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"الشرعية تحرر موقعاً في صرواح.. وفرار حوثي جماعي تحت الضربات

مقتل وجرح العديد من عناصر المليشيا

شنّت قوات الجيش الوطني اليمني هجوماً خاطفاً، اليوم السبت، على أحد المواقع التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي الانقلابية في جبهة المخدرة غربي مديرية صرواح.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن مصدر عسكري، أن الجيش الوطني حرر موقع المقطع في جبهة المخدرة، وسط فرار جماعي لعناصر المليشيا الانقلابية.

وأوضح المصدر أن الهجوم أسفر عن مقتل وجرح العديد من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية، فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار تحت ضربات الجيش والوطني.

وبيّن أن مدفعية الجيش الوطني شنّت قصفاً مركّزاً استهدف مواقع وتجمعات وتحركات لمليشيا الحوثي الانقلابية في مواقع متفرقة بصرواح، وأسفر القصف عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيات وتدمير عربة "بي إم بي".

اليمن قوات الجيش الوطني اليمني مليشيا الحوثي الانقلابية جبهة المخدرة صرواح

الرئيسية/ أخبار العالم

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"الشرعية تحرر موقعاً في صرواح.. وفرار حوثي جماعي تحت الضربات
سبق

شنّت قوات الجيش الوطني اليمني هجوماً خاطفاً، اليوم السبت، على أحد المواقع التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي الانقلابية في جبهة المخدرة غربي مديرية صرواح.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن مصدر عسكري، أن الجيش الوطني حرر موقع المقطع في جبهة المخدرة، وسط فرار جماعي لعناصر المليشيا الانقلابية.

وأوضح المصدر أن الهجوم أسفر عن مقتل وجرح العديد من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية، فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار تحت ضربات الجيش والوطني.

وبيّن أن مدفعية الجيش الوطني شنّت قصفاً مركّزاً استهدف مواقع وتجمعات وتحركات لمليشيا الحوثي الانقلابية في مواقع متفرقة بصرواح، وأسفر القصف عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيات وتدمير عربة "بي إم بي".

23 نوفمبر 2019 - 26 ربيع الأول 1441
07:31 PM

"الشرعية تحرر موقعاً في صرواح.. وفرار حوثي جماعي تحت الضربات

مقتل وجرح العديد من عناصر المليشيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شنّت قوات الجيش الوطني اليمني هجوماً خاطفاً، اليوم السبت، على أحد المواقع التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي الانقلابية في جبهة المخدرة غربي مديرية صرواح.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن مصدر عسكري، أن الجيش الوطني حرر موقع المقطع في جبهة المخدرة، وسط فرار جماعي لعناصر المليشيا الانقلابية.

وأوضح المصدر أن الهجوم أسفر عن مقتل وجرح العديد من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية، فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار تحت ضربات الجيش والوطني.

وبيّن أن مدفعية الجيش الوطني شنّت قصفاً مركّزاً استهدف مواقع وتجمعات وتحركات لمليشيا الحوثي الانقلابية في مواقع متفرقة بصرواح، وأسفر القصف عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيات وتدمير عربة "بي إم بي".

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