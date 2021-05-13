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مصادر عسكرية: وفد مصري يصل تل أبيب لبحث عقد هدنة بين "إسرائيل" والفصائل الفلسطينية

أكدت مصادر عسكرية خاصة أن وفداً أمنياً مصرياً وصل اليوم إلى تل أبيب؛ لبحث إمكانية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين "إسرائيل" والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، طبقاً لموقع "RT" الروسي.

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مصادر عسكرية: وفد مصري يصل تل أبيب لبحث عقد هدنة بين "إسرائيل" والفصائل الفلسطينية
سبق

أكدت مصادر عسكرية خاصة أن وفداً أمنياً مصرياً وصل اليوم إلى تل أبيب؛ لبحث إمكانية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين "إسرائيل" والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، طبقاً لموقع "RT" الروسي.

13 مايو 2021 - 1 شوّال 1442
03:52 PM

مصادر عسكرية: وفد مصري يصل تل أبيب لبحث عقد هدنة بين "إسرائيل" والفصائل الفلسطينية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكدت مصادر عسكرية خاصة أن وفداً أمنياً مصرياً وصل اليوم إلى تل أبيب؛ لبحث إمكانية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين "إسرائيل" والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، طبقاً لموقع "RT" الروسي.

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