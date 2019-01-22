"تعليم الطائف" يؤكد جاهزيته لاستقبال 150 ألف طالب وطالبة غدًا

في المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال.. في أجواء آمنة وصحية

أعلن مدير عام ‫تعليم الطائف، طلال اللهيبي، الجاهزية لاستقبال أكثر من 150 ألف طالب وطالبة وطفل وطفلة بالمرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال؛ لمواصلة رحلتهم التعليمية في أجواء آمنة وصحية.

جاء ذلك، خلال تفقد "اللهيبي"، بحضور مساعده للخدمات المساندة، مساء اليوم، للعديد من المدارس، قبل ساعات من عودة طلاب وطالبات الابتدائية ورياض الأطفال إلى مقاعد الدراسة.