دعت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية باليمن المدنيين إلى إخلاء معسكر السوادية بمحافظة البيضاء اليمنية حفاظًا على سلامتهم. وأكدت اتخاذها الإجراءات القانونية للتعامل مع أي تهديدات من جانب ميليشيا الحوثي الإرهابية. وأشارت إلى أن الحوثيين أطلقوا صاروخين باليستيين من معسكر السوادية بمحافظة البيضاء، كما استحدثوا مركزًا للجمارك بمعسكر السوادية، واتخذوا المدنيين دروعًا بشرية.

"التحالف" يدعو المدنيين لإخلاء معسكر السوادية بمحافظة البيضاء اليمنية حفاظًا على سلامتهم صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-12-30 دعت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية باليمن المدنيين إلى إخلاء معسكر السوادية بمحافظة البيضاء اليمنية حفاظًا على سلامتهم.



وأكدت اتخاذها الإجراءات القانونية للتعامل مع أي تهديدات من جانب ميليشيا الحوثي الإرهابية.



وأشارت إلى أن الحوثيين أطلقوا صاروخين باليستيين من معسكر السوادية بمحافظة البيضاء، كما استحدثوا مركزًا للجمارك بمعسكر السوادية، واتخذوا المدنيين دروعًا بشرية.

30 ديسمبر 2021 - 26 جمادى الأول 1443 09:17 PM

"التحالف" يدعو المدنيين لإخلاء معسكر السوادية بمحافظة البيضاء اليمنية حفاظًا على سلامتهم أكد: الحوثيون استحدثوا مركزًا للجمارك بالمعسكر واتخذوا المدنيين دروعًا بشرية





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دعت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية باليمن المدنيين إلى إخلاء معسكر السوادية بمحافظة البيضاء اليمنية حفاظًا على سلامتهم.



وأكدت اتخاذها الإجراءات القانونية للتعامل مع أي تهديدات من جانب ميليشيا الحوثي الإرهابية.



وأشارت إلى أن الحوثيين أطلقوا صاروخين باليستيين من معسكر السوادية بمحافظة البيضاء، كما استحدثوا مركزًا للجمارك بمعسكر السوادية، واتخذوا المدنيين دروعًا بشرية.