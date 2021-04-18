النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الصمت يخيم على "حركة النقل الخارجي" للمعلمين والمعلمات

الوزارة لم تحسم الموقف رغم قرب انتهاء الفصل الدراسي الثاني

لم تحسم وزارة التعليم موقفها بعد حيال "حركة النقل الخارجي" التي يترقبها المعلمون والمعلمات، رغم قرب انتهاء الفصل الدراسي الثاني.

وبالرغم مما طرأ على الهيئة التعليمية هذا العام في ظل جائحة كورونا من تقديم الاختبارات، والدراسة عن بعد، ونحو ذلك، لم تصدر الوزارة أي قرار بخصوص "حركة النقل الخارجي" على خلاف السنوات الماضية التي كان يتطلب فيها من المعلمين والمعلمات التحديث، وإدخال الرغبات عند بداية الفصل الدراسي الثاني، وحين الانتهاء من الفصل الدراسي نفسه يتم إعلان الحركة، وهو ما لم يتم هذا العام، وسط تساؤلات عن موعد ومصير حركة النقل الخارجي لهذا العام.

وينتظر طلاب وطالبات حركة النقل الخارجي على أحر من جمر أن تحسم وزارة التعليم موقفها خلال هذه الأيام، في ظل الغموض الذي لا يزال سيد الموقف.

وزارة التعليم حركة النقل الخارجي

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الصمت يخيم على "حركة النقل الخارجي" للمعلمين والمعلمات
سبق

لم تحسم وزارة التعليم موقفها بعد حيال "حركة النقل الخارجي" التي يترقبها المعلمون والمعلمات، رغم قرب انتهاء الفصل الدراسي الثاني.

وبالرغم مما طرأ على الهيئة التعليمية هذا العام في ظل جائحة كورونا من تقديم الاختبارات، والدراسة عن بعد، ونحو ذلك، لم تصدر الوزارة أي قرار بخصوص "حركة النقل الخارجي" على خلاف السنوات الماضية التي كان يتطلب فيها من المعلمين والمعلمات التحديث، وإدخال الرغبات عند بداية الفصل الدراسي الثاني، وحين الانتهاء من الفصل الدراسي نفسه يتم إعلان الحركة، وهو ما لم يتم هذا العام، وسط تساؤلات عن موعد ومصير حركة النقل الخارجي لهذا العام.

وينتظر طلاب وطالبات حركة النقل الخارجي على أحر من جمر أن تحسم وزارة التعليم موقفها خلال هذه الأيام، في ظل الغموض الذي لا يزال سيد الموقف.

18 إبريل 2021 - 6 رمضان 1442
12:37 AM

الصمت يخيم على "حركة النقل الخارجي" للمعلمين والمعلمات

الوزارة لم تحسم الموقف رغم قرب انتهاء الفصل الدراسي الثاني

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
1
1,501

لم تحسم وزارة التعليم موقفها بعد حيال "حركة النقل الخارجي" التي يترقبها المعلمون والمعلمات، رغم قرب انتهاء الفصل الدراسي الثاني.

وبالرغم مما طرأ على الهيئة التعليمية هذا العام في ظل جائحة كورونا من تقديم الاختبارات، والدراسة عن بعد، ونحو ذلك، لم تصدر الوزارة أي قرار بخصوص "حركة النقل الخارجي" على خلاف السنوات الماضية التي كان يتطلب فيها من المعلمين والمعلمات التحديث، وإدخال الرغبات عند بداية الفصل الدراسي الثاني، وحين الانتهاء من الفصل الدراسي نفسه يتم إعلان الحركة، وهو ما لم يتم هذا العام، وسط تساؤلات عن موعد ومصير حركة النقل الخارجي لهذا العام.

وينتظر طلاب وطالبات حركة النقل الخارجي على أحر من جمر أن تحسم وزارة التعليم موقفها خلال هذه الأيام، في ظل الغموض الذي لا يزال سيد الموقف.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,180
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,074
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,407
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,462

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

طبائع البشر في الجوع والشبع!!

طبائع البشر في الجوع والشبع!!

عبدالمحسن الحارثي
بيروقراطية تقنية

بيروقراطية تقنية

مها الجبر
الربع الخالي يروي عطش الأهالي

الربع الخالي يروي عطش الأهالي

علي آل شرمة
حتى من وظيفتك الحكومية.. تعلم متى ترحل

حتى من وظيفتك الحكومية.. تعلم متى ترحل

يحيى فقيهي
الاقتصاد المعرفي وتكنولوجيا التعليم

الاقتصاد المعرفي وتكنولوجيا التعليم

إسراء الهذلي
كيف نجح طبيب المصنع؟!

كيف نجح طبيب المصنع؟!

عبدالغني الشيخ
لماذا شفط الدهون؟!!

لماذا شفط الدهون؟!!

محمد الحيدر
تغيير الاهتمامات والقدوات

تغيير الاهتمامات والقدوات

حسن آل عمير
الإسلام والإسرائيليات!!

الإسلام والإسرائيليات!!

غسان محمد عسيلان
"خلينا في الأهم"..!!

"خلينا في الأهم"..!!

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة