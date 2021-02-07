بنك البلاد يعين "السبيعي" رئيسًا لمجلس الإدارة

أعلن بنك البلاد عن تعيين ناصر بن محمد السبيعي رئيسًا لمجلس الإدارة، خلفًا للدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الحميّد- رحمه الله، وتعيين فهد بن عبدالله بن دخيل نائبًا لرئيس مجلس الإدارة.
أعلن بنك البلاد عن تعيين ناصر بن محمد السبيعي رئيسًا لمجلس الإدارة، خلفًا للدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الحميّد- رحمه الله، وتعيين فهد بن عبدالله بن دخيل نائبًا لرئيس مجلس الإدارة.
أعلن بنك البلاد عن تعيين ناصر بن محمد السبيعي رئيسًا لمجلس الإدارة، خلفًا للدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الحميّد- رحمه الله، وتعيين فهد بن عبدالله بن دخيل نائبًا لرئيس مجلس الإدارة.
أعلن بنك البلاد عن تعيين ناصر بن محمد السبيعي رئيسًا لمجلس الإدارة، خلفًا للدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الحميّد- رحمه الله، وتعيين فهد بن عبدالله بن دخيل نائبًا لرئيس مجلس الإدارة.