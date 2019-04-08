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شاهد.. "ابن عمير" يتغنى بالدور القيادي لولي العهد في قصيدة "سيد المجد"

قال فيها: "نهضت وصغت للإسلام سرب.. على الإرهاب حرب ما تهيدي"

تتجدد قصائد حب الوطن مع الشعراء الذين دأبوا على أن يزينوا كلمات قصائدهم بألوان الوطن؛ ليشكلوا بها ألوان الوفاء والولاء؛ ليظل شامخًا، وليبقى قصة يتغنى بها في كل صباح.

وأطلق الشاعر والمستشار الإعلامي السعودي زبن بن عمير أحدث أعماله وقصائده "سيد المجد"، التي حملت كلماتها الثناء والشكر والمدح لولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان. وتضمنت أيضًا القصيدة ما يدور من أحداث، تصدى لها سمو ولي العهد بكل حزم وعزم وحكمة، ودوره القيادي في مواجهة التحديات التي تواجهها السعودية في الوقت الحالي.

وجاءت القصيدة التي غناها ولحنها الفنان السعودي وليد الشهري بكلمات تحمل أسمى معاني الحب والولاء لهذا الوطن المعطاء:

هلا يا سيد المجد التليدي

يحفظك دوم خلاق العبيدي

——

على حوثي اليمن صحيت بقعا

من الخرخير لا غربي ميدي

——

حميت الدار وأحييت التحالف

وقدت الجند في قلب حديدي

———

نهضت وصغت للإسلام سرب

على الإرهاب حرب ما تهيدي

———

ديارك قبلة الإسلام وأنته

شبيه سهيل يالنجم الفريدي

يذكر أن قصيدة "يا دليم قله هلا" للشاعر زبن بن عمير حققت انتشارًا واسعًا، ولاقت إعجاب الكثيرين على وسائل التواصل الاجتماعي، وكانت تتحدث عن الدور التخريبي القطري في المنطقة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. "ابن عمير" يتغنى بالدور القيادي لولي العهد في قصيدة "سيد المجد"
سبق

تتجدد قصائد حب الوطن مع الشعراء الذين دأبوا على أن يزينوا كلمات قصائدهم بألوان الوطن؛ ليشكلوا بها ألوان الوفاء والولاء؛ ليظل شامخًا، وليبقى قصة يتغنى بها في كل صباح.

وأطلق الشاعر والمستشار الإعلامي السعودي زبن بن عمير أحدث أعماله وقصائده "سيد المجد"، التي حملت كلماتها الثناء والشكر والمدح لولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان. وتضمنت أيضًا القصيدة ما يدور من أحداث، تصدى لها سمو ولي العهد بكل حزم وعزم وحكمة، ودوره القيادي في مواجهة التحديات التي تواجهها السعودية في الوقت الحالي.

وجاءت القصيدة التي غناها ولحنها الفنان السعودي وليد الشهري بكلمات تحمل أسمى معاني الحب والولاء لهذا الوطن المعطاء:

هلا يا سيد المجد التليدي

يحفظك دوم خلاق العبيدي

——

على حوثي اليمن صحيت بقعا

من الخرخير لا غربي ميدي

——

حميت الدار وأحييت التحالف

وقدت الجند في قلب حديدي

———

نهضت وصغت للإسلام سرب

على الإرهاب حرب ما تهيدي

———

ديارك قبلة الإسلام وأنته

شبيه سهيل يالنجم الفريدي

يذكر أن قصيدة "يا دليم قله هلا" للشاعر زبن بن عمير حققت انتشارًا واسعًا، ولاقت إعجاب الكثيرين على وسائل التواصل الاجتماعي، وكانت تتحدث عن الدور التخريبي القطري في المنطقة.

08 إبريل 2019 - 3 شعبان 1440
11:16 PM

شاهد.. "ابن عمير" يتغنى بالدور القيادي لولي العهد في قصيدة "سيد المجد"

قال فيها: "نهضت وصغت للإسلام سرب.. على الإرهاب حرب ما تهيدي"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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3,751

تتجدد قصائد حب الوطن مع الشعراء الذين دأبوا على أن يزينوا كلمات قصائدهم بألوان الوطن؛ ليشكلوا بها ألوان الوفاء والولاء؛ ليظل شامخًا، وليبقى قصة يتغنى بها في كل صباح.

وأطلق الشاعر والمستشار الإعلامي السعودي زبن بن عمير أحدث أعماله وقصائده "سيد المجد"، التي حملت كلماتها الثناء والشكر والمدح لولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان. وتضمنت أيضًا القصيدة ما يدور من أحداث، تصدى لها سمو ولي العهد بكل حزم وعزم وحكمة، ودوره القيادي في مواجهة التحديات التي تواجهها السعودية في الوقت الحالي.

وجاءت القصيدة التي غناها ولحنها الفنان السعودي وليد الشهري بكلمات تحمل أسمى معاني الحب والولاء لهذا الوطن المعطاء:

هلا يا سيد المجد التليدي

يحفظك دوم خلاق العبيدي

——

على حوثي اليمن صحيت بقعا

من الخرخير لا غربي ميدي

——

حميت الدار وأحييت التحالف

وقدت الجند في قلب حديدي

———

نهضت وصغت للإسلام سرب

على الإرهاب حرب ما تهيدي

———

ديارك قبلة الإسلام وأنته

شبيه سهيل يالنجم الفريدي

يذكر أن قصيدة "يا دليم قله هلا" للشاعر زبن بن عمير حققت انتشارًا واسعًا، ولاقت إعجاب الكثيرين على وسائل التواصل الاجتماعي، وكانت تتحدث عن الدور التخريبي القطري في المنطقة.

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