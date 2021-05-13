أكدت مصادر عسكرية خاصة أن وفداً أمنياً مصرياً وصل اليوم إلى تل أبيب؛ لبحث إمكانية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين "إسرائيل" والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، طبقاً لموقع "RT" الروسي.
مصادر عسكرية: وفد مصري يصل تل أبيب لبحث عقد هدنة بين "إسرائيل" والفصائل الفلسطينية
أكدت مصادر عسكرية خاصة أن وفداً أمنياً مصرياً وصل اليوم إلى تل أبيب؛ لبحث إمكانية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين "إسرائيل" والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، طبقاً لموقع "RT" الروسي.
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مصادر عسكرية: وفد مصري يصل تل أبيب لبحث عقد هدنة بين "إسرائيل" والفصائل الفلسطينيةصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-05-13
13 مايو 2021 - 1 شوّال 1442
03:52 PM
مصادر عسكرية: وفد مصري يصل تل أبيب لبحث عقد هدنة بين "إسرائيل" والفصائل الفلسطينية
أكدت مصادر عسكرية خاصة أن وفداً أمنياً مصرياً وصل اليوم إلى تل أبيب؛ لبحث إمكانية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين "إسرائيل" والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، طبقاً لموقع "RT" الروسي.
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