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ممثلون سعوديون: الحضور الجماهيري بجادة عكاظ شجعنا

شكروا هيئة السياحة على اختيارهم لتقديم الشخصيات التاريخية

كسر عدد من شباب مناطق المملكة حاجز المسافة بين مناطقهم وبين مقر سوق عكاظ بالطائف؛ حيث يتسابقون للمشاركة في جادة عكاظ للتمثيل والمشاركة، وقد عبّر عدد من الممثلين السعوديين المشاركين بالعروض المسرحية على جادة عكاظ عن سعادتهم بهذه المشاركة والحضور الجماهيري الكبير، مقدمين شكرهم للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني المسؤولة عن جادة عكاظ على ما قدموه لهم.

وقال "عبدالرحمن الوقيت" والقادم من مكة والذي يقدم شخصية زهير بن أبي سلمى: إنه يشارك للسنة العاشرة على التوالي وفي كل عام يلمس تطورًا عن العام الذي يسبقه، معبراً عن سعادته بالحضور الجماهيري الكبير الذي يشهده السوق بشكل يومي.

أما عبدالله الوقيت الذي يقدم شخصية الرجل المحارب فيشعر بالفخر؛ لكونه يشارك بهذه المناسبة الكبيرة والحدث على مستوى العالم العربي، معتزّاً بمشاركته للعام الثاني على التوالي وسعيد جدّاً بتفاعل الجمهور وإعجاب الناس.

وقال "أحمد عقيل" القادم من مدينة جازان والذي يقدم شخصية الأعشى: أشارك لأول مرة بعد أن حفزني السوق لذلك؛ حيث إن مشاركتي رائعة والإقبال الجماهيري هو الأشد روعة، الفنان يحفزه كثيرًا حضورُ الجماهير وفي عكاظ يتسابقون لحجز المقاعد قبل بداية العرض، وهذا يسعدنا ويبهرنا، ويشكر الهيئة على رعايتهم وفتح المجال لهم للمشاركة.

أما "ماجد الصفحي" القادم من مدينة جازان والذي يؤدي شخصية الحارث بن حلزة؛ فقال: إنه يشارك للمرة الأولى، وأنه انبهر من الحضور والإقبال وسعيد بالمشاركة. فيما يقول حمزة الفراج القادم من مدينة الرياض: إنه سعيد بهذه المشاركة، وإن العمل في سوق عكاظ حفزه على المشاركة.

وقال: وجدت في مشاركتي ما وصفوه لي وأكثر.. لم يسبق لي أن أشارك بعمل كبير مثل هذا ومسرح بحجم سوق عكاظ يلتف حوله آلاف الجماهير من الرجال والنساء يصفقون للعروض ويشيدون بها، لافتاً إلى أن العمل متعب خاصة أنه يتطلب التحضير يوميّاً له ما يفوق 5 ساعات قبل البداية ومثلها لتأدية العمل، ولكن الحضور الجماهيري والتفاعل يستحق مثل هذا التعب.

وعن تفاعل الجمهور ولقائهم معهم على الجادة؛ قال: الناس يحفزوننا ويشيدون بما نقدمه أبهرتنا ثقافة الحضور وإلمامهم بتاريخ القصص التي نقدمها يحدثوننا عنها وعن تاريخها، ويحفظون شعر المعلقات السبع.

الدورة 12 من سوق عكاظ سوق عكاظ

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ممثلون سعوديون: الحضور الجماهيري بجادة عكاظ شجعنا
سبق

كسر عدد من شباب مناطق المملكة حاجز المسافة بين مناطقهم وبين مقر سوق عكاظ بالطائف؛ حيث يتسابقون للمشاركة في جادة عكاظ للتمثيل والمشاركة، وقد عبّر عدد من الممثلين السعوديين المشاركين بالعروض المسرحية على جادة عكاظ عن سعادتهم بهذه المشاركة والحضور الجماهيري الكبير، مقدمين شكرهم للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني المسؤولة عن جادة عكاظ على ما قدموه لهم.

وقال "عبدالرحمن الوقيت" والقادم من مكة والذي يقدم شخصية زهير بن أبي سلمى: إنه يشارك للسنة العاشرة على التوالي وفي كل عام يلمس تطورًا عن العام الذي يسبقه، معبراً عن سعادته بالحضور الجماهيري الكبير الذي يشهده السوق بشكل يومي.

أما عبدالله الوقيت الذي يقدم شخصية الرجل المحارب فيشعر بالفخر؛ لكونه يشارك بهذه المناسبة الكبيرة والحدث على مستوى العالم العربي، معتزّاً بمشاركته للعام الثاني على التوالي وسعيد جدّاً بتفاعل الجمهور وإعجاب الناس.

وقال "أحمد عقيل" القادم من مدينة جازان والذي يقدم شخصية الأعشى: أشارك لأول مرة بعد أن حفزني السوق لذلك؛ حيث إن مشاركتي رائعة والإقبال الجماهيري هو الأشد روعة، الفنان يحفزه كثيرًا حضورُ الجماهير وفي عكاظ يتسابقون لحجز المقاعد قبل بداية العرض، وهذا يسعدنا ويبهرنا، ويشكر الهيئة على رعايتهم وفتح المجال لهم للمشاركة.

