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"تعليم الطائف" يؤكد جاهزيته لاستقبال 150 ألف طالب وطالبة غدًا

في المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال.. في أجواء آمنة وصحية

أعلن مدير عام ‫تعليم الطائف، طلال اللهيبي، الجاهزية لاستقبال أكثر من 150 ألف طالب وطالبة وطفل وطفلة بالمرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال؛ لمواصلة رحلتهم التعليمية في أجواء آمنة وصحية.

جاء ذلك، خلال تفقد "اللهيبي"، بحضور مساعده للخدمات المساندة، مساء اليوم، للعديد من المدارس، قبل ساعات من عودة طلاب وطالبات الابتدائية ورياض الأطفال إلى مقاعد الدراسة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"تعليم الطائف" يؤكد جاهزيته لاستقبال 150 ألف طالب وطالبة غدًا
سبق

أعلن مدير عام ‫تعليم الطائف، طلال اللهيبي، الجاهزية لاستقبال أكثر من 150 ألف طالب وطالبة وطفل وطفلة بالمرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال؛ لمواصلة رحلتهم التعليمية في أجواء آمنة وصحية.

جاء ذلك، خلال تفقد "اللهيبي"، بحضور مساعده للخدمات المساندة، مساء اليوم، للعديد من المدارس، قبل ساعات من عودة طلاب وطالبات الابتدائية ورياض الأطفال إلى مقاعد الدراسة.

22 يناير 2022 - 19 جمادى الآخر 1443
06:25 PM

"تعليم الطائف" يؤكد جاهزيته لاستقبال 150 ألف طالب وطالبة غدًا

في المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال.. في أجواء آمنة وصحية

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متعب البقمي - الطائف
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أعلن مدير عام ‫تعليم الطائف، طلال اللهيبي، الجاهزية لاستقبال أكثر من 150 ألف طالب وطالبة وطفل وطفلة بالمرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال؛ لمواصلة رحلتهم التعليمية في أجواء آمنة وصحية.

جاء ذلك، خلال تفقد "اللهيبي"، بحضور مساعده للخدمات المساندة، مساء اليوم، للعديد من المدارس، قبل ساعات من عودة طلاب وطالبات الابتدائية ورياض الأطفال إلى مقاعد الدراسة.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,806
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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38 مليار ..

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