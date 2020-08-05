النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تضرُّر إحدى السفن التابعة لقوات "يونيفيل" الدولية بسبب انفجار مرفأ بيروت

نتج من ذلك إصابة عدد من أفراد قوات حفظ السلام.. وبينهم إصابات خطيرة

تضرَّرت إحدى السفن التابعة لقوات (يونيفيل) البحرية الدولية العاملة في الجنوب اللبناني التي كانت راسية في مرفأ بيروت خلال تعرُّضه للانفجار الهائل؛ ما أدى إلى إصابة عدد من أفراد قوات حفظ السلام التابعة للبحرية، بعضهم إصاباتهم خطيرة.

وفي التفاصيل، أشار الناطق الرسمي باسم القوات الدولية العاملة في الجنوب اللبناني أندريا تيننتي في بيان إلى أن القوات قامت بنقل المصابين من القوات إلى أقرب المستشفيات لتلقي العلاج الطبي. كما تقوم حاليًا بتقييم الوضع، بما في ذلك حجم الأثر على أفراد القوة.

وأكد رئيس بعثة (يونيفيل) ستيفانو ديل كول وقوف البعثة الدولية مع حكومة وشعب لبنان خلال هذه الفترة العصيبة، واستعدادها لتقديم المساعدة والدعم.

انفجار بيروت

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
تضرُّر إحدى السفن التابعة لقوات "يونيفيل" الدولية بسبب انفجار مرفأ بيروت
سبق

تضرَّرت إحدى السفن التابعة لقوات (يونيفيل) البحرية الدولية العاملة في الجنوب اللبناني التي كانت راسية في مرفأ بيروت خلال تعرُّضه للانفجار الهائل؛ ما أدى إلى إصابة عدد من أفراد قوات حفظ السلام التابعة للبحرية، بعضهم إصاباتهم خطيرة.

وفي التفاصيل، أشار الناطق الرسمي باسم القوات الدولية العاملة في الجنوب اللبناني أندريا تيننتي في بيان إلى أن القوات قامت بنقل المصابين من القوات إلى أقرب المستشفيات لتلقي العلاج الطبي. كما تقوم حاليًا بتقييم الوضع، بما في ذلك حجم الأثر على أفراد القوة.

وأكد رئيس بعثة (يونيفيل) ستيفانو ديل كول وقوف البعثة الدولية مع حكومة وشعب لبنان خلال هذه الفترة العصيبة، واستعدادها لتقديم المساعدة والدعم.

05 أغسطس 2020 - 15 ذو الحجة 1441
01:26 AM

تضرُّر إحدى السفن التابعة لقوات "يونيفيل" الدولية بسبب انفجار مرفأ بيروت

نتج من ذلك إصابة عدد من أفراد قوات حفظ السلام.. وبينهم إصابات خطيرة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - بيروت
1
1,999

تضرَّرت إحدى السفن التابعة لقوات (يونيفيل) البحرية الدولية العاملة في الجنوب اللبناني التي كانت راسية في مرفأ بيروت خلال تعرُّضه للانفجار الهائل؛ ما أدى إلى إصابة عدد من أفراد قوات حفظ السلام التابعة للبحرية، بعضهم إصاباتهم خطيرة.

وفي التفاصيل، أشار الناطق الرسمي باسم القوات الدولية العاملة في الجنوب اللبناني أندريا تيننتي في بيان إلى أن القوات قامت بنقل المصابين من القوات إلى أقرب المستشفيات لتلقي العلاج الطبي. كما تقوم حاليًا بتقييم الوضع، بما في ذلك حجم الأثر على أفراد القوة.

وأكد رئيس بعثة (يونيفيل) ستيفانو ديل كول وقوف البعثة الدولية مع حكومة وشعب لبنان خلال هذه الفترة العصيبة، واستعدادها لتقديم المساعدة والدعم.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,663
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,139
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,875
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,396

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة