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بنك البلاد يعين "السبيعي" رئيسًا لمجلس الإدارة

أعلن بنك البلاد عن تعيين ناصر بن محمد السبيعي رئيسًا لمجلس الإدارة، خلفًا للدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الحميّد- رحمه الله، وتعيين فهد بن عبدالله بن دخيل نائبًا لرئيس مجلس الإدارة.

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بنك البلاد يعين "السبيعي" رئيسًا لمجلس الإدارة
سبق

أعلن بنك البلاد عن تعيين ناصر بن محمد السبيعي رئيسًا لمجلس الإدارة، خلفًا للدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الحميّد- رحمه الله، وتعيين فهد بن عبدالله بن دخيل نائبًا لرئيس مجلس الإدارة.

07 فبراير 2021 - 25 جمادى الآخر 1442
10:36 PM

بنك البلاد يعين "السبيعي" رئيسًا لمجلس الإدارة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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أعلن بنك البلاد عن تعيين ناصر بن محمد السبيعي رئيسًا لمجلس الإدارة، خلفًا للدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الحميّد- رحمه الله، وتعيين فهد بن عبدالله بن دخيل نائبًا لرئيس مجلس الإدارة.

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