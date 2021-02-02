ذهابًا وإيابًا بين الرياض والقصيم.. التمر والكليجا و"سار" تبهر السفير الفرنسي

قال: ما أجمل أن اكتشف جمال المملكة من خلال وسيلة نقل صديقة للبيئة

أبدى السفير الفرنسي بالمملكة "لودوفيك بوي"، اليوم الثلاثاء، امتنانه للخدمة التي وجدها نتيجة سفره صباح اليوم الثلاثاء من الرياض للقصيم والعودة على متن قطار "سار".

وتفصيلاً، كشف السفير الفرنسي عن مشاعر الفخر والاعتزاز مما شاهده من مقومات حضارية وثقافية، إضافة إلى إعجابه بمذاق التمر اللذيذ في بريدة وأقراص الكليجا، وعاد محملاً بهما في أثناء عودته إلى الرياض عبر القطار.

وقال السفير "لودوفيك" في تغريدة الذهاب : ما أجمل أن أكتشف جمال المملكة من خلال وسيلة نقل صديقة للبيئة، شكرًا للشركة السعودية للخطوط الحديدية على الاستقبال الرائع والخدمة الممتازة.

والتقى السفير الفرنسي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل أمير منطقة القصيم في مكتبة اليوم الثلاثاء، وتبادلا الأحاديث الودية وبحثا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

ونوه الأمير فيصل بن مشعل بالعلاقات التي تربط المملكة بالجمهورية الفرنسية في مختلف المجالات وسعي البلدين نحو تطويرها.

ومن جهة أخرى، أشاد السفير الفرنسي بما تمتلكه المملكة من مقومات حضارية وتراثية ومما حققته من تطور ونماء في إطار رؤية المملكة 2030.

وفي رحلة العودة حرص السفير على توثيق التجربة حاملاً بيده كليجا قائلاً : في طريق العودة إلى ‫الرياض، بعد يوم كامل في ‫بريدة، شكرًا لسمو الأمير فيصل بن مشعل آل سعود ولشعب ‫القصيم وللشركة السعودية للخطوط الحديدية على هذا الاستقبال الحار، سُعدت بزيارتي الأولى في المنطقة وبتذوّق أطيب التمور في العالم وباكتشافي الكليجا المميّزة.. ‏إلى اللقاء قريبًا.