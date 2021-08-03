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الولايات المتحدة.. ضحايا جرائم القتل في واشنطن 3 أضعاف ضحايا كورونا

سجلت في يوليو21 ضحية جريمة قتل مقارنة بـ8 وفيات بسبب الفيروس

تجاوز متوسط ضحايا جرائم القتل في العاصمة الأمريكية واشنطن الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا بثلاثة أضعاف تقريبًا حتى الأول من يوليو الماضي، حسب قناة "فوكس نيوز".

وتفصيلاً، قالت القناة الأمريكية إن شهر يوليو الماضي سجل 21 ضحية جريمة قتل مقارنة بثماني وفيات بفيروس كورونا.

وسجلت العاصمة الأمريكية 100 جريمة قتل بحلول 10 يوليو ووصل عدد الجرائم إلى 113 بحلول 30 يوليو مقارنة بـ108 جرائم في الفترة نفسها من العام الماضي، وذلك حسب بيانات من إدارة شرطة العاصمة.

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الولايات المتحدة.. ضحايا جرائم القتل في واشنطن 3 أضعاف ضحايا كورونا
سبق

تجاوز متوسط ضحايا جرائم القتل في العاصمة الأمريكية واشنطن الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا بثلاثة أضعاف تقريبًا حتى الأول من يوليو الماضي، حسب قناة "فوكس نيوز".

وتفصيلاً، قالت القناة الأمريكية إن شهر يوليو الماضي سجل 21 ضحية جريمة قتل مقارنة بثماني وفيات بفيروس كورونا.

وسجلت العاصمة الأمريكية 100 جريمة قتل بحلول 10 يوليو ووصل عدد الجرائم إلى 113 بحلول 30 يوليو مقارنة بـ108 جرائم في الفترة نفسها من العام الماضي، وذلك حسب بيانات من إدارة شرطة العاصمة.

03 أغسطس 2021 - 24 ذو الحجة 1442
01:52 AM

الولايات المتحدة.. ضحايا جرائم القتل في واشنطن 3 أضعاف ضحايا كورونا

سجلت في يوليو21 ضحية جريمة قتل مقارنة بـ8 وفيات بسبب الفيروس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تجاوز متوسط ضحايا جرائم القتل في العاصمة الأمريكية واشنطن الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا بثلاثة أضعاف تقريبًا حتى الأول من يوليو الماضي، حسب قناة "فوكس نيوز".

وتفصيلاً، قالت القناة الأمريكية إن شهر يوليو الماضي سجل 21 ضحية جريمة قتل مقارنة بثماني وفيات بفيروس كورونا.

وسجلت العاصمة الأمريكية 100 جريمة قتل بحلول 10 يوليو ووصل عدد الجرائم إلى 113 بحلول 30 يوليو مقارنة بـ108 جرائم في الفترة نفسها من العام الماضي، وذلك حسب بيانات من إدارة شرطة العاصمة.

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201,250 سيارة ..

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05 يوليو
9,369
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