حصل مدير مستشفى النساء والولادة والأطفال بمحافظة رفحاء، مشعل بن رشيد العنزي، على درجة الماجستير في تخصص إدارة الأعمال التنفيذي، من جامعة الجوف بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف.
"العنزي" يحصد الماجستير بإدارة الأعمال من جامعة الجوف
حصل مدير مستشفى النساء والولادة والأطفال بمحافظة رفحاء، مشعل بن رشيد العنزي، على درجة الماجستير في تخصص إدارة الأعمال التنفيذي، من جامعة الجوف بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف.
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"العنزي" يحصد الماجستير بإدارة الأعمال من جامعة الجوفصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-05-01
01 مايو 2021 - 19 رمضان 1442
05:47 PM
"العنزي" يحصد الماجستير بإدارة الأعمال من جامعة الجوف
حصل مدير مستشفى النساء والولادة والأطفال بمحافظة رفحاء، مشعل بن رشيد العنزي، على درجة الماجستير في تخصص إدارة الأعمال التنفيذي، من جامعة الجوف بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف.
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