجزت بالكامل خلال الأيام الثلاثة الأولى من إطلاقها.

وتتميز المشاريع بتنوع التصاميم والمساحات المتعددة لتلبية احتياجات الأسر كافة، إضافة لما تتميز به من أسعار مناسبة وضمانات متعددة، تمتد بعضها إلى 25 سنة. وتأتي تلك النجاحات تأكيدًا للدور الريادي الفاعل الذي تعمل الشركة الوطنية للإسكان على تحقيقه بالتعاون مع الشركات المتخصصة لتوفير مزيد من المشاريع، بما يساعد الأُسر على التملك السكني بالاستفادة من برنامج "سكني" حول مناطق السعودية، وتوفير أحياء سكنية نموذجية، تلبي رغبات المواطنين.

وتضم ضاحية الجوان، التي تُعدُّ من أكبر المشاريع السكنية والتنموية التي تشهدها الرياض، خيارات متنوعة للتملك بين فيلات وتاون هاوس وشقق سكنية، بنماذج عصرية متنوعة المساحات والتصاميم، وبتقنيات بناء حديثة، مثل "القوالب النفقية TF"، و"الخرسانة المعزولة مسبقة الصب"، و"البريكاست".

وتقع الضاحية شمال الرياض على مساحة 30 مليون م2، وتضم وحدات سكنية متنوعة ما بين شقة وفيلا وتاون هاوس، وتمثل واجهة حضارية جديدة من حيث المرافق وأسلوب الحياة على امتداد طريق الأمير فيصل بن بندر، بالقرب من مطار الملك خالد الدولي، وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، وفي منطقة تتميز بسهولة الوصول إليها.

وتحتضن الضاحية واديًا صناعيًّا، يُعدُّ أيقونة الضاحية بطول يزيد على 4700 متر، ومحورًا ترفيهيًّا بطول يزيد على 6500 متر، يضم مسارات للمشي، وعددًا من واجهات المطاعم والمقاهي والمباني التجارية، إضافة لوجود أحد أكبر المراكز التجارية في الرياض بوسط ضاحية الجوان.

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