أما "ماجد الصفحي" القادم من مدينة جازان والذي يؤدي شخصية الحارث بن حلزة؛ فقال: إنه يشارك للمرة الأولى، وأنه انبهر من الحضور والإقبال وسعيد بالمشاركة. فيما يقول حمزة الفراج القادم من مدينة الرياض: إنه سعيد بهذه المشاركة، وإن العمل في سوق عكاظ حفزه على المشاركة.

وقال: وجدت في مشاركتي ما وصفوه لي وأكثر.. لم يسبق لي أن أشارك بعمل كبير مثل هذا ومسرح بحجم سوق عكاظ يلتف حوله آلاف الجماهير من الرجال والنساء يصفقون للعروض ويشيدون بها، لافتاً إلى أن العمل متعب خاصة أنه يتطلب التحضير يوميّاً له ما يفوق 5 ساعات قبل البداية ومثلها لتأدية العمل، ولكن الحضور الجماهيري والتفاعل يستحق مثل هذا التعب.

وعن تفاعل الجمهور ولقائهم معهم على الجادة؛ قال: الناس يحفزوننا ويشيدون بما نقدمه أبهرتنا ثقافة الحضور وإلمامهم بتاريخ القصص التي نقدمها يحدثوننا عنها وعن تاريخها، ويحفظون شعر المعلقات السبع.

02 يوليو 2018 - 18 شوّال 1439
06:49 PM
اخر تعديل
02 يوليو 2018 - 18 شوّال 1439
08:02 PM

ممثلون سعوديون: الحضور الجماهيري بجادة عكاظ شجعنا

شكروا هيئة السياحة على اختيارهم لتقديم الشخصيات التاريخية

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متعب البقمي - الطائف
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كسر عدد من شباب مناطق المملكة حاجز المسافة بين مناطقهم وبين مقر سوق عكاظ بالطائف؛ حيث يتسابقون للمشاركة في جادة عكاظ للتمثيل والمشاركة، وقد عبّر عدد من الممثلين السعوديين المشاركين بالعروض المسرحية على جادة عكاظ عن سعادتهم بهذه المشاركة والحضور الجماهيري الكبير، مقدمين شكرهم للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني المسؤولة عن جادة عكاظ على ما قدموه لهم.

وقال "عبدالرحمن الوقيت" والقادم من مكة والذي يقدم شخصية زهير بن أبي سلمى: إنه يشارك للسنة العاشرة على التوالي وفي كل عام يلمس تطورًا عن العام الذي يسبقه، معبراً عن سعادته بالحضور الجماهيري الكبير الذي يشهده السوق بشكل يومي.

أما عبدالله الوقيت الذي يقدم شخصية الرجل المحارب فيشعر بالفخر؛ لكونه يشارك بهذه المناسبة الكبيرة والحدث على مستوى العالم العربي، معتزّاً بمشاركته للعام الثاني على التوالي وسعيد جدّاً بتفاعل الجمهور وإعجاب الناس.

وقال "أحمد عقيل" القادم من مدينة جازان والذي يقدم شخصية الأعشى: أشارك لأول مرة بعد أن حفزني السوق لذلك؛ حيث إن مشاركتي رائعة والإقبال الجماهيري هو الأشد روعة، الفنان يحفزه كثيرًا حضورُ الجماهير وفي عكاظ يتسابقون لحجز المقاعد قبل بداية العرض، وهذا يسعدنا ويبهرنا، ويشكر الهيئة على رعايتهم وفتح المجال لهم للمشاركة.

أما "ماجد الصفحي" القادم من مدينة جازان والذي يؤدي شخصية الحارث بن حلزة؛ فقال: إنه يشارك للمرة الأولى، وأنه انبهر من الحضور والإقبال وسعيد بالمشاركة. فيما يقول حمزة الفراج القادم من مدينة الرياض: إنه سعيد بهذه المشاركة، وإن العمل في سوق عكاظ حفزه على المشاركة.

وقال: وجدت في مشاركتي ما وصفوه لي وأكثر.. لم يسبق لي أن أشارك بعمل كبير مثل هذا ومسرح بحجم سوق عكاظ يلتف حوله آلاف الجماهير من الرجال والنساء يصفقون للعروض ويشيدون بها، لافتاً إلى أن العمل متعب خاصة أنه يتطلب التحضير يوميّاً له ما يفوق 5 ساعات قبل البداية ومثلها لتأدية العمل، ولكن الحضور الجماهيري والتفاعل يستحق مثل هذا التعب.

وعن تفاعل الجمهور ولقائهم معهم على الجادة؛ قال: الناس يحفزوننا ويشيدون بما نقدمه أبهرتنا ثقافة الحضور وإلمامهم بتاريخ القصص التي نقدمها يحدثوننا عنها وعن تاريخها، ويحفظون شعر المعلقات السبع.

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